La Fifa actualizó el ranking de selecciones: qué tal le fue a Colombia

El delantero colombiano Luis Díaz celebra el primer gol de la selección de Colombia en un partido amistoso internacinal contra Alemania en el estadio Veltins-Arena, de Gelsenkirchen, Alemania, 20 de junio, 2023. REUTERS/Thilo Schmuelgen

La Selección Colombia jugó los últimos partidos amistosos antes del inicio de la eliminatoria sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Te puede interesar: La Conmebol le dio la bienvenida a Millonarios a la Copa Libertadores 2024

Los rivales fueron Irak, en España, y Alemania, en el estadio Veltins Arena de la ciudad de Gelsenkirchen, con un saldo de dos victorias que le permiten a Néstor Lorenzo mantener su invicto como entrenador cafetero y a la amarilla estar en el top-20 del ranking FIFA en su más reciente actualización.

La selección nacional está en la casilla 17, la misma posición en la que terminó luego de los amistosos de finales de marzo, pero sumó 7.83 puntos, pasando de 1617.08 a 1624.91.

Te puede interesar: Estos serán los partidos de los equipos colombianos en la última fecha de la Libertadores y la Sudamericana

Este mantiene a la Tricolor como la cuarta mejor selección de la Confederación Sudamericana de Fútbol, luego de que Argentina revalidará su liderato y Brasil se mantuviera como la tercera mejor selección en el ranking pese a perder 5.94 unidades.

La selección más cerca a Colombia es Uruguay, que está en el puesto 16, a tan solo nueve unidades. Las únicas selecciones de Conmebol que perdieron puestos en la clasificación fue Chile, que cayó a la casilla 32, y Venezuela, que pese a sumar seis unidades, quedó en el puesto 56. Entre tanto, Ecuador fue la única que escaló posiciones entrando al top-40 tras sumar ocho unidades.

Te puede interesar: Miguel Ángel Borja ahora es el segundo máximo goleador colombiano en la historia de la Copa Libertadores

Los movimientos más grandes en el ranking FIFA se dan después del top-100. El mayor avance en cuanto a puestos: lo firma Kazajstán (104ª, +8), que escala ocho peldaños. Los kazajos superan por poco las progresiones de Togo(122ª, +7), Tanzania (123ª, +7) y una Moldavia (164ª, +7) que registró la victoria más prolífica en cuanto a puntos (+22,7 puntos) al imponerse por 3-2 a Polonia en partido de clasificación para la Eurocopa 2024.

El modelo con el que se calcula el Ranking FIFA fue desarrollado en 2018 luego de dos años en los cuales se probaron y se discutieron en profundidad un amplio número de diferentes algoritmos. Esta nueva versión se denominó “SUM”, ya que se basa en sumar o restar los puntos ganados o perdidos en un partido de los puntos totales que se tenían hasta ese momento, en lugar de promediar puntos por partido durante un periodo determinado de tiempo, como era el caso en la versión anterior de la clasificación mundial.

Los puntos que se suman o se restan se determinan en parte por el potencial relativo de los dos contendientes, y se tiene en cuenta la expectación lógica de que las selecciones mejor clasificadas tienen más probabilidades de obtener un resultado positivo contra aquellas selecciones que ocupan posiciones más retrasadas.

Cuándo y contra quién es el próximo partido de la selección Colombia

El próximo encuentro programado para la Selección Colombia será contra su similar de Venezuela. Esta será la primera fecha de la Eliminatoria para el torneo, que tendrá como sede Estados Unidos, México y Canadá. El partido, por ahora, se jugaría en la ciudad de Barranquilla, habitual sede del equipo Tricolor en las últimas Eliminatorias, entre el 4 y el 12 de septiembre, cuando está programada la fecha FIFA.

En esta misma ventana, la Amarilla viajará a Chile, en donde se enfrentará a los Australes en el estadio Nacional de Santiago de Chile. Esta Eliminatoria tendrá la particularidad de que seis selecciones clasificarán de manera directa, dos más que para Qatar 2022. Tampoco se descarta que Néstor Lorenzo realice algunos microciclos de entrenamiento con jugadores del fútbol colombiano, algo que ha sido común durante su año a cargo de la selección mayor.

Néstor Lorenzo, desde que asumió como entrenador el 14 de junio, en 2022, acumula seis victorias (4-1 vs. Guatemala, 3-2 vs. México, 2-0 vs. Paraguay, 2-1 vs. Japón, 1-0 vs. Irak y 2-0 vs. Alemania) y dos empates (0-0 vs. Estados Unidos y 2-2 vs. Corea del Sur).