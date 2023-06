Estallan contra La Liendra por bromear con las víctimas del submarino Titan

La Liendra generó críticas en redes por su falta de sensibilidad hacia las víctimas del submarino Titán con una “broma”. Infobae

La Liendra, conocido por su sentido del humor en redes sociales, sorprendió a sus seguidores con una broma sobre el submarino Titan y sus víctimas que no fue del agrado de muchos.

En una muestra de estar al tanto de las tendencias, La Liendra se aventuró al hacer una mofa relacionada con la tragedia del submarino Titan, que dejó cinco fallecidos. Aunque suele utilizar el humor en su contenido, esta vez el asunto se le pudo haber salido de las manos.

El influenciador, que en un inicio estaba presente (la mayoría de veces) en Instagram, actualmente, ha estado enfocado en diversas áreas como la organización de eventos y las transmisiones en Twitch, pero sigue siendo muy activo en plataforma ‘madre’ compartiendo detalles de su vida y proyectos. Sin embargo, su última ocurrencia ha generado controversia, ya que realizó una incómoda broma sobre el trágico suceso.

Las críticas comenzaron luego de que la pareja de la también influenciadora, Dani Duke, quiso hacer reír a sus seguidores al contarles de un concurso que estaría realizando:

“Ustedes saben que a mí me gusta de vez en cuando darles regalos, ¿sí o no? Y en el próximo concurso que hagamos vamos a estar rifando cinco entradas para ir a ver el Titanic”.

La Liendra le dice a sus seguidores que les va a regalar un pase para ir a conocer el Titanic y es un viaje de ida, pero que probablemente no tenga regreso. Instagram/@franciscao83

Luego, el paisa agregó a su ‘increíble’ invitación que, “Estén pendientes. Este concurso le puede servir mucho a los que están endeudados, a los que deben plata porque pueden que vayan al viaje, pero no regresen. Entonces, ya saben, pues. Estén muy pendientes”, concluyó La Liendra.

Aunque el video fue subido a sus historias y ya no están, el usuario @franciscao83, de la plataforma de Instagram, fue el encargado de difundir el mensaje, por lo que fue allí en donde los seguidores de la Liendra comentaron su descontento con las historias del influenciador:

“Ese man no madura”; “Siempre sale con comentarios así”; “Dejen de seguirlo que mientas más estupideces dice más dinero gana”; “No sé como se atreve hacer esos comentarios”; “Esas bromas están fuera de lugar, no tiene por qué decir eso”; “Los muertos descansando y este generado dinero hablando de ellos”.

¿Por qué dejó de hacer videos La Liendra?

La Liendra alcanzó la fama en el país como creador de contenido; sin embargo, el influenciador quindiano ya lleva un tiempo sin hacer videos para las redes sociales, puesto que se le ha visto más enfocado en su faceta de streamer para plataformas como Twitch.

Ahora bien, cuando por los recientes días, Mauricio Gómez (su nombre de pila) abrió la ventana de preguntas desde sus Historias de Instagram, no faltó el usuario que le preguntara por el tema: “¿por qué no he vuelto a hacer videos?”, fue el interrogante que le llegó. Ante lo planteado, el creador de contenido decidió responder:

“Porque hubo un tiempo en el que me aburrí. Es que ustedes tienen que entender que ya tuve millones de reproducciones en un video, ya tuve millones de likes, muchos comentarios, ya tuve videos virales, chistosos, malos, buenos, entonces cuando una persona ha hecho tantas veces lo mismo puede que se canse”.

Posteriormente, dio cuenta que en medio de este proceso conoció plataformas como Twitch y descubrió que hay otro tipo de cosas que también lo emocionan, aunque esto no quiere decir que no vuelva a hacer videos nunca más.

“Ahí fue que conocí Twitch, me volví a emocionar con los eventos, hicimos La Orejona, hicimos ‘Fútbol stars’; como que empecé a ver otras cosas que me emocionaban. Los videos me gustan, nunca los voy a dejar de hacer, en estos días los voy a retomar, pero yo no solamente hago videos. Simplemente, siento que en los videos ya logré todo lo que quería lograr, voy a volver a hacer, pero también estoy buscando nuevos retos, cosas diferentes”.