La Jesuu, a sus 22 años, compró su primera casa y así lo celebró

La Jesuu, a sus 22 años, compró su primera casa propia y así lo celebró

La Jesuu, al igual que millones de personas, también atesoraba el sueño de tener una casa propia y ahora por fin pudo cumplirlo. Desde sus redes sociales la creadora de contenido se mostró sumamente emocionada por la compra de una vivienda. Inicialmente, se dejó ver bailando la famosa canción La vamo a tumbar y, posteriormente, compartió la fotografía de unas llaves y escribió:

“Oficialmente me entregaron mi primera casa propia; la prueba del qué bien obra siempre se dará por bien servido. No desistan de la fe porque Dios escucha nuestras oraciones. Recuerden que somos lo que hacemos, no lo que decimos y eso es lo que nos pone donde merecemos estar”.

Sin mostrar mayores detalles más a allá de la fachada de su nueva vivienda, La Jesuu también escribió en sus InstaStories: “Les presento la casa de mis sueños, a mis 22 años, meta cumplida prima hermana. Gracias por querer y apoyar a la Jesuu, esta negra no tiene cómo agradecerles tanto”.

Valentina Ruiz, su nombre de pila, se ha hecho de todo un nombre en las redes sociales como creadora de contenido, sin embargo, al igual que muchos de sus colegas también es empresaria. Si se habla de sus números en las plataformas digitales, al menos en Instagram, acumula hasta el día de hoy más de tres millones de seguidores, casi los mismos que tiene en su perfil de Facebook.

“La verdad es que desde que me hicieron la entrega de las llaves de mi casa, el semblante es otro, la energía es otra ... la gente hace mucho tiempo no veía a La Jesuu en su máximo punto, en su máximo esplendor ... no veo la hora de hacer la inauguración”, añadió la influenciadora caleña sobre su casa.

Ahora solo resta esperar que, del mismo modo que otros creadores de contenido, La Jesuu haga un House tour para mostrar su nueva adquisición y seguramente todos los lujos que tiene hasta el momento.

Así respondió La Jesuu a los constantes insultos de una usuaria

Los comentarios negativos, críticas o burlas son una cosa que no falta en las redes sociales y, si se es una figura pública, hay una exposición mayor para que cualquier fotografía que se comparta o cualquier cosa que se escriba o diga, esté vulnerable a la crítica de muchas personas. Algunas celebridades optan por ignorar la mala vibra, otros por bloquear a sus detractores o haters y hay quienes sin pelos en la lengua responden o se defienden de lo que dicen sobre ellos; este último caso es el de La Jesuu.

Así las cosas, a mediados de marzo la influenciadora caleña compartió desde sus Historias de Instagram algunas de las ofensivas respuestas de una usuaria a su contenido. Entre lo que esta mujer le escribía había insultos como: “Esta cosa tan asquerosa qué”; “Qué cosa tan horrorosa”, “Asco (incluyó emoticones de gesto de vomitar)”; todo esto con referencia a unas fotos que La Jesuu había publicado en InstaStories.

La situación fue repetitiva, al parecer. Entonces, Valentina Ruiz mostró cuál fue la respuesta que decidió darle a la usuaria en vista de sus insultos hacia ella. “Esas son puras palabras de una persona que quiere conocer mi shosh* y no te voy a mostrar mi shosh* gratis, paga querida”. Pero más adelante la creadora de contenido dio cuenta de que Instagram decidió eliminar la InstaStorie en la que se veía su respuesta porque infringía las normas de la comunidad. Fue así que compartió el pantallazo de la advertencia y escribió sobre la imagen: “¿Por qué no me dejan ser feliz con mis respuestas?”.

Ya que su Historia fue eliminada por la propia red social, La Jesuu volvió a publicar el pantallazo de su respuesta pero censurando con un emoticón de corazón la palabra shosh*.