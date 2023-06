El dramático relato de la mujer agredida por el contralor del Huila: “Me dijo que nos íbamos a morir”

Andrés Felipe Vanegas, contralor del Huila, fue señalado de agredir brutalmente a su pareja, Salomé Bahamón.

El contralor del Huila, Andrés Felipe Vanegas, fue denunciado por su pareja sentimental tras una fuerte golpiza que recibió recientemente.

La víctima es la secretaria general de la Alcaldía de Neiva, Salomé Bahamón, quien denunció al funcionario ante la Fiscalía General de la Nación y, también, ante la opinión pública.

Es de resaltar que parte de la agresión física que denunció la funcionaria quedó registrada en un video captado por las cámaras de seguridad del conjunto residencial donde vive el funcionario, ubicado en Neiva.

Tras conocer que el contralor del Huila, Andrés Felipe Vanegas, agredió a su pareja, algunos funcionarios y organizaciones que defienden los derechos de las mujeres han solicitado su renuncia y aseguran que un agresor de ese tipo no puede ocupar un cargo de tal magnitud.

La agresión que ejerció el contralor del Huila sobre su pareja

Es de resaltar que los hechos se conocieron recientemente, pero fue el 21 de junio de 2023 cuando la secretaria general de la Alcaldía de Neiva presentó su denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Debido a la gravedad de los golpes, Medicina Legal le otorgó a la funcionaria 14 días provisionales de incapacidad.

Según reveló la emisora Blu Radio, el contralor Andrés Felipe Vanegas fue citado a audiencia de conciliación el jueves 29 de junio de 2023, donde la defensa de la víctima además espera que el caso pase de ser un tema de lesiones personales a violencia intrafamiliar.

La funcionaria relató que vivió momentos angustiantes. Mientras era golpeada por su pareja, temía por su vida, según se conoció.

En una entrevista con el diario local La Nación, Salomé Bahamón aseguró que todo inició porque durante un concierto al que asistió la pareja, ella no quiso consumir licor, mientras su pareja sí lo hizo. Según la funcionaria, Vanegas la cuestionó por no tomar.

En medio de una entrevista de la emisora Blu Radio, la mujer explicó que “todo comenzó en medio de un concierto cuando le digo que me quería ir. Yo venía de mis clases de maestría en Bogotá, venía bastante cansada, sin embargo, fuimos al concierto por su insistencia. Cuando le digo que me quiero ir, él empieza asumir otras cosas y me empieza a agredir verbalmente”. Momentos más tarde y según la denuncia, Vanegas conduce hacia la residencia de él hacia las 3:00 a. m.

“En ese trayecto me iba agrediendo verbalmente, diciéndome que como él no era uno de mis mozos, que con él no me divertía, que con él me daba mucho sueño. Empezó a gritarme, que yo era una perra, la más perra de todas, que yo salía con mi jefe y con el hijo de mis jefes”, relató en el medio mencionado.

Bahamón aseguró que en ese transcurso el contralor Andrés Felipe Vanegas le propinó varios golpes en el pecho, además, en dicha entrevista aseguró que el hombre le decía: “hoy nos vamos a morir, es que hoy nos vamos a morir”, por lo que varias veces pensó en lanzarse del carro para salvar su vida.

Una vez llegaron a la unidad residencial, la mujer se bajó del carro y caminó rápidamente; sin embargo, el funcionario la alcanzó y golpeó en varias ocasiones.

Bahamón añadió que, en un momento, el contralor le metió las dos manos a la boca para que no pudiera gritar. Con eso le causó varias lesiones en el paladar y la mandíbula. ”Caigo en el suelo. En el piso, él se agacha y vuelve a pegarme una cachetada. Después me levanta del piso, me ‘abraza’ por la parte de mi espalda y me arrastra hacia el ascensor”, relató.

Luego, ella permaneció acurrucada en el piso y cuestionando a su pareja por los brutales golpes de los que estaba siendo víctima. Según relató Salomé Bahamón, una vez ella dejó de luchar por el cansancio físico y emocional que sentía en ese momento, Vanegas dejó de agredirla y le dijo que “no había pasado nada”. Ella, en medio de la entrevista con el medio radial, reprochó la actitud calmada de su agresor.

En un descuido de él y después de que se bajara del ascensor, Bahamón contó cómo logró cerrar la puerta del mismo, dirigirse al primer piso del edificio para luego acudir a la vigilante que estaba de turno, quien la auxilió y llamó a la Policía; sin embargo, de acuerdo con la denuncia, los uniformados no tomaron ningún tipo de acción y le recomendaron esperar al día hábil siguiente para denunciar ante la Fiscalía.

Bahamón aclaró que la relación sentimental con Andrés Felipe Vanegas tenía un poco más de tres meses, pero que “fue una relación muy intensa afectivamente y constantemente nos quedábamos juntos. Sin embargo, con el paso del tiempo, me di cuenta de que había una situación de fondo y eran las inseguridades que Andrés Felipe, contralor del Huila, tenía y demostraba constantemente”, dijo.

Tras conocerse el caso públicamente, familiares, amigos y allegados del funcionario se habrían comunicado con la Secretaría General de la Alcaldía de Neiva para persuadirla y evitar el escándalo en medios de comunicación; sin embargo, ella se ha mantenido firme en su decisión de continuar con el proceso judicial.

Piden la renuncia del contralor del Huila

Luego de que este caso de violencia de género se hiciera viral en las redes sociales, varias personas se pronunciaron en contra de este tipo de hechos.

Entre esas personas está la concejala de Neiva, Lourdes Mateus, quien ha estado exigiendo la renuncia del funcionario.

“El contralor del Huila, muy cómodo viaticando en su cargo de poder mientras se cursa en su contra una denuncia por violencia de genero! Señor, usted debe renunciar y la clase política debe pronunciarse y exigirlo. No encubran más la violencia contra las mujeres! @CGR_Colombia”, escribió la cabildante en su cuenta de Twitter.

La concejala exigió justicia en este y todos los casos en las que mujeres son víctimas de distintos tipos de agresiones por parte de sus parejas. Además, instó a la Contraloría General de la República a tomar cartas en el asunto.

“¡NO contarán con la comodidad de nuestro silencio! ¡Aquí no hay miedo, si tocan a una RESPONDEMOS TODAS!”, añadió en un mensaje publicado recientemente.