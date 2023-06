Tatán Mejía y Maleja Restrepo respondieron a regaños de sus seguidores

Esta no ha sido la única vez en que Restrepo y Mejía son cuestionados por temas referentes a sus hijas | Instagram @maleja_restrepo

Tatán Mejía y Maleja Restrepo han sido tema de conversación en redes sociales tras salir al paso de las críticas y regaños que recibieron de algunos seguidores por un tema que incluye a sus hijas.

Resulta que los presentadores mostraron a través de unas historias de Instagram cómo Guadalupe y Macarena practiban en casa uno de sus deportes favoritos: el patinaje.

Y es que las hijas de Tatán Mejía y Maleja Restrepo escogieron como pista los pasillos de su casa, lo cual suscitó varios comentarios entre quienes se preocuparon por cómo podría quedar el piso después de esto.

Macarena y Guadalupe también han sido cuestionadas por los seguidores de sus padres por andar despeinadas | Foto: Instagram @maleja_restrepo

“No deberían dejarlos patinar por ahí, pueden dañar las láminas” y “las cosas de los ricos”, fueron algunos de los mensajes que recibió la pareja.

Fue entonces cuando la conductora de Duro contra el mundo respondió a sus seguidores con una reflexión sobre el dejar disfrutar a los niños de la mejor etapa de sus vidas, aunque de una manera sana.

“Esta casa se está convirtiendo en una pista de patinaje y eso me encanta (...) ¡Tranquilos! No se preocupen que el piso no se va a dañar. Además, me parece fantástico y genial que ellas puedan disfrutar su casa de esa manera ¡No la están destruyendo ni haciendo nada malo! Están patinando sobre un piso en el que se puede hacer eso”, aseveró Maleja Restrepo.

Tatán Mejía y Maleja Restrepo, para muchos, son un ejemplo de cómo ser unos buenos padres | Foto: Instagram @maleja_restrepo

Posteriormente, la pareja de Tatán Mejía explicó que el piso de su casa está hecho de microcemento, un revestimiento decorativo compuesto con base de cemento, resinas a base agua, aditivos y pigmentos minerales que lo hacen muy resistente.

La caleña de 38 años concluyó su mensaje con una anéctoda en la cual reiteró que poco le importa lo material, ya que la felicidad de Macarena y Guadalupe están por encima de todo para sus padres.

“Nosotros hemos aprendido a diseñar los espacios según los momentos que queramos vivir. Los espacios nos gusta disfrutarlos de muchas maneras, no solo la sala para sentarse sino también para hacer una pista de patinaje, por ejemplo (...) Para nosotros es importante comprar cosas por las cuales no tengamos que sufrir después”, relató.

| Video: Instagram @maleja_restrepo

Tatán Mejía aprovechó para añadir que “si el piso se aña, pues se arregla ¡No pasa nada!”.

“¡La gente sufre por una cosas!”, indicó el motocrocista un poco sorprendido por las críticas que recibieron en redes sociales.

El tatuaje de Maleja Restrepo en honor a su hija menor

| Foto: Instagram @maleja_restrepo

Como es normal en la gente que se tatúa, varias de las imágenes o frases que plasman en su piel están relacionadas con personas importantes en su vida, como sus hijos o sus padres.

En el caso de Tatán Mejía y si pareja, ambos tienen tatuajes con referencia a Guadalupe y Macarena, sus más grandes adoraciones. Sin embargo, la vallecaucana todavía no se había hecha nada en honor a su hija menor, por lo que ella le hizo un reclamo el 30 de mayo.

“Te tienes que hacer una cara mía porque papá ya la tiene y mi papá tiene un nombre mío, pero tú no. Así que te tienes que hacer algo mío porque tú ya tienes el nombre de Lupe y no el mío”, se oye decir a la niña.

La razón por la que Maleja Restrepo se hizo un tatuaje en honor a una de sus hijas

Como era de esperarse, las palabras de la pequeña de seis años de edad fueron órdenes para Maleja Restrepo, quien días después acudió a un estudio de tatuajes para plasmar en su cuerpo la palabra ‘Maca’.

“Cuando tienes una mini versión de ti nada que hacer”, fue la descripción que la mujer dio a la publicación en la cual mostró el reclamo, el proceso del tatuaje y el resultado final.