En Hollywood ya se pelean por contar la historia de los niños perdidos en la selva

Productoras de Los Ángeles estarían intentando reunirse con los familiares de los hermanos Mucutuy

Tras el hallazgo de los cuatro niños que permanecieron perdidos durante 40 días en la selva amazónica de Caquetá y Guaviare, varios temas ahora están sobre la mesa, como por ejemplo la custodia de los menores. De la misma manera, se ha especulado sobre las posibles producciones audiovisuales que varias productoras quieren hacer realidad sobre este rescate, que ha sido considerado como un milagro.

Aunque el 22 de junio el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que se había reunido con el productor británico Simon Chinn para realizar un documental del rescate de los cuatro menores en la selva, fue rechazado por la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía de Colombia, OPIAC, mediante un comunicado.

“Rechazamos el anuncio de esta producción documental, pues la decisión sobre su realización es tomada de manera unilateral por parte del Gobierno nacional desconociendo que toda la labor de búsqueda fue desarrollada por el equipo de los pueblos indígenas de las zonas y familiares, en un principio, y posteriormente, por las fuerzas militares. Esa labor conjunta garantiza el éxito de la búsqueda, por lo tanto, es necesario desarrollarlos debidos espacios de consulta previa para adelantar cualquier tipo de producción audiovisual en los territorios indígenas de la Amazonía colombiana”, afirmaron.

La Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía de Colombia rechazó el documental de la 'Operación Esperanza' anunciado por el presidente Gustavo Petro.

Tras esto, El País afirmó que al menos 13 productoras internacionales han enviado trabajadores para poder llegar a un acuerdo con la familia Mucutuy, con el propósito de contar la historia de los cuatro hermanos que estuvieron perdidos durante 40 días en la selva. El medio de comunicación afirma que los abuelos de los menores ya tuvieron un contrato que fue rechazado, porque este exigía exclusividad perpetua de los derechos de la historia.

Las compañías audiovisuales estarían buscando que la historia fuera producida desde el testimonio de Lesly, la menor de 13 años que mantuvo a sus hermanos de 1, 5 y 9 años con vida; algunas de las propuestas que han llegado a los abuelos de los pequeños serían compatibles con la jurisdicción Indígena, por lo que incluirían beneficios para la comunidad Aracuara.

A pesar de que TMZ ya estrenó en Hulu y Fox News la primera temporada de The miracle children of the Amazon (Los niños milagro del Amazonas), este fue elaborado desde los testimonios de la familia, los indígenas y los militares que participaron de la Operación Esperanza, mientras medios internacionales afirman que Netfflix y NatGeo también estarían preparando producciones al respecto.

El futuro de las posibles producciones audiovisuales sobre el rescate de los menores dependerá de a quién le sea entregada la custodia de los cuatro niños que se recuperan en un hospital militar, ya que hasta el momento se encuentran resguardados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) mientras se define quién quedará a cargo de ellos.

Entre las opciones, se encuentran los abuelos maternos; Manuel Ranoque, padre de dos de los menores de edad, que a su vez ha sido denunciado de tener malos tratos con los menores; o por último podrían quedar bajo la custodia del Estado.

Rescate de niños se convirtió en película

El destino de la historia de los hermanos Mucutuy parece podría terminar como la de los jugadores de entre 12 y 16 años del equipo de fútbol tailandés Jabalíes Salvajes, quienes permanecieron más de dos semanas dentro de la cueva Tham Luang, y que fueron rescatados junto a su entrenador mientras permanecían sedados con la droga ketamina.

Este hecho se registró en 2018, pero fue en 2022 cuando Netflix estrenó la serie 13 vidas o Rescate en una cueva de Tailandia, la cual consta de seis capítulos en los que se relata la misión de rescate que conmocionó al mundo para salvar a los menores de morir dentro de la cueva.