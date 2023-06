Alina Lozano dejó ver el antes y después de las cirugías estéticas a las que se sometió

Alina Lozano/Facebook.

La reconocida actriz Alina Lozano, quien es recordada por haber interpretado el personaje de doña Nidia en la telenovela Pedro el Escamoso, entre otros papeles que la han llevado a ser una de las más queridas por el público colombiano, no ha dejado de ser tendencia en las redes sociales.

Por un lado, por su noviazgo con el influencer Jim Velásquez con quien tienen una relación en la que ella es claramente mayor que él, pues le lleva 31 años de diferencia; próximamente contraerán matrimonio. Por otro lado, Lozano es tema de conversación en internet porque a raíz de esta situación se ha vuelto tendencia en las redes sociales y en otras plataformas digitales.

Alina Lozano Antes de procedimiento Fuente: @drfelipegonzalez

Las imágenes fueron compartidas por el médico que realizó el procedimiento estético; se trata del cirujano estético y reconstructivo Felipe González, quien fue el responsable de estos retoques.

“Es un hermoso cambio, natural, estético y femenino. Los procedimientos realizados la harán lucir más fresca, natural, estético y femenino”, fue el comentario que acompañó las imágenes en redes sociales.

Alina Lozano Fuente: @drfelipegonzalez

Por su parte, aclaró que pese a que aún existe “algo de inflamación y algunos moraditos”, se pudo lograr el resultado esperado luego de que la actriz se pusiera en sus manos para que el médico le realizara un rejuvenecimiento facial sin cirugía y mediante la tecnología llamada lipofilling, que es el relleno con ácido hialurónico en los labios y rinomodelación.

Alina Lozano y Jim Vlelásquez @drfelipegonzalez

A la paciente, según el médico tratante, se le aplicó botox en la frente y el cuello para quitar las líneas de expresión. Otro de los procedimientos fue la blefaroplastia, la cual se hizo para eliminar el exceso de piel en los párpados y una lipopapada para reducir el exceso de grasa en el cuello.

Reacción del papá de Jim Velásquez

Las reacciones a esta relación amorosa no se hicieron esperar. Durante una entrevista con la emisora Bésame, el creador de contenidos Jim Velásquez, prometido de la actriz colombiana, reveló qué piensa su padre con respecto a la relación que sostiene con Alina Lozano; allí enfatizó que él nunca ha estado en contra del amor que ellos se profesan en sus redes sociales, pese a las múltiples críticas y a los comentarios de algunos de los usuarios.

Incluso, el influencer dijo que su papá le puso una condición luego de que le contara que él se iba a casar con Alina Lozano: le pidió que la boda fuera en la playa y que hicieran una gran fiesta.

“Una vez le pedí matrimonio a Alina, yo fui a verme con mis papás, me fui una semana. Apenas me vi con ellos, me dijeron que estábamos locos, pero que querían ir a la playa y que hiciéramos una fiesta bien bacana”, explicó el artista a Bésame.

Adicionalmente, Alina Lozano reveló que la relación que tiene con el hijo de la actriz es muy buena y que se da en buenos términos, ya que el hijo de Lozano es su gran amigo y confidente. Además, confesó qué piensa su hijo sobre el romance que sostiene desde hace algún tiempo con Jim.

“Mi hijo es realmente la opinión que me importa, tiene 15 años, somos superamigos. Él me dice: ‘Ay, mamá, ustedes están locos’”, manifestó la reconocida actriz, la cual recalcó que Samuel nunca se ha opuesto a su romance con Velásquez.

Además señaló que “Yo tengo un hijo de 15 años, mi hijo real tiene 15 años. Son superamigos, no ha habido problemas hasta el momento. Lo único que le disgusta es que le diga hijastro. Mi hijo es superrespetuoso con esos temas. Él [Jim] sí le pregunta a veces a mi hijo que si me ha visto hablar con alguien, y si me puede mirar el teléfono [risas]”, puntualizó la artista durante su entrevista.