Yeferson Cossio reveló cómo se conoció con su nueva novia, Carolina Gómez

Así fue como Yeferson Cossio se conoció con su nueva novia, Carolina Gómez. Instagram/@yefersoncossio.

Después de terminada su relación sentimental con Jenn Muriel, mucho dio de qué hablar el hecho que Yeferson Cossio pronto iniciara un romance con Carolina Gómez. Ahora bien, ¿Cómo se conoció el creador de contenido con su nueva pareja? Recientemente ambos contaron el principio de su historia en un video para YouTube.

Todo comenzó porque los dos habían concretado grabar algo, pero casi que no se les dan las cosas por un motivo o por otro, hasta que al final consiguieron arreglar una cita para conocerse. Y tras llegar a la casa del influenciador antioqueño ubicada en las afueras de Medellín, Gómez quedó encantada casi que de inmediato. Sin embargo, la imagen que tenía de Cossio antes de conocerlo era de prepotente y creído.

“Al principio, aunque uno lo ve en redes así todo lindo con los perritos... sentía que era todo creído, que trataba mal a la gente en general... pensaba que era prepotente ... cuando llego yo a la casa de él súper lindo, me mandó a recoger... me pareció súper atento, porque él no tenía que hacer eso, usted me dice llegue y yo llego... y me reciben todos los perritos, se me tiran encima.. y escuchaba una música como clásica... no esperaba escuchar eso... yo entré, cuando la primera vez que lo vi, fue la imagen de él así todo lindo, sin camisa, en el piano, tocando súper fluido”, relató Carolina Gómez.

La también creadora digital se quedó a almorzar con el influenciador y durante la conversación sintió que se encontraba con una persona totalmente diferente a la que esperaba ver.

“Me siento a almorzar con él y me encuentro con una persona totalmente diferente a lo que yo pensaba que era, súper atento, súper amable, no dejaba morir la conversación, en ningún momento me presumió nada. Una persona sencilla, todo lo que está bien en una persona”.

Aunque habían quedado de grabar un video, aquella vez Yeferson Cossio solo esperaba conocer a Carolina Gómez para ver si le caía bien, pues ante de hacer cualquier proyecto con alguien, para el influenciador paisa lo más importante es que haya buena química entre los dos. “Ese día íbamos era a conocernos... para grabar con alguien me importa una nalga su físico y sus números, lo que realmente me importa es que nos caigamos bien...”, comentó.

A lo largo del día hicieron muchas cosas, pues Gómez acompañó a Cossio en varios de sus pendientes, como ir a la casa de su hermana, Cintia Cossio, y otras diligencias.

También contaron un momento jocoso cuando la creadora de contenido no supo abrir la puerta del carro de su ahora novio, puesto que nunca había visto un auto como el que él tenía. Por otro lado, al parecer la química entre ambos fue casi que de inmediato, lo que los llevó a tener una relación sentimental, pese a que ninguno de los dos quería tener pareja.

“Me cayó muy bien, sí pensaba mucho en ella, pues normal, y es que no estábamos en el momento, recién había terminado una relación muy larga, no estaba pensando en esas cosas. Que una novia, no hombre, yo quería cualquier cosa en la vida menos novia. Yo juraba que en mi vida iba a volver a tener novia”, comentó el influenciador.

Pero ahora aquí están como parejas. Los creadores de contenido prometieron seguir compartiendo más detalles de su historia, pues al parecer todavía queda mucho por revelar. Vale mencionar que Yeferson Cossio es actualmente uno de los creadores de contenido más populares en el país con diez millones de usuarios siguiéndolo en Instagram.