Millonarios es campeón y estos famosos no pudieron ocultar su emoción tras el título

Estas son algunas de las figuras públicas que celebraron el título de Millonarios. Fotos: Colprensa - Archivo

Millonarios se convirtió en el campeón de Colombia. El equipo dirigido por Alberto Gamero sumó decimosexta estrella tras vencer desde los once pasos a Atlético Nacional en un partido que estuvo lleno de emociones. Como era de esperarse fueron miles de personas las que celebraron el título en las calles y muchos famosos no se quedaron atrás, algunos de ellos no pudieron contener las lágrimas al ver que su equipo había vencido a su máximo rival en una final histórica para el FPC.

El 0-0 en Medellín dejó las puertas abiertas para que el título se definiera en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la capital colombiana. El espectáculo en la previa tuvo un solo protagonista, la hinchada albiazul que llenó el escenario deportivo, el Parque Simón Bolívar y las diferentes calles de la ciudad en donde todo giró en torno a la gran final.

El compromiso empezó con Millonarios atacando alto, controlando la pelota y dominando el juego hombre a hombre, Nacional esperó y apostó por las salidas rápidas a través de las bandas esperando sorprender a su rival y así fue. Al minuto 31 fue Jefferson Duque el que puso el primer gol del partido tras un centro desde las bandas. El cuadro Embajador no bajó los brazos y al 70′ Andrés Llinás empató el juego que finalmente se fue a los penales.

Desde los once pasos el equipo de Alberto Gamero se coronó campeón de Colombia y todo fue fiesta en el estadio Nemesio Camacho El Campín, sus alrededores, el Parque Simón Bolívar y en diferentes barrios de la ciudad. De esta manera el equipo sumó la estrella 16 en su escudo y se convirtió en el segundo equipo con más títulos en el país, a uno solo precisamente de Atlético Nacional que ha ganado el campeonato en 17 ocasiones.

Bogotá. Junio 24 de 2023. Millonarios Campeón Liga BetPlay I-2023. (Colprensa - Mariano Vimos)

Famosos que celebraron con Millonarios

Son muchos los famosos que celebraron y festejaron el título de Millonarios. Actores, comediantes, presentadores y diferentes personalidades dejaron ver su pasión en el estadio El Campín y en sus redes sociales.

Julio César Herrera, uno de los hinchas más reconocidos de Millonarios no dudó en celebrar su título, en Twitter realizó una pequeña publicación, “campeones”, mientras que en Instagram dejó ver detalles de la celebración, previa a una función que tenía en Guatemala.

Otro de los actores más queridos por los colombianos, Julián Arango, publicó una imagen en sus redes sociales En esta la acompañó con un mensaje: “A todos los hinchas del buen fútbol que juega este Millonarios de Alberto Gamero Felicitaciones!!!! Por esta ⭐️16 Vaaaamoooos!!!!!”

El delantero colombiano Radamel Falcao García fue otra de las figuras públicas que celebró el triunfo de Millonarios ante Atlético Nacional: “Campeones 👏🏼👏🏼👏🏼. Felicitaciones a todos los jugadores. Al profe Gamero, a las directivas, a todos el equipo y a todos los hinchas por toda Colombia y el mundo”.

El influencer JuanDa también celebró el título de Millonarios y aunque ha manifestado que no sigue el fútbol colombiano con tanto fervor como cuando era pequeño, celebró la estrella 16 por su “yo pequeño” y en las historias de Instagram no pudo ocultar su emoción. “¡Campeones, campeones!, ganamos algo”.

El comediante Alerta es otro de los hinchas más reconocidos de Millonarios y en sus redes sociales solo tuvo palabras de agradecimiento para el Profe Alberto Gamero y para los jugadores por la alegría del título. “Los penaltis más sufridos!!!💙🤍 Gracias mi @millosfcoficial por esta felicidad 💙🤍💙💙”.

Otro de los comediantes más reconocidos del país es Camilo Sánchez, más conocido como ‘Déjeme Quieto’ y en muchas ocasiones ha manifestado que es hincha del cuadro Embajador. Como era de esperarse no se perdió el partido y desde las graderías del estadio El Campín festejó el título. “Infinitas gracias, Millonarios por esta alegría tan grande (...) Gracias muchachos por darlo todo en la cancha ⭐️ no saben lo mucho que significa esto para mi vida y la de mi familia, son estos los recuerdos que perduran para siempre 💙💙💙”

Tostao, integrante de ChocQuibTown, también es hincha de Millonarios y en su cuenta de Instagram festejó el título de los dirigidos por Alberto Gamero, “Tu felicidad es la mía, Millos campeón”.

La actriz Lorena Meritano también festejó el título de Millonarios y con una publicación en sus historias de Instagram celebró el título. “Felicidades, campeones”.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, estuvo presente en el estadio El Campín y celebró la estrella 16 de Millonarios. “Ganamos carajo!!!!, Viva Millonarios, Viva Bogotá!”.