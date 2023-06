Así es la relación de Sebastián Martínez con la hija de Kathy Sáenz

Así es la relación del actor con la hija de Kathy Sáenz. Foto: Instagram @SebastianMartinezN

Sebastián Martínez, uno de los actores más reconocidos del país, ha mantenido una relación muy estable y duradera con la también actriz Kathy Sáenz. Desde que empezaron a salir tras una producción colombiana, conformaron una pareja muy estable que ya suma más de 15 años junta.

Te puede interesar: Sebastián Martínez llamó a Bogotá “la ciudad de la porquería”: ¿qué pasó?

Aunque por mucho tiempo fueron blancos de crítica debido a la diferencia de edad entre ellos dos, nunca prestaron atención a estos comentarios y, por el contrario, ambos aportaron mucho de sí para poder formar una de las parejas más queridas por todos los colombianos.

Sebastián Martínez además haber participado en producciones como, ‘Padres e hijos’, ‘Juegos prohibidos’, ‘Rosario tijeras’, ‘Los caballeros las prefieren brutas’, ‘Bloque de búsqueda’, ‘Enfermeras’, Pálpito’, entre otras, también es muy activo en sus redes sociales.

La pareja ya lleva más de 15 años juntaFoto: Instagram @SebastianMartinezN

En su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 4.3 millones de seguidores, el actor suele revelar algunos detalles de su relación con Kathy Sáenz, así mismo comparte algunos de sus momentos familiares o detrás de algunas producciones. Sin embargo, hace poco también reveló cómo es su relación con una de las hijas de su pareja.

Te puede interesar: Por culpa de Carlos Vives, Santiago Moure le hizo show de celos a Martín de Francisco

Es importante señalar que Kathy Sáenz tuvo dos hijos con el reconocido empresario Sammy Bessudo, quien fue su pareja hace varios años. De esa relación nacieron Shenoa y Alana Bessudo Sáenz, posteriormente tuvo a Amador, hijo también del actor Sebastián Martínez.

En una historia que compartió en sus redes sociales, Sebastián Martínez mostró que él estaba junto a Kathy Sáenz en la parte de atrás del vehículo, debido a que en la parte de adelante se encontraban su hijo Amador de copiloto, mientras que la conductora era Shenoa, la hija mayor de la actriz.

Te puede interesar: Shakira y Lewis Hamilton prepararían una escapada romántica juntos

En el video que publicó el actor y actual pareja de Kathy Sáenz, manifestó que, “llega un momento de la vida donde los papás van a atrás y los hijos adelante, manejando. Copiloto y piloto”, luego entre risas manifestó que, “ya estoy tan grande que ni enfoco, si vieron, perdido”.

La pareja de actores lleva más de 15 juntos y han demostrado que para el amor no existe la diferencia de edad

Este momento familiar dejó en evidencia que el actor lleva una muy buena relación con la hija de Kathy Sáenz, que, pese a que no es hija suya, la trata como si lo fuera y todo parece indicar que hay un gran ambiente entre la familia Martínez - Sáenz. Aunque no se les ve juntos muy seguido, todo parece indicar que los hijos de la actriz con Sammy Bessudo no viven con ella, pero aprovechan cada momento que tienen cuando están juntos para compartir en familia.

Hace varios meses, Kathy Sáenz, en diálogo con Caracol Radio, dio detalles de lo que es su relación con Sebastián Martínez y las críticas que recibió por la diferencia de edad en ese entonces.

“Soy 11 años mayor que él (...) En esa época eso era como un sacrilegio, hace 16 años eso no era común. Hoy ya está más aceptada la cosa y las mujeres dijeron ‘qué hago si me enamoré de un hombre y resulta que es menor que yo’, qué tengo que hacer, me fustigo o qué puedo hacer”, afirmó la reconocida actriz al medio en mención.

Cuando empezaron a salir el actor tenía 23 años, mientras que ella tenía 34; sin embargo, la actriz considera que ahora ven las fotos y “se ve una relación muy pareja en cuanto a la edad”.

Aunque muchas personas tienen inquietudes con respecto a cómo está la relación entre los dos actores, es bueno resaltar que al parecer está mejor que nunca. En una reciente publicación en sus redes sociales, Sebastián Martínez publicó el fondo de pantalla de su celular y allí tiene a Kathy Sáenz. “Esta es la hora por si les sirve”, manifestó el actor.