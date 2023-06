Presidente de Asocolcanna reveló por qué se se cayó la regulación del uso adulto del cannabis

El presidente de Asocolcanna también dijo que el Congreso desaprovechó para quitarle el negocio al narcotráfico. Instagram.

El 20 de junio, en la noche, la plenaria del Senado hundió, en octavo debate, el proyecto de ley que buscaba regular el uso adulto y la comercialización de cannabis en Colombia. Y si bien el proyecto estaba muerto, luego de que en la sesión del 19 de junio no se votara la conciliación del texto aprobado en la Cámara de Representantes, el presidente de Asocolcanna, Miguel Samper Strouss, aseguró que congresistas le dijeron que no apoyaban el proyecto porque no quieren que el cannabis se regule durante el Gobierno de Gustavo Petro.

“Varios congresistas me decían: mire yo estoy absolutamente de acuerdo, es decir, las cifras que usted me está relatando y me está exponiendo son evidentes. Incluso, vino el jefe de gabinete del estado de Nueva York y mostró cómo ha funcionado la legalización allá, con todas las cifras y ellos decían: yo estoy absolutamente de acuerdo, pero algunos otros me decían: yo no le voy a dejar esta posibilidad de regular al gobierno de Gustavo Petro, porque me parece que lo va a hacer irresponsablemente. Otros me decían: yo estoy absolutamente de acuerdo, pero simplemente no puedo hacerlo por disciplina de partido”, le dijo Samper Strouss a Semana

El líder de la Asociación Colombiana de Industrias de Cannabis, e hijo del expresidente Ernesto Samper, también dijo que con el hundimiento del proyecto deja sinsabores, pues ha sido la primera vez que se llega al octavo debate —este proyecto, por ser una reforma constitucional, requiere ocho debates entre ambas cámaras del Congreso—. Pero también deja entrever el Congreso “en este momento, está discutiendo este tipo de proyectos más en el plano de la evidencia científica y menos en el plano moral”.

Samper Strouss también advirtió que el Congreso desaprovechó esta oportunidad para, además de quitarle el negocio al narcotráfico, proteger a los niños, niñas y adolescentes que pueden acceder a la marihuana mucho más fácil que al tabaco o al alcohol, que sí están regulados por el Estado.

“Existe el mercado ilegal de cannabis, venden brownies en cada esquina, venden gomitas en cada esquina, venden porros de marihuana en cada esquina, el impacto en donde se ve reflejado, no en las cifras de las compañías, se ve reflejado en que muchos más menores de edad están fumando hoy. Mi hija, por ejemplo, que tiene ocho años de edad, tiene mucho más fácil acceso a un porro de marihuana que a una cerveza. (...) la gente no sabe que lo que está consumiendo, muchas veces estos jíbaros callejeros para secar rápido la flor de cannabis, lo que hacen es orinarla. O sea, los consumidores lo que están haciendo es fumando metales pesados, están fumando pesticidas y están fumando orines humanos”

Así está el negocio del cannabis medicinal en Colombia

El presidente de Asocolcanna también reparó en que si bien el uso medicinal del cannabis está aprobado desde 2016, la promesa de que sería el nuevo ‘oro verde’ no se cumplió y hoy la industria cannábica medicinal colombiana está en crisis.

“Lo que terminó pasando fue que toda esa inversión se fue al lastre, porque hoy en día se han invertido 600 o 700 millones de dólares en el país, en obtención de licencias, en búsqueda de los asesores, en perfeccionamiento de los productos”.

También señaló que esta industria está compuesta, en un 95 % por empresas que son categorizadas como microempresas, el 4,7 % son categorizadas como empresas pequeñas y solo el 0,3 % son categorizadas como empresas medianas: “No existe en el país ninguna empresa que sea categorizada, según el decreto del Ministerio de Comercio, como una empresa grande, todos son emprendimientos. Invirtieron un poco de dinero y hoy en día todas las industrias están cuidados intensivos”.

Con todas estas advertencias, Samper Strouss sigue creyendo que la regulación del uso recreativo del cannabis puede representar una gran oportunidad para el país: “Llegó la hora de regular”, le dijo a Semana.