‘MasterChef Celebrity’: Álvaro Bayona y Juan Pablo Barragán expusieron desplante de Daniela Tapia

La incomodidad entre estos compañeros fue evidente | Fotos originales: RCN Televisión - Edición: Infobae Colombia

Un nuevo conflicto fue presenciado por los espectadores de ‘MasterChef Celebrity’ en el capítulo del 23 de junio, cuando se realizó una nueva prueba en equipos que dejó gran desazón entre varios participantes.

Te puede interesar: Padre Walter Zapata se despidió de “MasterChef Celebrity” entre lágrimas: así fue el emotivo momento

Los grupos quedaron divididos por delantales de colores:

- Rojo: Jairo Ordóñez, Marcela Benjumea, Francisca Esteves, Daniela Tapia, Álvaro Bayona y Juan Pablo Barragán.

Te puede interesar: Jorge Rausch reveló por qué se terminó su matrimonio: “Uno descuida a la familia”

- Azul: Mario Ruiz, Luces Velásquez, Adrián Parada, Biassini Segura, Martha Isabel Bolaños y Julio César Herrera.

- Verde: ‘el Negrito’, Nela González, Diego Sáenz, Laura Barjum, Juliana Galvis y Carolina Acevedo.

Aquí algunos miembros del equipo verde | Captura de pantalla RCN Televisión en vivo

Fue entonces cuando los famosos de ‘MasterChef Celebrity’ procedieron a preparar sus respectivas recetas, con conejo como el ingrediente principal.

Te puede interesar: Andrés Parra habló sobre cómo lidió con la depresión y el divorcio: “Pensaba que la felicidad se encontraba en el éxito. Y eso es mentira”

Finalizado el tiempo de la prueba y presentados los platos al jurado (Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Chris Carpentier), se eligió al equipo verde como el ganador y sus miembros se salvaron del próximo reto de eliminación. Mientras que en el grupo rojo algunos de sus integrantes se sacaron los trapitos al sol por el desempeño presentado.

El primero en hablar fue Álvaro Bayona, quien recalcó la importancia del trabajo en equipo y de asumir, del mismo modo, los resultados obtenidos: “Nos hundimos todos o nos salvamos todos”.

Su inconformidad la manifestaron los actores en el espacio de entrevistas que les da el programa | Captura de pantalla RCN Televisión en vivo

Fue entonces cuando Juan Pablo Barragán, sin pelos en la lengua, expuso el desplante que tuvo con ellos la actriz Daniela Tapia.

“No como Daniela, que ni nos saludó ni se despidió porque perdimos ¡Gracias, Daniela!”, dijo entre risas.

Y es que Tapia no pudo ocultar su enojo ante el desempeño de su equipo, aun cuando durante la calificación dijo sentirse esperanzada por el plato que habían presentado.

Otro de los incómodos momentos que se vivió en el último capítulo de ‘MasterChef Celebrity’ fue cuando Carolina Acevedo y ‘el Negrito’ se dieron cuenta que quedarían en el mismo equipo, pues ellos también han tenido sus roces en el pasado.

De hecho, la cara de la actriz tras ver llegar al influenciador a su mesa fue de total desagrado, ya que él decidió saludar con efusividad a todos, menos a ella.

Este fue el gesto de Acevedo para con su compañero | Captura de pantalla RCN Televisión en vivo

¿Qué actriz de ‘MasterChef’ ha sido criticada por su actitud?

El nombre de Martha Isabel Bolaños (‘la Pupuchurra’, por su personaje en ‘Betty la fea’) ha sonado bastante entre los televidentes del programa de RCN por estos días, debido a la “autoritaria actitud” que demostró durante la prueba de parejas que presentó con el actor Juan Pablo Barragán el 14 de junio.

Todo comenzó porque a cada duo se le dio la posibilidad de escoger a uno de los chefs para que les ayudara en la preparación de la receta.

‘La Pupuchurra’ eligió a Nicolás de Zubiría y aunque luego consultó su decisión con Barragán, él resignado le respondió: “Lo que tú digas, amor”.

En capítulos posteriores, Bolaños sostuvo otra discusión con una de sus compañeras | Foto: Instagram @marthaisabelii

Posteriormente, Martha Isabel Bolaños continuó con su trabajo en la cocina de ‘MasterChef Celebrity’, pero dejó de lado a su compañero porque, al parecer, no confía en sus capacidades culinarias.

“Creo que ella no confía en mí. Si tuviera el poder de elegir, no me elegiría a mí. Martha no cree en mí, entonces cuestiona todo”, aseveró Juan Pablo Barragán.

En otro fragmento del programa, la propia ‘Pupuchurra’ admitió que ella tenía que estar supervisando toda la preparación. Además, reconoció que no se sintió segura del todo con algunas elecciones del actor para la receta y mencionó que jamás podrá engranar en un equipo de trabajo en el cual falte confianza.

A pesar de lo ocurrido, la relación entre ambos no se afectó | Foto: canal RCN

Las críticas de los televidentes de ‘MasterChef Celebrity’ hacia ‘la Pupuchurra’ no se hicieron esperar y fue por medio de redes sociales que opinaron al respecto, predominando las críticas en contra de la famosa actriz. Incluso, fue comparada con polémicos personajes de otras temporadas, como Isabella Santiago y Carla Giraldo.