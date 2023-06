James Rodríguez cree que Uribe fue “un gran presidente” y que Santos “hizo las cosas bien”: ¿Qué dijo de Gustavo Petro?

Sobre la situación económica del país, dijo que aún cree en Colombia y que está invirtiendo en el país y generando empleo, aunque sabe que “hay una situación dura para mucha gente”. Colprensa.

James Rodríguez no pasa por su mejor momento deportivo. El cucuteño está sin equipo para esta temporada y sin ofertas a la vista, y pese a ser el segundo goleador histórico de la Selección Colombia no fue convocado al último ciclo de amistosos de La Tricolor. Sin compromisos deportivos en el horizonte, Rodríguez ha estado explorando nuevos rumbos, como su restaurante Arrogante o comentar la vida política colombiana, de la que, si bien, no tiene mucha idea, pues no la sigue acuciosamente, si tiene una opinión sobre los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, así como del presidente Gustavo Petro.

Lo que piensa el futbolista de los expresidente Uribe y Santos, y su opinión sobre cómo va el país, las ventiló en una entrevista con Semana, en la que también habló de fútbol, la Selección Colombia, sus aficiones, proyectos y algo de su vida privada.

El comentario que hizo sobre los expresidentes se dio en una dinámica en la que la se le daban nombres y contestaba lo primero que se le viniera a la cabeza. Así fue que dijo que Álvaro Uribe fue “un gran presidente” y que Juan Manuel Santos “hizo las cosas bien”.

Pero esto fue cerca del final de la entrevista, antes ya había dicho que está un poco preocupado por la situación económica del país, pero que, con todo, aún cree en Colombia y que está invirtiendo en el país y generando empleo, aunque sabe que “hay una situación dura para mucha gente”.

“El país está en una situación incómoda, pero todavía creo en Colombia. Estamos invirtiendo, generando empleo, no solo con los cafés y restaurantes. Ahora vamos a promover el estudio para 35 jóvenes en tres universidades. Reitero, creo en Colombia, pero hay una situación dura para mucha gente”

También dijo que le preocupa “un poquito” la situación política del país “por todo lo que se vive y se dice. No leo mucho noticias, pero por lo que veo es una situación complicadita, pero todavía creo que hay gente buena que puede ayudar a que el país cambie”

En seguida se le preguntó si le gusta, o no, el Gobierno de Gustavo Petro. A esto contestó riéndose para, después de que le insistieron en la pregunta, decir: “Estoy un poco alejado de esas cosas, respeto a todo el mundo. Solo espero que actúen de buena manera para que el país esté siempre bien, para que suba siempre y no baje, porque Colombia es un país increíble”.

La entrevista siguió por este camino unos segundos más, pues se le preguntó al futbolista si estaría de acuerdo con que el presidente quisiera buscar la reelección —que Petro ha desestimado públicamente en múltiples ocasiones— y si bien primero no quiso contestar, dijo lo siguiente:

”Que en estos cuatro años haga las cosas bien, que ayude al país, que no se beneficien algunas personas, sino que piense en todo el país y que cuando cumpla cuatro años, en 2026, venga otra gente que ayude a Colombia”

James Rodriguez habló sobre los rumores de relación con Aleska Génesis

Aunque ninguno ha confirmado su relación, su cercanía ha resultado sospechosa para muchos | Fotos: Instagram @jamesrodriguez10 @aleskagenesis

En la misma entrevista con Semana, el fútbolista habló sobre sus relaciones con otras mujeres, luego de que se conociera el final de su relación con Shannon de Lima. Particularmente, se le preguntó al ex Real Madrid y Bayern Munich sobre los rumores que lo relacionan con la modelo y empresaria Aleska Génesis, con la que se le vio hace varias semanas saliendo del Aeropuerto Internacional de Miami.

Rodríguez dijo que hace un buen tiempo se encuentra soltero y que si bien extraña su vida de casado, ha disfrutado de su vida como soltero:

“Ahora estoy solo. Pero es verdad que tengo amigas, soy una persona muy social, no solo con las mujeres, sino con todo el mundo”

Sobre los rumores de una relación sentimental con Aleska Génesis, el máximo goleador del Mundial de Brasil 2014 señaló que solo son amigos: