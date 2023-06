En el mes del orgullo, Esteman presenta un nuevo himno para la comunidad LGBT: “Hablo libremente de mi orientación sexual a través de mi música”

En el Mes del Orgullo el artista bogotano presentó "Reina leona" (Infobae - Jesús Avilés)

Esteban Mateus Williamson, más conocido como Esteman, es el artista insignia de la comunidad LGBT+ en Colombia y América Latina. El músico bogotano se encuentra preparando el lanzamiento de su quinto álbum y presenta una de sus primeras canciones, un himno para el Mes del Orgullo.

Pionero en expresar abiertamente su orientación sexual en Colombia, habló con Infobae Colombia sobre la importancia de la celebración del Mes del Orgullo y el aumento en las agresiones a las personas LGBT; también sobre su nueva canción Reina leona y sus primeros meses de matrimonio.

Una canción con toda la actitud

Reina leona es el nuevo sencillo que presentó a sus seguidores y lo hizo justo en el mes de junio porque considera que puede convertirse en un himno de la comunidad LGBT+ en su mes; sin embargo, dejó claro que cualquier persona se puede sentir representada en la letra de su canción.

“Es una canción inspirada en todas esas personas que en su momento de crecimiento, en su adolescencia, pasaron por momentos de dificultad, de oscuridad, de estar encerrados en un caparazón y cómo se transformaron a ser hoy en día las reinas de la discoteca, a robarse todas las miradas a través del baile, del vedetismo, de su forma de expresión, de su identidad y que hoy en día son ejemplos a seguir”, explicó.

Para Esteban ser una reina leona es cuestión de “actitud” y así lo dejó en evidencia en el videoclip de la canción, lanzada el 22 de junio en plataformas, en el que sacó sus pasos de baile y estuvo acompañado por chicas trans y personas de la comunidad que demuestran lo que es la diversidad.

La canción tiene ecos del house y dance de los años 90, los cuales llevan al bogotano a su infancia en la capital del país. “Siempre estoy por este mundo de la música disco y que tiene que ver con las letras muy nostálgicas, pero esta canción no. Es una canción con un beat mucho más arriba, muy empoderadora”, señaló.

“Me ha tocado ser un referente”: Esteman

El cantante Esteban Mateus prepara el lanzamiento de su quinto álbum (Cortesía prensa)

El estilo de Esteman en sus canciones y puesta en escena representa precisamente lo que es ser una reina leona, pero el artista reconoció que llegar a tener este empoderamiento fue un proceso que ha llevado con los años y que inició cuando pudo ser él ante su familia y su público.

“Un momento clave fue cuando sale mi disco Amor libre (2019), porque hablo por primera vez sin filtros y dejo ver esa vulnerabilidad. Hablo libremente de mi orientación sexual a través de mi música, simplemente contando esas historias de amor y mucho desamor en ese disco, pero sin filtros, contando esta historia como siempre se ha contado y yo creo que eso sacó esta chispa interna en mí”.

Salir del clóset es un concepto con el que las personas de la comunidad LGBT+ están familiarizados, pero Esteban lo vivió dos veces, con su familia y con su público.

Esteman fue el primer artista que "salió del clóset" en Colombia

Con los primeros señaló que “no fue fácil, pero tampoco tan difícil. No tengo una familia tan religiosa, sólo unos papás de una generación diferente, fue lindo porque somos cercanos y fueron muchas noches hablando y llorando en las que cada uno sacó a relucir sus miedos, sus desconocimientos sobre la comunidad ... me han abrazado y me han dado la mano, ellos lo dicen ‘éramos unos antes de que Esteban saliera del clóset’”.aq

Pero con su público reconoció que había algo más complicado, pues ningún otro artista había expresado públicamente ser gay. “Se trata de la carrera de uno y fui prácticamente el primer artista que lo habló en Colombia. Abrir ese camino lleva mucha presión y miedos ... pero yo no podía seguir sin contar estas historias sin filtros”.

Añadió que “me ha tocado ser un referente y cambiar los estereotipos. Eso conlleva a que recibas gente que te insulta, pero a mí la gente que me insulta en una red social por ser marica me da igual, porque es como ‘sí, ¿y qué?’, me afecta más que me critiquen una canción”.

Temas clave en el Mes del Orgullo, según Esteman

La importancia del Mes del Orgullo para Esteman

Para Esteban la importancia del mes de junio es “que se pongan sobre la mesa una cantidad de temas que siguen siendo un problema en muchos contextos ... Salir a marchar es poder tener un día en el que decimos ‘hay que hablar de esto’”.

Agregó que en la actualidad a la comunidad le preocupan las infancias trans y las violencias que han aumentado en contra de ellos, pero también habló del marketing que algunas marcas utilizan. “Siempre ha habido un apoyo de las marcas, pero cada vez es un tema más sensible porque lo que dice la comunidad es ‘si en cada junio la marca cambia su logo por los colores, pero si después no pasa nada es sólo subirse al tren del marketing’”.

Esteban, Esteman y el matrimonio

“Una de las razones por las que empecé con este alterego Esteman fue para no dejar ver tanto a Esteban”, confesó el artista bogotano, quien, sin embargo, reconoció que con el tiempo se le ha hecho más difícil separarlos.

Esteban Mateus (Esteman) y Jorge Caballero en su matrimonio / Foto: Instagram @estemanmusic

La paradoja se da en que en las canciones de Esteman se narran hechos de la vida de Esteban y eso ha hecho que “todo el día se están abrazando, creo que al final con el paso de los años Esteban es parte de Esteman. Esteman es el que se emperifolla y entra en el modo diva cuando estoy en el escenario y Esteban es el ser humano, viven en constante comunicación”.

Un ejemplo claro que es Un día en París, canción con la que le propuso matrimonio a su novio, Jorge Caballero, un joven actor mexicano con quien convive hace ya varios años en el país azteca en julio del año 2022.

La boda se dio en enero de 2023 y Esteban contó a Infobae que su vida de hombre casado va “increíble” y señaló que “la relación y las bases que planteamos no han cambiado, lo único es que ahora digo ‘mi marido’ y todo el tiempo estoy mirando mi anillo. Fue una celebración de estar con esas personas que nos han rodeado y poder darle un nombre más potente para nosotros a nuestra relación, es decir, es nuestro matrimonio y una construcción de planes a largo plazo, de lo que es nuestra idea de una familia”.

Esteman habla sobre sus primeros meses de matrimonio

Los inicios con “No te metas a mi Facebook” y lo que viene

En el año 2009 muchos conocieron a Esteman a través de la canción No te metas a mi Facebook uno de los primeros temas virales en las redes del país. Para Esteban “fue una canción que me trajo muchas cosas increíbles y a la vez muchos retos, porque abrir tu carrera con un viral es el camino más fácil para ser un artista de un sólo éxito”.

Recordó que tras el éxito de ese primer hit se retó a sí mismo a demostrar que podía seguir haciéndolo con sus otras canciones y construir una carrera. “Le tengo cariño (a la canción), pero también un poco de lejanía. A veces la canto y otras no porque al final la gente que va a verme en vivo no va por esa canción, si se trata de un viral esperan más Mr. Trance”.

Finalmente, Esteman se prepara para el lanzamiento de su quinto álbum, del que nos anticipó que llegará en el mes de octubre y “vamos a presentarlo en mi concierto más loco, un sueño hecho realidad, en el Auditorio Nacional en México y vamos a anunciar tres fechas para Colombia en escenarios en los que nunca he tocado en Bogotá, Medellín y Cali”.

Sobre el disco agregó que es de los más “arriesgados” en su carrera, puesto que ha explorado con géneros como la bachata y el regional mexicano. “No van a dejar de ver al Esteman nostálgico y de balada porque es mi esencia, pero es un disco que a nivel de sonido y producción es mucho más actual, algo que no he tenido la oportunidad de probar porque soy un artista muy influenciado por sonidos del pasado”.