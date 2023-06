Shakira “nunca encajó” en la alta sociedad catalana, señalaron medios españoles

Nueva información desde España revela que Shakira no pudo ni quiso adaptarse al círculo social de la alta sociedad catalana que frecuentaba Gerard Piqué (Getty)

Aunque ya se cumplió un año desde que se oficializó la separación de Shakira y Gerard Piqué, nuevos detalles sobre la convivencia continúan apareciendo a raíz de la boda del hermano del exfutbolista. Esta fue noticia internacional debido a que se dio a conocer la negativa de la colombiana a permitir que sus hijos Milan y Sasha estuviesen en la ceremonia, al parecer citando una cláusula del acuerdo de custodia de los niños, en la que prohibía que tuvieran contacto con Clara Chía, actual pareja de Piqué.

El portal de entretenimiento Vanitatis publicó el viernes 23 de junio un perfil de la prometida de Marc Piqué, el hermano de Gerard. Se trata de María Valls, de quien mencionaron que se codeó con “los primeros espadas de lo que se llama la alta burguesía catalana” desde que llegó al mundo en 1991. Lo llamativo es que en el mismo hicieron énfasis en que era muy cercana a Clara Chía, apuntando que esa identificación con las familias más influyentes de Cataluña era algo completamente ajeno para Shakira, y pudo llevar a la ruptura de la cantante y el exfutbolista y empresario:

“En ese mundo cerrado y ‘petit bourgeois’, Shakira nunca encajó. No quería tampoco. Hija de un libanés criado en Nueva York y asentado en Colombia, la cantante siempre ha querido que sus hijos sean personas de mundo. Y en ese ideal se encuadra mal una casa en el centro de Bolvir, el pueblo más elitista de la Cerdanya. En cambio, personas como Clara Chía y María Valls encajan porque siempre han formado parte de ese mundo”

El artículo enfatizó en la estrecha relación entre ambas mujeres, al punto de que las señaló como íntimas amigas:

“María y Clara se entendieron desde el primer momento. La novia de Marc Piqué se convirtió en una de las mayores cómplices de Chía. Los hermanos son íntimos, comparten familia y negocio, y sus parejas han sabido trasladar ese buen rollo a su relación”

Cabe recordar que en abril de 2023 trascendió una información que indicaba que el círculo más cercano de las amigas de Clara Chía se refería en su círculo privado a Shakira bajo los calificativos de “vieja y menopáusica”.

Como en ese momento no trascendieron los nombres de ninguna de ellas, por lo que no es posible determinar si María Valls pertenece a ese grupo. Pero eso al parecer no fue impedimento para que en la publicación se apuntara que la familia Valls hacía bromas a costa de Shakira cuando se supo de la separación:

“La familia (Valls) ha bromeado mucho sobre la separación de Gerard Piqué, a quien apenas conocen. Cuando Shakira desapareció de su vida, se lamentaban de que no podrían conocer a la cantante en la boda de María, donde la estrella internacional hubiera sido el gran foco”

Esta información va en línea con lo que comentaron las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez en su pódcast Las Mamarazzis. Ambas manifestaron que Shakira no se encontraba feliz en Barcelona, al punto de señalar que su vida en la Ciudad Condal era un “infierno”: