Luis Díaz portará en el Liverpool el mítico 7 que usó el máximo goleador en la historia del club

James Milner, Ian Rush y Luis Suárez son algunas de las figuras que han portado la camiseta número 7 en el Liverpool FC (John McGinn REUTERS/Phil Noble)

La segunda temporada de Luis Díaz en el Liverpool FC no fue la esperada luego de que una lesión en octubre del 2022 lo alejarán de las canchas por seis meses tras visitar el quirófano. Su ausencia, junto con la de otros jugadores como Diogo Jota por problemas médicos, impidieron que los Reds realizaran una campaña como las acostumbradas y le terminó costando la clasificación a la UEFA Champions League.

No obstante, la recuperación del volante colombiano ha sido positiva y la esperanza de los hinchas como del cuerpo técnico están depositadas en Díaz, que jugará a partir de la temporada 2023-2024 con el #7 en su camiseta. Este numeró ha sido portado no solo por grandes futbolistas: Cristiano Ronaldo, David Beckham, Figo y Eric Cantona, entre muchos otros, si no que es uno de los más respetados entre los fanáticos del Liverpool.

Uno de los jugadores más importantes en la historia del plantel, seis veces campeón de la UEFA Champions League y 19 veces ganador de la Premier League, es Ian Rush. El galés jugó 18 años en los Reds y se convirtió en el goleador histórico del prestigioso cuadro inglés con 346 goles. El delantero consiguió dos copas de la UEFA, dos Copas de Europa y una Supercopa.

Luis Díaz podrá utilizar esta dorsal luego de que James Milner terminara su paso por el Liverpool FC luego de ocho temporadas en donde completó 332 partidos, marcó 32 goles y dio 46 asistencias. El volante a nivel local ganó los cuatro campeonatos más importantes del fútbol inglés: Premier League (2020), Carabao Cup (2022), FA Cup y Community Shield (2022). En cuanto al ámbito internacional fue campeón de la Champions League (2019), Supercopa de Europa (2019) y Mundial de Clubes (2019). Su nuevo club será el Brigthon & Hove Albion.

Otros #7 importantes en la historia del Liverpool FC:

Luis Suárez

Ian Callaghan (jugador con más partidos en la historia del Liverpool FC)

Sir Kenny Dalglish

Peter Thompson

Jimmy Payne

Luis Díaz será el jugador más valioso del Liverpool en la temporada 2023-2024

El portal británico 365 Football publicó un listado por equipo de los jugadores más costosos en colaboración con Transfermarkt. Allí, en su análisis, los ingleses se mostraron sorprendidos, pues esperaban ver al lateral de la Selección de Inglaterra, Trent Alexander Arnold:

“¿En serio? Imaginamos que el jugador que realmente costaría más sacar del Liverpool sería Trent Alexander-Arnold, pero el algoritmo ha calculado una fuerte caída en los últimos dos años. Díaz tiene la edad y un contrato largo de su lado para mantenerlo por delante de Mo Salah”.

El valor en el que está tasado Luis Díaz es de 75 millones de euros; cinco millones por encima de Mohamed Salah; y 10 millones por encima de Trent Alexander-Arnold. A sus 26 años es el decimosegundo jugador más costoso de la Premier League. El primero en el listado es Erling Haaland del Manchester City en 170 millones de euros; seguido por otra de las figuras del reciente campeón de la Champions League, Phil Foden en 110 millones de euros; el top 3 lo cierra el joven Bukayo Saka del Arsenal con el mismo valor

