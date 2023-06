Martina La Peligrosa casi se queda sin anillo de compromiso por culpa de una aerolínea

Martina La Peligrosa. Foto: Instagram @martinalapeligrosa

Fue a finales de marzo cuando Martina La Peligrosa anunció que se casaría con Daniel Caballero Hurtado, diseñador industrial y tatuador. El artista le hizo la propuesta de matrimonio en un viaje que tuvieron por Europa y desde entonces la pareja anda planeando su boda.

Te puede interesar: Shakira y Lewis Hamilton: rumores señalan que protagonizan “besos y arrumacos”

Sin embargo, por poco y la cantante colombiana se queda sin su anillo de compromiso, pues en entrevista para Lo sé todo comentó que su pareja “metió el anillo en la maleta de bodega del viaje, y esa maleta, tuvimos un percance con la aerolínea y fue la que abrieron. Entonces cuando abrimos la maleta y esto está vuelto nada, roto todo, a este hombre le dio la pálida, claro, después lo entendí todo... resulta que ahí estaba el anillo envuelto en un calzoncillo .. la sudó y la logró”.

Vale recordar que, a mediados de marzo la intérprete de Cafecito para dos denunció un robo a su equipaje durante un vuelo de Avianca. Fue así que desde sus redes sociales mostró sus maletas revueltas y escribió: “Llegamos a Madrid desde Bogotá, encontramos nuestra maleta rota, nos faltan muchas cosas, se comieron algunas y nos dejan sobras, se llevaron ropa, nos dejan un aviso de “inspección de equipaje por seguridad”, pero nos roban ¿quién nos responde? Avianca”.

La denuncia de Martina la Peligrosa por robo a su equipaje en viaje con Avianca

Después del percance, es fácil imaginar el susto que se llevaría Daniel Caballero con el anillo, sin embargo, al final del día su propuesta aparentemente salió tal y cómo esperaba.

Te puede interesar: Shaira denunció “propuestas indecentes” de empresarios musicales

Varias son las veces en que Martina La Peligrosa ha manifestado sentirse muy enamorada del tatuador, no solo por sus redes sociales sino también en entrevistas. Incluso, en diciembre de 2022 cuando le preguntaron en una entrevista con Teleamiga por cómo estaba su corazón, la cordobesa expresó: “está súper bien, estoy enamorada estoy tranquila, estoy feliz”.

En la misma entrevista, la artista también fue interrogada por si era feliz y qué era la felicidad, a lo que contestó: “Hay que entender que es una cosa que no es estable, que no es todo el tiempo, pero que se presenta en momentos, en situaciones, en cosas, en vivencias y hay que disfrutarlo muchísimo porque se nos escapa de vez en cuando; pero creo que está bien, como que el ser humano no puede ser solamente felicidad, hay momentos también de tristeza, de oscuridad, que son para reflexionar y para encontrar la luz en medio de la oscuridad”.

Martina la peligrosa dió el “sí“ en Europa

Lo que se ha conocido sobre la vida sentimental de Martina La Peligrosa

Si se habla sobre este aspecto de la vida de la cantante cordobesa, hay que empezar por mencionar a Jairo Barón, de quien se divorció en el año 2017. La historia sentimental de los músicos duró diez años.

Te puede interesar: Jhonny Rivera se dejó ver junto a una cantante de música popular y los seguidores especulan con un romance

Desde entonces, se le han conocido públicamente los siguientes noviazgos: después de Barón salió con Diego Jaimes (terminaron a principios de 2020), luego con Camilo María (su romance concluyó a finales de 2020), y posteriormente, ‘Martina, la peligrosa’ estuvo durante el 2021 en un noviazgo con Diego Amozurrutia, actor mexicano.

Empero, en agosto de ese mismo año, la cantante dio cuenta de que su relación con el mexicano había desembocado en un punto final. Y, en septiembre de 2021 conoció a Daniel Caballero, su actual pareja sentimental. En la entrevista con Lo Sé Todo, la artista aseguró que la boda está planeada para septiembre, pero no quiso ahondar en detalles. Esta sería entonces la segunda vez que iría al altar.

Ahora solo resta esperar que cuando llegue el momento, Martina La Peligrosa comparta los pormenores de su boda con sus seguidores, pues siempre se ha mostrado muy cercana a ellos por medio de las redes sociales.