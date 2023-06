Liam Payne, ex One Direction, y Morrissey, el exvocalista de The Smiths, anunciaron conciertos en Colombia

Steven Patrick Morrissey y Liam Payne anuncian presentaciones en Colombia

Dos grandes anuncios de conciertos en Colombia llegaron en la mañana de este martes 20 de junio. Dos artistas británicos visitarán próximamente el país, llegando a dos públicos de generaciones diferentes. Se trata de Morrissey, ex líder de la banda The Smiths, y Liam Payne, ex integrante de One Direction.

Liam Payne, ex One Direction debuta como solista en Colombia

Millones de jovencitas se convirtieron en uno de los fandoms más popular durante los años 2010 a 2015, cuando existió One Direction, una boyband conformada por los británicos Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson.

Tras su separación cada uno de ellos emprendió una carrera en solitario y ahora, Liam Payne llegará por primera vez como solista a Colombia. El show será el próximo 3 de septiembre en el escenario del Chamorro City Hall de Bogotá.

(Cortesía)

Las directioners colombianas celebran el anuncio del ex One Direction, puesto que con la llegada de Liam al país ya sería el tercer exintegrante de la banda que viene con su show en solitario a Colombia. Primero fue Louis Tomlinson, aunque los primeros en anunciar conciertos en el país habían sido Harry Styles y Niall Horan, pero la pandemia se interpuso.

Mientras Styles logró reagendar un espacio a finales de 2022, todavía se sigue a la espera de que Niall anuncie nuevamente su show en el país. Por ahora, Liam Payne, de 29 años, es la sorpresa para todas las fanáticas que no sólo lo recuerdan por su paso por One Direction, sino que han seguido su carrera en solitario y esperan escuchar éxitos como Strip That Down.

Con su carrera como solista, que inició en 2016, Payne ha demostrado su versatilidad musical y ha colaborado con artistas de la talla de Ed Sheeran, Rita Ora, J Balvin y Zedd. Páramo, empresa organizadora del evento señaló en su comunicado que Liam Payne se encuentra emocionado y ansioso por regresar a Colombia, luego de su presentación junto a One Direction en 2014 en el estadio El Campín.

(Cortesía)

Las boletas para el concierto estarán disponibles para la venta a través de Entradas Amarillas. Habrá una preventa exclusiva para los clientes del Grupo Aval que estará disponible desde el 22 de junio a las 9:00 a. m. hasta el 26 de junio a las 8:59 a. m..

Morrissey anuncia su regreso a Colombia para celebrar 40 años de carrera

Steven Patrick Morrissey o simplemente Morrissey, a sus 64 años, anuncia que se presentará por segunda vez en Colombia. El artista británico se hizo famoso en la década de los 80 cuando alcanzó la fama siendo el líder de la banda de rock The Smiths.

En 2012, el artista realizó una gira por Suramérica en la que hizo su primera presentación en el país y terminó diciendo que “ha sido la mejor gira de mi vida. Nada de lo antes experimentado me preparó para el amor que recibí por la gente de Chile, Perú, Brasil, Colombia y Argentina”.

(Cortesía)

Morrissey planea revivir la hazaña el próximo 17 de septiembre con un impactante y emotivo show sobre el escenario del Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Aunque The Smiths como agrupación tan sólo presentó cuatro discos durante sus cinco años juntos, se destacaron entre los grupos del indie rock con discos como The Queen Is Dead.

Se espera que Morrissey durante su presentación no sólo interprete éxitos de su carrera como solista, sino de la época en la que lideró a la banda británica. Los fanáticos esperan escuchar en vivo canciones como There Is a Light That Never Goes Out, Suedehead, This Charming Man, Everyday Is Like Sunday, First of the Gang to Die y Heaven Knows I’m Miserable Now.

Cabe mencionar que el exvocalista de The Smiths también presentará por primera vez en Colombia las canciones de su más reciente álbum llamado Without Music The World Dies. En el caso de Morrissey las boletas se venderán a través de TuBoleta con cualquier método de pago desde el próximo 27 de Junio.