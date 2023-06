Exsecretario de Gobierno de Claudia López le pide a Gustavo Petro que corrija el rumbo: “La radicalización solo empoderará a los sectores más retardatarios de la sociedad”

Luis Ernesto Gómez pide a Gustavo Petro que corrija el rumbo del país. Fotos: Alcaldía de Bogotá y Reuters

A través de sus redes sociales, el exsecretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, pidió al presidente Gustavo Petro que Colombia necesita un cambio y se dará solo uniendo a los ciudadanos.

En su cuenta de Twitter, el senador retirado publicó en la noche del lunes 19 de junio: “Hace un año elegimos a @petrogustavo, el primer presidente de izquierda de Colombia. Como liberal y demócrata hice campaña por un gobierno capaz de convocar y de cambiar las profundas desigualdades del país, no por más polarización y parálisis”, indicó.

“Ojalá corrija el rumbo señor Presidente. La radicalización solo empoderará a los sectores más retardatarios de la sociedad. Ellos echarán para atrás cualquier cambio alcanzado”, agregó entre líneas Gómez en un trino.

Finalmente, el exsecretario de Gobierno de Claudia López aseguró que: “El cambio que hoy necesita Colombia solo se alcanza uniendo”.

Exsecretario de Gobierno de Claudia López le pide a Gustavo Petro que corrija el rumbo. Twitter @LuisErnestoGL

De inmediato las reacciones por parte de los usuarios se hicieron presentes. “Lo que muchos llaman “Radicalización” es que les quiten los puestos, que a la final son, poder político. Por años la derecha ha abusado de ese poder, tergiversando e inventando realidades alternas, la más reciente, es convecer a las mayorias de que @petrogustavo es arbitrario o incapaz”; “Que un “liberal” diga que Gustavo petro es el “primer " presidente de izquierda del país deja mucho que desear”; “Corregir cuál rumbo. El tipo sabe lo que hace y gobernará como lo que es, pensar que lo haría diferente solo es de ilusos”; “Dígaselo a los golpistas y los insolentes voceros de las oligarquías y paramilitares llamados “prensa””: fueron algunos mensajes.

Hay que tener en cuenta que el Gobierno de Gustavo Petro enfrenta varias crisis luego de los escándalos que involucran a algunos integrantes del ministerio presidencial. Todos estos hechos han sido desaprobadas contundentemente por la oposición llamó a las manifestaciones que convocaron para el 20 de junio “La Marcha de la Mayoría”.

Buscando demostrar su inconformismo frente al primer dirigente de izquierda que ha tenido Colombia, se espera que sean millones de colombianos que salgan a las calles a mostrar su descontento con los hechos políticos que involucran al presidente Gustavo Petro y sus funcionarios.

“Ojalá salgamos millones de colombianos para que entendamos que Colombia no es Petro”, señaló el senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, a Blu Radio. “Es una marcha que surge ante estos escándalos como una respuesta de la ciudadanía para empoderar a las instituciones que pueden limitar el abuso de poder de Gustavo Petro. Es el reclamo de la mayoría de los colombianos para defender la democracia, la libertad, la separación de poderes”, sostuvo.

Escándalos de Laura Sarabia y Armando Benedetti: Gustavo Petro debería responder ante la justicia, opinan los colombianos

La nueva encuesta de Opinómetro, relizado por Datexco Company S.A para W Radio, reveló las diferentes posturas que tienen los colombianos sobre el manejo de Gobierno de Gustavo Petro durante los primeros 10 meses.

Las fechas de recolección del informe fue del 15 al 16 de Junio de 2023. Entre los temas más destacados del informe fue la desaprobación del mandatario, en el que volvió a incrementar: ¿Usted aprueba o desaprueba la manera como el Presidente Gustavo Petro está manejando el país? El 62% de los colombianos no está de acuerdo, mientras que el 31% lo aprueba.

Por otra parte, el escándalo presidencial por las conversaciones entre Laura Sarabia y Armando Benedetti, se hizo presente en la encuesta. Allí los ciudadanos respondieron ante la pregunta: ¿Usted cree que el Presidente Petro tiene que responder ante la justicia por las revelaciones del escándalo Sarabia/Benedetti? El 62 % de los encuestados respondieron Sí, el 22 % que No, el 10 % no sabe y el 6 % no respondió.