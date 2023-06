Comienza a bajar el costo de las viviendas en Colombia: constructora anuncia descuentos en sus proyectos en Antioquia y se habla de una posible guerra de precios

Ricardo Gutiérrez, experto para la vertical de comercio minorista de Nielsen Colombia, la guerra de precios en el país ha permitido que ciudadanos vean su bolsillo menos golpeado

Con el objetivo de hacerle frente a la inflación, la constructora antioqueña Contex anunció rebajas en los precios de las viviendas que ofrece. En mayo del año en curso, la inflación en Colombia fue del 12.36%. De acuerdo con lo que detalla la compañía, los descuentos estarán vigentes, en los segmentos VIS y no VIS, a través de la constitución de un fondo de beneficios de 1.000 millones de pesos. Esto ha sido denominado por medios de comunicación especializados como La República como una ‘guerra de precios’.

En total, comenta la constructora en un comunicado entregado a la opinión pública, son siete los proyectos que tendrán rebajas en sus costos: Nogales, municipio de Bello: hasta $24 millones (VIS); Aragua, municipio de Caldas: hasta $24 millones (VIS); Olivar, municipio de Rionegro: hasta $20 millones (No VIS); Lórient, municipio de La Ceja: hasta $20 millones (No VIS); Oasis, municipio de Rionegro: hasta $25 millones (No VIS); Sábatto, municipio de Sabaneta: hasta $15 millones (No VIS) y Vidanta, municipio de Bello: hasta $20 millones (VIS).

“De esta manera, las familias que reciban la ayuda pueden dejar de pagar sus arriendos de manera inmediata para poder ser propietarios de su propia vivienda. Asimismo, estos recursos entregados por nosotros podrán reemplazar un posible subsidio al cual les sea imposible acceder por cualquier desavenencia o dificultad en el cumplimiento de requisitos”, comentó sobre la iniciativa Juan Felipe Osorio Cardona, gerente general de Contex.

Para finales de este año, la empresa pretende comercializar más de 1.500 unidades con este programa piloto y ofrecer apoyos a más de 150 familias.

Según explica al diario local El Colombiano, Ricardo Gutiérrez, experto para la vertical de comercio minorista de Nielsen Colombia, la guerra de precios en el país ha permitido que ciudadanos vean su bolsillo menos golpeado.

“Revisamos permanentemente el impacto que ha generado la desaceleración de la inflación y el anuncio de algunas cadenas de disminuir los precios de algunos productos. Tan solo al analizar el comportamiento del consumo de los últimos 28 días de mayo, encontramos que la mayor reducción de precios se realizó durante la tercera semana, dinámica que se mantuvo al cierre de mes, pero con una desaceleración en el porcentaje de los bienes con descuento”, dijo.

Productos que han reportado importantes reducciones en sus precios son los alimentos congelados, los refrescos en polvo, bebidas energizantes, jugos, salchichas y cárnicos, caldos, detergentes, pastas, huevos, pescados, sopas y cremas, pañales, talcos, cosméticos, blanqueadores, champú y licores.

Así como estaría entrando a la guerra de precios el sector inmobiliario, cadenas de supermercados del país que se sumaron a la reducción de costos han sido almacenes Ara, Éxito y Olímpica.

“La oferta de los productos con precio “Insuperables” en todas las tiendas Éxito del país busca alivianar el bolsillo de los colombianos, gracias al ahorro inmediato que genera. Son más de 500 productos, gran parte de ellos de la canasta básica, que en relación calidad-precio tienen el menor costo del mercado. El 80 por ciento de estos productos son comprados a productores y proveedores colombianos”, comentó sobre las rebajas Jorge Jaller, vicepresidente del Éxito.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, se ha encargado de hacer las solicitudes de bajas de precios en el mercado nacional. En su momento, le agradeció a Ara por reducir los costos de sus productos al público. “Agradezco a Tiendas Ara su compromiso para reducir sus precios. Productos como arroz, huevos, aceite, fríjol, pasta, chocolate de mesa, avena, leche en polvo, los de aseo y cuidado personal, disminuirán entre el 10% y 45% (...) Invito a más empresas a sumarse a esta iniciativa”, dijo el mandatario.

Pedro Leandro, CEO de Jerónimo Martins Colombia, propietario de las Tiendas ARA, comentó “estamos atentos a las necesidades de los colombianos, entendemos y somos conscientes de la realidad de miles de hogares en el país, por lo que decidimos tomar acción y en este momento crítico, aportar en el propósito de garantizar la seguridad alimentaria del país”.