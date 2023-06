Ana del Castillo confesó qué es lo primero que le ve a un hombre

La cantante de vallenato Ana del Castillo confesó que no le gustan los hombres con mal aliento y que busca una persona con carácter, pues no le gusta vivir de los momentos. Crédito: cortosvallenatos / Instagram

Ana del Castillo es una de las cantantes de vallenato más representativas de los últimos años. Gracias a su exitoso álbum debut, del Castillo se ha posicionado como una voz fuerte en el género colombiano. Por eso, ha generado curiosidad el saber qué es lo primero que la cantante le ve a un hombre cuando le gusta.

La respuesta la dio a conocer en medio de una entrevista para la emisora Radio 1, en donde le preguntaron por varios temas personales entre los que se encontraba, por ejemplo, si le han sido infiel. Sobre los hombres, Ana del Castillo confirmó que lo primero que le ve a un posible nuevo amor es que no tenga mal aliento, y si cumple con ese requisito, le gusta que el hombre tenga carácter.

“Mira hermanita, que cuando te hablen no puede tener la boca manía. Eso es lo primero, porque eso lo que entra es así y segundo un hombre que tenga decisión carácter”.

La cantante vallenata explicó por qué le gusta fijarse en el carácter de una persona, pues para ella es importante porque se describió como una mujer con un carácter fuerte así se la pase molestando y jugando con las personas, inclusive, agregó que no le gusta vivir de los momentos y que le gusta poder ver que el hombre tiene una mentalidad de estar con ella a futuro.

“Yo soy una mujer con carácter, aunque tú me ves aquí y yo mamo gallo contigo, pues tengo mi carácter, entonces en algún momento veo el carácter de un hombre y ahí es donde me tramo porque uno no puede vivir del momento de que te voy a besuquear”.

En cuanto a la fidelidad, a Ana del Castillo le preguntaron si alguna vez le han sido infiel, a lo que respondió que no, pero que entiende que el ser humano es cambiante y que no puede asegurar que todas sus parejas le serán fieles a futuro, pero, también dejó algo claro y es que si le llegan a ser infiel, esa persona no la vuelve a ver.

“Sabes que el ser humano es incomprensible, pero a mí me han sido fiel, y si no, yo no vuelvo, yo armo un mapa y me pierdo, nunca me vuelven a ver más”.

También aseguró que nunca una mujer se ha metido en una de sus relaciones. Según la cantante vallenata, debe ser porque las mujeres conocen su temperamento y saben que si se llegan a meter en su relación se podrían ver perjudicadas.

“No hay una mujer que ha interferido, no se mete nadie, porque es que las mujeres también saben cómo soy yo”.

Ese temperamento de Ana del Castillo se vio reflejado cuando se dieron a conocer unos rumores en los que se aseguraba que la señora Rosa, mamá de la cantante, había trabajado como muchacha del aseo de su padre y que esa fue la razón pro la que en embarazo, acusaciones que la propia cantante se encargó de desmentir y donde aseguró que ella sabe quién comenzó los chismes y que le iba a reclamar.

La historia, según Ana, la crearon personas que no conocen la verdad y lo único que quieren es perjudicarla a ella y a la señora Rosa, por lo que aclaró que sus padres llegaron incluso a casarse por lo civil. En cuanto a los rumores, la cantante aseguró que su madre es una mujer honesta y honrada, y aunque no contaba con el mismo dinero con el que contaba su padre, sí provenía de una excelente familia.