LosPetitFellas pondrán a bailar con ‘El Saoco Tour’ a colombianos, mexicanos y ecuatorianos

Los 11 años de carrera de LosPetitFellas se celebran con El Saoco Tour. LosPetitFellas.

El 26 de mayo de 2012 apareció por primera vez, en el cartel de un concierto en El Anónimo, un bar bogotano, el nombre de Los PetitFellas, el proyecto liderado por Nicolás Barragán, cantante y compositor que ya había empezado sus andanzas por la escena alternativa de la capital colombiana como Pet Fella, desde 2006.

Hace once años, Los PetitFellas se presentaban por primera vez, de forma oficial, como banda. La mezcla entre blues, rock, jazz y hip hop, con letras en las que la vida nocturna, la literatura bukowskiana y el amor, fue el caldo de cultivo para que los bogotanos se encumbraran como una de las agrupaciones más atractivas de la capital.

En esta década y un año, la banda ha recorrido varias veces el país, y traspasando las fronteras hasta convertirse en un acto de reconocimiento en América Latina (particularmente en México). Ahora que regresan a los escenarios para celebrar un año más de música y rimas, Infobae Colombia habló con Sebastián Panesso, el guitarrista de la banda, sobre el motivo de la celebración, los conciertos que harán en Colombia, México y Ecuador, y de sus proyectos a futuro.

La banda está conformada por Nicolai Fella, cantante y compositor, Sebastián Panesso, en la guitarra; Juan David Villacrez, en el saxo; Daniel Pedroza, en el bajo; Nane, en teclados, y César Henao, en la batería. LosPetitFellas.

Con esta gira celebran once años de carrera, ¿por qué esta cifra tan ‘particular’?

La verdad es que los celebramos todos; en este momento, pues llevamos los once años, justo cayó la fecha el 26 de mayo y fue una gran coincidencia, y decidimos que como era la misma fecha, íbamos a hacerlo a lo grande. Es decir, lo queríamos contar con grandes palabras, con un gran título. Lo cierto es que celebramos todos los años, pero celebramos estar vivos, parce; celebramos que la música nos siga llevando a lugares increíbles; celebramos vivir de la música y en esta ocasión, después de once años de la carretera, de canciones, de... bueno, de todo lo que pasa por debajo del puente, celebramos con un show en la ciudad nuestra, en Bogotá en 26 de mayo, con el Combo Saoco, en un show inolvidable, memorable, hermosísimo.

Ese concierto del 26 de mayo tuvo una gran puesta en escena, con videos y algo medio teatral, ¿cómo será el show en las demás ciudades? ¿Llevarán toda la puesta en escena?

No, vamos a llevar una gran reducción, porque llevar un personal de 80 personas es un poco difícil, sobre todo que... bueno, para ser superhonesto, estos shows no más se pueden como lograr en las ciudades donde se corte una cantidad de tickets muy alta y muy alta. Me refiero a 5000 personas por ahí, ¿sí o qué? Pero también nosotros somos muy conscientes de esto, así que llevamos una reducción del show, junto con las visuales, junto con las luces... igual viajamos un combo grande, pero no es exactamente el mismo.

Ahora, nosotros siempre pensamos los shows de una gira como un gran guion. Es decir, la gente va a poder ver en los shows de unas ciudades intermedias un show muy parecido, casi que igual en su reducción, pero con el mismo guion, con la misma idea, y con el mismo subtexto de lo que trabajamos para esta gira

Decía que el 26 de mayo es una fecha importante en la historia de la banda, ¿qué pasó ese 26 de mayo hace once años?

El 26 de mayo fue la primera vez que se muestra en un cartel el nombre de Los PetitFellas; esto fue en un bar que se llama El Anónimo, un bar que amamos, esa vez fue (un concierto) para 120 personas. El lugar estaba teto, está hermoso, como es siempre, y fue el 26 de mayo del 2012. Así que la gran coincidencia es que se fue el día en que la banda sale por primera vez, se crea, digámoslo así: nace, tiene como su natalidad, pues, y cae también esta vez, el 26 de mayo, once años después.

La banda agendó tres fechas en México, país al que dicen guardarle profundo aprecio. LosPetitFellas.

La gira no solo recorre varias ciudades colombianas, también van a estar en Ecuador y en México, en donde tienen tres fechas, van a tocar en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. ¿Cómo es la relación con el público mexicano y cómo se ha ido gestando?

Yo creo que México y Colombia son más parecidos de lo que nosotros creemos. Por supuesto que hay muchas diferencias, allá no comen arroz, comen tacos de arriba hasta abajo; pero la relación con el público es muy parecida.

Colombia y México han sufrido cosas muy parecidas. La historia de su colonización, la historia de cómo se ha desarrollado ambos países es... pues no es exactamente igual, como paralela, pero yo sí veo en el público mexicano algo muy intrínseco con como nosotros también hemos crecido.

Es un país que nos ha recibido con los brazos abiertos, que siente las canciones como nadie, que se enamora de tu música y nunca más te suelta. Es un país que además te entrega lo más bello que son ellos, porque los mexicanos tienen algo muy particular y es que son amigos de verdad.

Ellos no están contigo solamente porque les convenga, de hecho es muy difícil que pase eso; ellos están contigo porque verdad te sienten y el público en México nos ha demostrado eso, que las canciones de la banda los golpean, los chocan, les llegan y es muy bonito sentirse no tan solo y más en la distancia de un país que queda, pues a kilómetros y que nos recibe con un amor increíble, huevón, con un amor... con un fervor... o sea, creo que saben mejor las letras y la música que yo.

Es una cosa ya muy de locos. Y si vemos la historia, México y Colombia, en su música, siempre han estado muy cercanos desde el rock, desde la cumbia, no es casualidad que en México y acá haya tantos mariachis.

A lo que voy es que, a excepción de la comida, siento que México es un país con el que nos parecemos mucho y somos muy cercanos, y de ahí que también sea nuestra segunda casa fuera de Colombia. Es el país que mejor nos recibe, es el país en el que más escuchan fuera del país también.

En esta ocasión será Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey las que reciban la gira El Saoco Tour. Ya hemos ido un par de veces. Nos ha ido increíble. Volvemos, casi que para quedarnos, digo yo.

Los bogotanos visitarán Pereira, Bucaramanga, Santa Marta, Pasto, Tunja, Medellín, Barranquilla; también hay tres fechas en México y una Ecuador. LosPetitFellas.

También van para Ecuador, tienen una fecha en Quito, y no hay más fechas en otras ciudades de América Latina, ¿está entre sus planes ampliar la gira y tocar en otros países?

Sí; estamos todavía cerrando un par de cosas con Perú, y pues en Ecuador también nos han recibido de una manera muy áspera, siento que, pues con Ecuador y con Perú somos muy cercanos, pero todavía... somos bien diferentes también, como que las costumbres son como bien diferente. A Quito no íbamos ya hace un par de años, hace por ahí, creo, unos cinco años, así que es bonito regresar. Nos piden, nos llaman, nos escriben y nosotros, pues, también como con la tarea de ir a esos lugares que nos buscan, que nos reciben y que piden que la banda haga una fiesta en su ciudad.

En las fechas colombianas, destaca la presentación en Bucaramanga, el 16 de junio, en la que van a compartir escenario con Vicente García; también van a otras ciudades intermedias, ¿hay alguna en la que se vayan a presentar por primera vez?

Ya a todas hemos ido, a todas hemos ido un par de veces, creo que la que tiene menos visitas probablemente es Santa Marta. Esta es, creo, que la segunda vez que tocamos allá, pero ya hemos ido varias veces a Tunja, Pereira, Bucaramanga que es hermosa, es un calor hermoso, Barranquilla, Pasto... lindo llegar a lugares como Pasto, porque, claro uno dice, Pasto, Colombia, pero Pasto está como en otro gobierno, o sea, casi nada llega a Pasto o de Pasto para acá, porque queda bien lejos y llegar no es tan fácil, así que sí, muy áspero poder llegar a estas ciudades y que te reciba un montón de público. Creo que eso es un honor.

Cali y Medellín, pues imagínate, estas ciudades no son tan intermedias en realidad, pero yo me siento muy afortunado. A lo bien, que uno de rolo, porque eso es lo que es cierto, vaya a tocar a lugares como Medellín, como Bucaramanga, que nosotros no estamos tan conectados la verdad, es decir, no están común que un artista de Bogotá vaya a tocar a Barranquilla. Eso no es tan común, así que superagradecidos de poder llevar este tour y esta idea de El Saoco Tour a estas ciudades y poder seguir construyendo la historia.

Yo me digo, a veces para darme ánimos cuando tengo días malos, recuerdo que estoy haciendo historia para los que vengan detrás y también, pues, para mí, me está llenando de ánimos y me lleno de argumentos de saber que lo que estamos haciendo no es tan común, es lindo y que además sea con arte. Eso me parece aún más valioso, poder llevar cosas... por supuesto que el mainstream llega a todos los lugares del mundo, o del país y demás, así como ajá, pero esto es un triunfo de nosotros, que somos todos, y que a la vez somos todos otros de otros, pero es lindo poder llevar como estas ideas a estas ciudades.

Nicolás Barragán, cantante y compositor de la banda, con Sebastián Panesso, el guitarrista. LosPetitFellas.

Además de la gira, del disco sinfónico, que salió hace unos meses y que promocionaron durante 2022, ¿cuáles son los planes de LosPetitFellas? ¿Se viene un nuevo álbum? ¿Ya tuvieron es conversación para empezar a trabajar en nuevo material?

Sí, por supuesto, nosotros tenemos esas conversaciones más seguido de lo que la gente cree. Nosotros todo el tiempo vivimos en... cómo explico esto... como cuando un satélite o una antena están todo el tiempo de esas ideas que llegan y que caen. Nosotros estamos en eso 24/7. Todo el tiempo estamos como maquinando; nos tomamos un gran tiempo para que la vida misma nos llegara y poder escribir canciones honestas y escribir de lo que vivimos y también de las nuevas ideas.

Estamos haciendo ya nueva música, ya hace un par de meses, pero nosotros creemos fielmente en que los conceptos toman un rato en que se desarrollen y que cojan una forma y que sea lo que queramos, así que aún no ha salido nada, no hay como prontamente algo nuevo en la calle. Seguramente será este año. Estamos trabajando la nueva música con un concepto bien alto, pero no puedo contarlo porque si no... «¡argh! ¡Para qué contaste eso! (risas)», pero LosPetitFellas, para rato.

En este momento estamos muy alegres de esta gira y creo que eso trae nuevas historias también, huevón, y eso como que empuja y nutre la nueva música. Así que, acá estamos maquinando 24/7.