Denuncian impresionante nido de ratas en el norte de Bogotá: concejala Diana Diago publicó video

En esta ocasión la denuncia la hizo la concejal Diana Diago (Centro Democrático), quien hizo un llamado a la UAESP. (Diana Diago)

Sumándose a la denuncia hecha por la concejal y precandidata a la Alcaldía de Bogotá Lucía Bastidas, sobre la cada vez más evidente presencia de plagas en la ciudad de Bogotá, específicamente de roedeores, la cabildante del Centro Democrático Diana Diago denunció, en la sesión plenaria del miércoles 14 de junio que se adelantó en el Concejo, un nuevo punto de la ciudad en riesgo de infestación.

Se trata de una esquina en la localidad de Suba que está llena de basuras, razón por la cual ya hay presencia de una madriguera de roedores, los cuales fueron grabados por vecinos del sector que le hicieron llegar la denuncia a la concejal.

“La ciudadanía tiene como mínimo el derecho a gozar de un espacio limpio y salubre. Los habitantes de la zona llevan mucho tiempo quejándose de las basuras y de la presencia de ratas. A Ciudad Limpia, operador recolector de basuras en la localidad, le falta hacer presencia en los diferentes puntos de la localidad. Los vecinos del sector están desesperados, incluso han recurrido a la alcaldía de la localidad de Suba y la institucionalidad no responde.”, denunció la cabildante Diana Diago.

Diana Diago lleva meses denunciando la falta de prestación del servicio de la recolección adecuada de basuras por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y este miércoles prendió las alarmas sobre riesgos a la salud pública de los habitantes que viven en inmediaciones del restaurante El Rincón Charaleño, ubicado en la carrera 122c # 128a.

“La situación de la recolección de basuras es una de las grandes problemáticas que tiene la ciudad. Primero, las entidades encargadas de las basuras no cubren con suficiencia todos los rincones de las localidades y falta hacer pedagogía con la ciudadanía, para que conozcan la forma efectiva en la que deben hacer la disposición de los residuos”, advirtió la cabildante, quien acto seguido fue clara al afirmar que la improvisación y la falta de control en la prestación de este servicio están produciendo la proliferación de roedores en diferentes zonas de la ciudad.

Las denuncias de Lucía Bastidas

Esta no es la primera denuncia que se hace al respecto. El pasado 11 de mayo la concejal, quien ha sido reiterativa al afirmar que en la Administración de Claudia López el mal manejo de las basuras y la falta de cultura ciudadana han hecho de Bogotá un basurero a cielo abierto, volvió a denunciar el incremento de los roedores y la falta de gestión por parte de la Secretaría de Salud, sobre todo en 15 zonas especificas en donde las comunidades aledañas siguen denunciando la presencia de madrigueras y el incremento de vectores.

“En esta Administración los basureros se han convertido en puntos en los que se ha incrementado la presencia de roedores (y otros vectores) y la Alcaldía no ha tomado cartas en el asunto”, comenzó por explicar a Infobae Colombia la concejal Lucía Bastidas cuando volvió a hacer esta denuncia porque ya le había hecho un llamado de atención con listado el mano de estas zonas a la Secretaría de Salud y la respuesta que le dio esta cartera, pues fue una respuesta que ella calificó de “absurda”.

“Yo le mande hace como dos meses, a finales de febrero, un listado a la Secretaría de Salud con los puntos más críticos de infestación de ratas y la respuesta que me dio la entidad fue que, en algunas de estas zonas, no podían fumigar porque pertenecían a predios privados. Entonces sí, Bogotá es la única ciudad en donde a las ratas hay que preguntarles si son públicas o privadas”, añadió la concejal.

Aunque de acuerdo con el periódico El Tiempo la Secretaría de Salud ya realizó algunas jornadas de desratización en varios puntos, efectivamente solo en áreas públicas propiedad del Distrito, la concejal Bastidas concluyó que este problema es resultado de la falta de autoridad.

“Necesitamos autoridad. Ventanas rotas tiene que ver con autoridad porque no hay acciones por parte de la Uaesp, no hay sanciones sociales, no hay sanciones pecuniarias y porque hay mucha informalidad alrededor del tema de la basura en la capital. Hay personas que recogen en carretas, cobra 1.000 pesos por lo que sirve y vuelven a botar los residuos en los puntos críticos de la ciudad. Hay que acabar con estos puntos críticos, hay que poner cámaras en los mismos, se necesitan sanciones para las personas que arrojan escombros y Bogotá tiene que trabajar demasiado en cultura ciudadana”, concluyó la concejal Bastidas a Infobae Colombia cuando hizo la denuncia.