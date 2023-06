Cambio Radical aseguró que Gustavo Petro tiene un “sesgo antiempresa” y reveló por qué no apoyará la reforma laboral

Imagen de archivo del Partido Cambio Radical. Colprensa

Cambio Radical, partido de oposición al gobierno de Gustavo Petro, criticó las ideas del Gobierno Petro y la forma en la que ejecuta esas ideas.

Te puede interesar: Marchas del 7 de junio: conozca los puntos de concentración de las movilizaciones en respaldo a las reformas, en medio de la crisis del Gobierno

Lo hizo a través de un trino el 13 de junio de 2022, en el que recordó a la alcaldía de la Bogotá Humana hace ya una década: “El problema no son solo las ideas de Gustavo Petro, es que es mal ejecutor. Él propuso cambiar el modelo de basuras en Bogotá y dejó un desastre. Ahora propone improvisar con la salud de los colombianos y convertir Drogas La Rebaja en Centros de Atención Primaria en salud”, trinó la colectividad liderada por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

Así mismo, el partido llamó a la ciudadanía a marchar el próximo 20 de junio para manifestarse no solamente en contra de la reforma a la salud, sino también de la laboral, documento frente al cual también llamaron la atención al despuntar la semana:

Te puede interesar: Las frases más polémicas de Petro que terminaron de “encender” el escándalo en torno a su gobierno

“La bancada de Cambio Radical vota NO a la reforma laboral porque condiciona los contratos a término fijo por obra o labor, limitando la estabilidad y seguridad laboral de los trabajadores. ¡Necesitamos proteger los derechos laborales de los colombianos! Somos oposición con argumentos”, advirtió a este respecto la bancada opositora.

También con relación a la reforma laboral, el senador de esta colectividad, Carlos Fernando Motoa, dijo claramente que los ataques del Gobierno Petro no solo se limitan a la prensa y al Congreso, sino que hay un “sesgo antiempresa del presidente que se manifiesta en enfrentamientos con gremios y empresarios, en desdén por la iniciativa privada y la libertad económica”, expresó el parlamentario Motoa.

Te puede interesar: “El presidente no está bien de la cabeza. Eso es evidente”: Enrique Gómez

Y en un último mensaje emitido este martes con relación a las marchas convocadas para el próximo 20 de junio, Cambio Radical invitó a participar de las mismas “por el bien de Colombia”: “hay decenas de razones por las cuales los colombianos saldrán a la calle el próximo 20 de junio para protestar contra el gobierno de Gustavo Petro. Pero la principal es una: no hubo “cambio”, están haciendo todo lo que prometieron no hacer al llegar al poder. Y eso no lo perdona Colombia”.

Vargas Lleras cuestionó asistencia de la marcha del Gobierno

Al respecto de las manifestaciones, en una columna de opinión que publicó en El Tiempo Casa Editorial el líder de este partido, German Vargas Lleras, el excandidato presidencial llamó la atención sobre las asistentes a la marcha organizada por el Gobierno la semana pasada en la plaza de Bolívar, aludiendo a cómo lo que más había era funcionarios del Gobierno.

“Sea la oportunidad para decir que lo único que uno no advierte en las marchas es la presencia del pueblo. Solo funcionarios sacados de sus oficinas, maestros que abandonan sus clases, jóvenes en uniforme escolar, congresistas con excusas médicas y sobre todo sindicalistas con viáticos movidos por la defensa de sus descomunales privilegios. Ejemplo de estos últimos, el flamante nuevo presidente del Congreso, Alexánder López, quien llega con la consigna de hacer aprobar las reformas a como dé lugar y garantizar la elección del nuevo Contralor General. ¿Habrase visto cinismo igual, cuando el país sigue aturdido por las revelaciones sobre la espuria financiación de la campaña?”, expresó en su columna de opinión Vargas Lleras.

Por último, Vargas Lleras argumentó que como, al parecer, todo valió para ganar las elecciones a la presidencia de la República, “no tengo duda de que ahora todo valdrá para mantenerse en el Gobierno. Y lo uno puede ser tan grave como lo otro”, llamó la atención Vargas Lleras, quien concluyó diciendo que, sin duda, todo el escándalo de las interceptaciones ilegales, la niñera y altos funcionarios del Gobierno nacional, “pasará su cuenta de cobro en las elecciones regionales”.