Guerra entre barras en Cali: el robo de una bandera sería la razón

Autoridades en Cali se encuentran alertas ante posibles enfrentamientos.

La pasión en el fútbol se ha transformado debido a las denominadas barras bravas, ya que por fuera del deporte este grupo de personas representan el sentimiento por los equipos no solo en los estadios, sino que también protagonizan hechos de violencia en todo el país.

Te puede interesar: Video: Hinchas de Millonarios golpearon un hombre en la Autopista norte

En las últimas horas se han filtrado audios de integrantes del Barón Rojo Sur, una de las barras del América de Cali, en los que denuncian que hinchas del Deportivo Cali y Junior de Barranquilla se habrían unido para ingresar a una vivienda y robar varias banderas del equipo Escarlata, razón por la que los integrantes de la barra están buscando a los responsables en la capital del Valle del Cauca.

Los hechos se habrían registrado en la noche del 10 de junio cuando los integrantes de la barra Barón Rojo Sur se encontraban en el concierto del grupo musical de cumbia villera Los Pibes Chorros en el Coliseo María Isabel Urrutia, lo que habría sido aprovechado por los hinchas de los otros equipos para adentrarse a la casa en la que se encontraban las banderas.

Te puede interesar: Barristas de Santa Fe intentaron ingresar a la fuerza al hotel donde se concentra el equipo: “No tienen pelotas”

En uno de los audios filtrados un hincha de América demuestra su enojo por la pérdida de estos elementos, afirmando que no podía creer por qué los encargados de cuidar la vivienda en la que se encontraban las banderas prefirieron irse para un concierto.

“Me dieron ganas de llorar de la tristeza de los que se venden por una boleta de un concierto, cómo van a vender los trapos de una filial, de una barra brava por un concierto y no cuidarlos; yo no tengo nada en contra de nadie, pero no me la puedo creer que hayan dejado la casa de la barra brava sola por un concierto”.

Hinchas de Cali y Junior publicaron fotografías con las banderas del Barón Rojo Sur. Redes Sociales.

Luego de que se hubiera registrado el robo en la vivienda del barrio Las Acacias de la comuna 10 de Cali, hinchas del Deportivo Cali y Junior publicaron fotografías en las redes sociales mostrando las banderas robadas del Barón Rojo Sur, lo que generó el enojo de los barristas del equipo escarlata, quienes se tomaron las calles de la ciudad buscando a los responsables del robo.

Te puede interesar: Estos son los equipos clasificados a las semifinales de la Liga Femenina 2023 en Colombia

“Salgan todos, salgan todos, salgan todos que nos robaron los trapos, que pasa la banda del pity, todo mundo afuera de las casas, vamos a muerte”, son las palabras de un integrante del Barón Rojo Sur en uno de los audios filtrados.

Residentes de Las Acacias en la capital del Valle del Cauca registraron con sus celulares como una gran cantidad de motocicletas con barristas del América de Cali realizaron múltiples rondas por las calles del barrio buscando a las personas que robaron las banderas, por lo que algunas personas tuvieron que pedirles a sus familiares no llegar a sus viviendas.

“Son los americanos que los robaron, decile que ni venga a venir en este momento si”.

Barristas del América salieron a las calles para buscar a quienes les robaron sus banderas. @NellyEs33043032/Twitter

Desde la Policía Metropolitana de Cali informaron que se ha intensificado la presencia de uniformados en la zona para prevenir enfrentamientos entre barras en la ciudad, sin embargo, en redes sociales se afirma que desde el Barón Rojo Sur han anunciado una guerra en el Valle del Cauca si no son devueltas las banderas.

Los enfrentamientos entre hinchadas del fútbol colombiano por banderas no son algo extraño en el país, ya que los integrantes de las barras bravas en el país consideran como tesoros estos elementos, por lo que robar un trapo de algún rival directo es visto como un triunfo en el contexto de las barras; el último hecho de esta índole en Cali se había registrado en 2022 cuando la hinchada del Deportivo Cali colgó en el Estadio de Palmaseca banderas de Independiente Medellín que fueron robadas en Antioquia.