Claudia Bahamón respondió con humor si le alcanza la edad para tener otro hijo

Desde hace casi 20 años, Claudia Bahamón está unida en matrimonio al director de cine, Simón Brand, y en lo corrido de su matrimonio han tenido dos hijos: Samuel y Luca, quienes tienen aproximadamente 15 y 9 años de edad. Sin embargo, ¿a la presentadora colombiana le gustaría repetir la experiencia de ser madre? Tal parece ser que no. Por los recientes días, cuando abrió la ventana de preguntas desde sus Historias de Instagram, uno de los interrogantes que le fueron planteados de parte de sus seguidores decía: “¿Alcanza la edad para otro hijo o hija?”

Al respecto, la también modelo respondió con el típico humor que la caracteriza. Comenzó usando un filtro que le hacía ver los ojos y la boca exageradamente grandes, también modificó el tono de su voz y decidió hablar en tercera persona para comentar que no espera ser madre nuevamente: “No, no aguanta ¡tiene 44 años! no, no, no , las únicas que aguantan tener hijos como a los 50 son las estrellas de Hollywood y ella es hollyhuilense. 44 no aguanta, ¡ni me digan pues que va a tener otro hijo!...”

Sobre su rol como madre, recientemente Bahamón expresó en entrevista con Eva Rey para su programa en YouTube: Desnúdate con Eva: “Yo soy una mamá que no me gusta ser autoritaria, tengo como un híbrido y me gusta ser permisiva y me gusta darles la razón. Estamos en un buen momento donde hay límite, somos amigos, me cuenta todo, creo, en serio me cuenta demasiado... El mayor es el que está en plena adolescencia, pero él me cuenta todo”.

Aunque no es una figura pública de compartir frecuentemente fotos en familia, de vez en cuando la presentadora publica alguna imagen bien sea junto a su esposo o sus hijos, en cuanto a Samuel y Luca ha acompañado sus fotos con cariñosos mensajes como: “¡Ellos me chiflan! De ellos me enamoro todo los días de mi vida. ¡Se siente tan lindo!”

Claudia Bahamón y la historia del zorrillo que se iba a meter en su casa

Aunque a diferencia de otras celebridades, Claudia Bahamón no suele publicar en redes sociales cada detalle de su cotidianidad, tanto en relación con su vida privada como pública; de todos modos, también divierte a sus seguidores cuando publica una que otra cosa que le sucede en su día a día. Recientemente, por ejemplo, registró el momento en que un pequeño zorrillo intentó meterse a su casa. “¿Te vas a meter a mi casa? No te vas a meter a mi casa, no puedes entrar”, reseñó Publimetro sobre lo dicho por la presentadora en sus Historias de Instagram cuando el animal trató de ingresar en su vivienda por diferentes caminos.

A su vez, la neivana redactó sobre las imágenes: “Tengo visita bebé que huele muy feo, ¡pero es preciosa! (yo le puse que era niña)”. Es conocido por todos los admiradores de la presentadora lo mucho que ama a los animales, además de su lucha por cuidar el medioambiente e invitar a otros a que sigan sus pasos. En este sentido, escribió que: “Intenté convencerla de que fuéramos amigas con bocadillo y zanahoria, pero ni porque se lo traje de Colombia”. Es de recordar que Bahamón vive en Estados Unidos.

Después de todo, aquel pequeño zorrillo no logró su cometido de entrar a la casa de Claudia Bahamón, pero “se metió en la casa del vecino”.

No sobra recordar que, actualmente los fanáticos de la neivana la pueden ver presentando la nueva versión de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, que es emitida por el Canal RCN.