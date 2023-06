Alina Lozano ya cuenta con la bendición de sus suegros para casarse con Jim Velásquez

La pareja se va a casar en los próximos meses

En las últimas semanas, una de las relaciones que más ha dado de qué hablar es la de la actriz Alina Lozano y el actor Jim Velásquez, debido a que entre ellos dos existe una diferencia de edad de más de 30 años, algo que es muy cuestionado en las redes sociales. No obstante, la pareja hace caso omiso a estos comentarios y aseguran que están preparados para llevar la relación al siguiente nivel.

Hace algunos días la pareja confirmó que habrá boda, algo que generó una enorme controversia entre los usuarios en las redes sociales debido a que hay quienes celebran su vínculo amoroso y resaltan que para el amor no existe edad; mientras que hay otros que son muy críticos con Lozano, llegando a manifestar que se está aprovechando del joven.

Hace algunas semanas Jim Velásquez (23 años) le propuso matrimonio a Alina Lozano durante la transmisión del programa ‘Bravissimo’ de Citytv. El joven actor le dedicó unas palabras a su pareja y le mencionó, “yo crecí viéndote, cuando tenía un añito, mi mamá me ponía Pedro, el escamoso y desde ese entonces supe que eras la mujer de mi vida. Ya lo comprobé y por eso quiero que me acompañes por el resto de mis días. Quiero aprovechar este momento para pedirte que te cases conmigo”.

Posteriormente se arrodilló ante la mirada de sorpresa de su pareja, sacó un anillo de su bolsillo y le propuso matrimonio. El momento fue bastante conmovedor y entre lágrimas, Alina Lozano le dio el tan esperado, “sí, acepto”.

Son pocos los detalles que se conocen de la boda hasta el momento; sin embargo, la pareja tuvo una charla en la emisora ‘Bésame’. Allí dieron algunas pistas de lo que será el matrimonio y destacaron que ninguna de las dos familias tiene algún inconveniente o alguna objeción sobre esta unión amorosa, que según se ha mencionado se realizará en una iglesia católica y se espera que se lleve a cabo en aproximadamente tres meses en Villa de Leyva.

“Tenemos un compromiso de amor, pero yo le he preguntado por qué un hombre tan joven quiere casarse ya. Yo le he dicho: ‘¿por qué quieres casarte tan joven?’. No es usual que un hombre tan joven quiera tener un compromiso así”, mencionó Alina Lozano.

Por otra parte, Jim Velásquez aseguró que: “Ella me ha preguntado eso muchas veces. Siempre le he dicho que la amo con todo mi corazón y que siento que ya encontré la mujer con quien quiero estar. No quiero esperar más tiempo, nuestra relación no está para dilatar las cosas”.

La reconocida actriz también reveló que esta era la primera vez que le proponían matrimonio y hasta el último momento no creyó que fuera cierto, incluso ha cuestionado en varias oportunidades a Jim diciéndole que si es verdad lo de la propuesta, porque si es una broma, ella no soportaría la desilusión que esto le generaría y ahí si es que, ‘ni como amigos quedamos’”.

“Yo a veces, les confieso, que todos los días me levanto mirando a Jim y pienso que me va a decir que es una broma, y yo se lo dije, después del evento del anillo, donde esto llegué a ser una broma, ni en las curvas me vuelve a ver, ni como amigos quedamos”, aseguró Alina Lozano.

También es importante mencionar que Alina Lozano y Jim Velásquez, en la entrevista que les realizaron en el medio en mención también tuvieron un “matrimonio” en el que todos los presentes celebraron su amor y festejaron esta unión. Uno de los participantes fue Marcelo Cezán, quien también estuvo presente cuando se realizó.