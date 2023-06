VAV, grupo de k-pop, incluye a Colombia en su gira por Latinoamérica

(Cortesía prensa)

Cada vez más, el k-pop está atrapando al público colombiano con sus agrupaciones, coreografías y puestas en escena que tienen millones de fanáticos en el mundo. Esto se puede notar ante los anuncios de bandas de este género surcoreano que visitan por primera vez Colombia, pero especialmente en quienes repiten, como es el caso de VAV.

La boyband conformada por Ziu, Lou, Jacob, Ayno, ACE y St. Van fue creada por la empresa A Team Entertainment en Seúl (Corea del sur) en el año 2015 y con el tiempo se ha convertido en una de las más queridas por las fanáticas del género. VAV, cuyo nombre es el acrónimo de very awesome voices, anunció su gira por Latinoamérica y parece que los artistas se llevaron una buena impresión del público nacional en 2020 porque incluyeron nuevamente a Bogotá.

La agrupación anunció en sus redes sociales el Grand America tour en el cual presentarán a sus fanáticos las canciones de sus álbumes más recientes llamados Made for two y Subconcius –este segundo con fecha de lanzamiento el próximo 12 de junio– con los que llegarán al escenario del Auditorio Mayor (calle 23 #6-19), de la ciudad de Bogotá, el próximo 17 de septiembre.

(Cortesía prensa)

Al igual que pasó con los integrantes de BTS, los integrantes de VAV han pasado algunos años alejados de los escenarios debido a su reclutamiento en el servicio militar en su país, por lo que este es el importante regreso de la agrupación con su nuevo álbum.

Pero eso no es todo, los artistas han señalado que en el espectáculo también presentarán los éxitos que los hicieron populares a nivel internacional como es el caso de Spotlight, Brotherhood, Señorita, So in love, Give me more y Always.

Desde el viernes 9 de junio, la boletería para asistir a este evento está disponible para los fanáticos a través de la página de Ticket Light en la que, además de las diferentes localidades para disfrutar del show, los asistentes tienen la opción de adquirir la oportunidad de compartir con Ziu, Lou, Jacob, Ayno, ACE y St. Van.

Quienes adquieran las boletas VVVIP ($432.000), VVIP ($378.000) y VIP Diamond ($324.000) podrán adquirir beneficios de ingreso prioritario, Meet and Greet, estar en la prueba de sonido, algunos artículos de la banda y fotos con los surcoreanos.

Detalles sobre VAV

(@vav_official)

Desde finales del año 2020, los integrantes de VAV empezaron a cumplir con su responsabilidad del servicio militar obligatorio en Corea del Sur, un tema que hizo que la agrupación tuviera que tomarse una pausa mientras todos lo realizaban. Lou y Ziu, los menores del grupo se enlistaron en las filas militares antes de lo requerido para que la banda pudiera regresar más pronto a los escenarios.

Cuando Lou y Ziu terminaron el servicio militar, finales de 2022, la empresa A Team Entertainment anunció a las vamps, fanáticas del grupo, que VAV regresaría en enero de 2023 como grupo completo. Cabe mencionar que antes del servicio militar el grupo de k-pop estaba conformado por siete integrantes.

El pasado 10 de marzo la empresa dueña de VAV y Baron, quien hasta ese momento hacía parte de la agrupación, anunciaron que el regreso de la boyband se realizaría sin él. “Nos gustaría informar que el miembro de VAV, Baron (nombre real: Choi Choong Hyeop), decidió dejar el equipo y ha rescindido su contrato de exclusividad a partir del 10 de marzo de 2023 debido a motivos personales”, explicaron en un comunicado oficial.

Baron en sus redes sociales les dejó una especial carta a sus seguidores señalando que “debido a circunstancias personales, se decidió que la parte de la actividad sería difícil, por lo que he tomado esta decisión después de largas y suficientes conversaciones ... Gracias por su amor y apoyo como miembro de VAV. No sé cuándo será, pero me aseguraré de volver cuando pueda recuperarme”.