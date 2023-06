Investigan caso de abuso a estudiante extranjero: prestó su celular y perdió la memoria

El joven fue dado de alta bajo la orden de recibir acompañamiento psicológico y seguimiento médico. @PoliciaMTunja

El 3 de junio, la comunidad de Tunja avisó a las autoridades que un joven se encontraba desorientado caminado por un lote baldío al norte de la ciudad. Hasta el lugar llegó la Policía Metropolitana, que logró identificar a la víctima. Según se estableció, se trataba de un estudiante que se encontraba adelantando un intercambio académico en una de las universidades de la capital de Boyacá.

La secretaria de Salud Territorial de Tunja, Lucy Esperanza Rodríguez, contó, el 6 de junio, que por el momento solo se sabe que el joven estaba en un centro comercial en compañía de otras personas, pero luego de prestar su celular, perdió la memoria.

“Fue notificado el caso de un muchacho que el día 3 de junio en horas de la noche, cerca a un centro comercial, de acuerdo a lo que informa la Policía Metropolitana, al parecer, después de compartir con otras personas, luego de prestar su celular, manifiesta no recordar nada; la Policía Metropolitana lo traslada al hospital Metropolitano, allí recibe su atención inicial de urgencias”, declaró a Caracol Radio

Tras estar en observación, el joven fue dado de alta bajo la orden de recibir acompañamiento psicológico y seguimiento médico. El ciudadano extranjero fue dirigido a una Unidad de Reacción Inmediata (URI) para interponer la denuncia y también fue evaluado por Medicina Legal, siguiendo el protocolo marcado por la ruta de atención ante casos de violencia sexual.

Rodríguez también aseguró que a pesar de que en la ciudad existen varias denuncias de violencia, este caso tiene características particulares. Explicó que debido a la naturaleza del crimen no podrá regresar a su país hasta que no se adelanten las investigaciones necesarias y se realicen, al menos, tres visitas de seguimiento.

Varios habitantes de la ciudad se pronunciaron contra el hecho, solicitaron a las autoridades de Tunja que los involucrados sean prontamente castigados. Además, demandaron mayores medidas de seguridad para evitar este tipo de situaciones en el futuro.

Enfermera denunció abuso sexual en el barrio San Bernardo de Bogotá

De acuerdo con información que dio a conocer Heidy Sánchez Barreto, concejala de Bogotá, una enfermera de 25 años se bajó en la Estación de TransMilenio Nariño, por la avenida Caracas, a las 6:30 a. m., cuando fue abordada por un sujeto que robó sus pertenencias y, luego de llevarla a un paga diario, abusó de ella.

El sujeto la llevó a un parque, donde la mantuvo amenazada para poder robar sus cosas. “Me sentó en una silla y me dijo que abriera todas mis aplicaciones en mi celular. Ahí pasaron unos 20 o 30 minutos. Todo esto pasaba mientras me amenazaba. Me robó todas mis pertenencias con un arma blanca que me puso en la parte del abdomen y me llevó a un parque que queda por detrás de donde yo trabajo”, dijo la víctima a CityNoticias.

Mientras revisaba su dispositivo móvil y sus cuentas bancarias, le pedía que se comportara bien con él. “Caminamos dos cuadras, me tenía abrazada y con el cuchillo en el abdomen, y me dice que le dé un beso como si fuera mi pareja”, señaló la mujer al medio de comunicación.

Sin embargo, el señalado agresor la condujo hasta un “paga diario” ubicado en el barrio San Bernardo. Allí, la obligó a mantener relaciones sexuales con él.

“Es un sitio donde consumen estupefacientes, les arriendan a chicas de la prostitución y habitantes de la calle. Ahí llega, paga cinco mil pesos por la habitación, ingresa con ella, siempre apuntándola, abrazándola. No había personas por ahí que pudieran socorrerla”, narró una compañera de la mujer para CityNoticias.