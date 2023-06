Abogada cayó desde el séptimo piso de un edificio en Sogamoso: qué fue lo que pasó

Abogada Laura Juliana Pérez, fallecida en Sogamoso, Boyacá

Una familia en el departamento de Boyacá vive un difícil momento: una de sus integrantes, Laura Juliana Pérez, una joven abogada, cayó desde el séptimo piso del edificio en el que vivía en Sogamoso, Boyacá.

Para la familia son muy extrañas las circunstancias de su muerte porque, según afirman, Laura estaba tranquila, sin problemas económicos, ni sentimentales, ni laborales. Laura se había mudado a Sogamoso dos atrás, con su pareja sentimental, porque quería independizarse.

Por eso, a su familia le parece sospechoso su accidente y apuntan a que se debe investigar a su novio. Diego Pérez, hermano de la víctima, asegura que recibió una llamada durante la madrugada del viernes 2 de junio, en la que un amigo cercano de la joven lo alertaba porque Laura había ingresado a un centro asistencial en delicadas condiciones.

Su hermano dijo en entrevista con Caracol Radio: “Un amigo que se encontraba en urgencias de la Clínica de Especialistas en Sogamoso me informa que mi hermana había llegado en un estado gravísimo y yo me acerco de manera inmediata, y lo único que me dicen es que mi hermana está en reanimación porque al parecer había caído de un séptimo piso”.

Diego Pérez, su hermano, se trasladó hasta la Clínica de Especialistas de Sogamoso, en donde el personal médico confirmó que la víctima había fallecido por la gravedad de sus heridas.

Laura Juliana Pérez era una abogada, graduada en la capital del país y estaba a punto de cumplir 31 años. Sin embargo, un extraño suceso terminó con su vida a tan solo 9 días de su cumpleaños. Los testigos en el lugar se preguntan por qué la pareja de la víctima se demoró tanto tiempo en bajar de su apartamento, ya que dicen que el cuerpo cayó por el balcón, pero solo diez minutos después llegaron a verificar su estado de la mujer.

El hermano de la abogada también comentó que es extraño que esta se haya tirado por iniciativa propia, ya que el muro de contención del balcón mide 1.30 metros y la altura de la víctima es de 1.50 metros. En la escena tampoco había una banca o silla de ayuda.

Ubicación del lugar donde falleció Laura Juliana Pérez. Recuperado de Maps

Hipótesis: gritos al interior del apartamento

Algunos de los vecinos en el conjunto residencial Torres de Alcalá dicen haber escuchado fuertes gritos, minutos antes de que se produjera la caída de la joven por el balcón. A la versión se sumó un comentario hecho por el hermano de la víctima en Caracol Radio, donde afirmó que el novio de la mujer, al parecer, estaba bajo efectos del alcohol o de alguna sustancia estupefaciente, ya que su comportamiento no era normal.

“Los vecinos expresan que hubo gritos por parte del novio de mi hermana, maltrato verbal por parte de él. Al reunirme con algunos de ellos me expresaban las palabras de grueso calibre que estaban maltratando a mi hermana y que de un momento a otro lo único que se siente es el fuerte impacto que tiene mi hermana contra el piso”, comentó el hombre.

Asimismo comentó que ninguna entidad, ni en Sogamoso ni en Boyacá, han entregado información relacionada a la investigación de los hechos. Aunque algunos medios de comunicación se comunicaron con el departamento de Policía de ese departamento hasta el momento de esta publicación, tampoco hubo respuesta alguna.

De igual forma el novio de la joven publicó en sus redes sociales un mensaje de despedida para la mujer: “hoy debo despedir al amor de mi vida, a quien debí hacer mi esposa, con quien pensé envejecería y sería padre de hermosos niños, hoy despido al ser más lindo que Dios dispuso para hacerme feliz por un corto, pero sin duda alguna el más bello tiempo que viví en el amor, Laura serás por siempre mi Ángel, mi regalo de Dios, te despido con el más profundo dolor que mi alma haya sentido, hoy y siempre te llevaré en mi corazón y nada ni nadie cambiará el amor que por ti siento”.