Westcol aseguró que familiares de la estrella de la selección Colombia Mario Alberto Yepes debían ser unos “traquetos”

“Usted le mete un hijo a una mujer de estas y asegura su vida”, resaltó el streamer al referirse a Miranda

Una nueva polémica ronda a Luis Villa, más conocido como Westcol. Luego de las acusaciones de homofobia y gordofobia en su contra, terminó siendo cuestionado por parte de algunos internautas luego de que hiciera público un video en el que reaccionaba al perfil de Instagram de Miranda Yepes, hija de Mario Alberto Yepes, exdefensa de la selección Colombia. Luego de ver un par de fotos de la joven, Villa aseguró que se notaba que los padres de ella tenían grandes cantidades de dinero, y que probablemente se dedicaban a negocios ilegales.

“Uy no, Miranda. Estás muy ‘cache’, de verdad”, inició diciendo al dar un primer vistazo al perfil de Yepes. “Miranda, ¿qué hace tu familia? Tienen que ser unos ‘traquetos’ de aquí a la mierda”, procedió. En medio de chistes, le pidió a la joven que ‘no lo mataran’ y que le dieran trabajo antes de terminar con su vida. “Dígale (a los papás de Miranda) que no me vayan a pelar, y que si me van a pelar, que me den trabajo, que si quieren lavar dinero conmigo, estoy dispuesto. Quiero multiplicar mis ganancias”, añade.

Entre los argumentos que dio para justificar sus acusaciones respeto a que se trata de una familia de narcotraficantes, Westcol enlistó algunas características: “es de Cali, tiene 18 años, tiene caché, casa promedio de narcotraficante”. Manifestó que Miranda le encantaba y que no tendría problema con mantener en secreto los ‘negocios’ de la familia. “No importa que esto lo escuche la Dian, yo después digo que estoy jodiendo y ya”, sentenció. “Usted le mete un hijo a una mujer de estas y asegura su vida”, resaltó.

En medio de la transmisión, a Westcol le avisaron que se trataba de la hija de Mario Yepes. “Del que hizo gol pero se lo anularon. Okay, esto empieza a tornarse interesante”, comenta previo a ofrecer disculpas por decir que la familia de Yepes era narcotraficante. “Estamos en Colombia y sabemos que el dinero ilícito es algo viral. Quiero pedir perdón de antemano y decirte que si quieres ser feliz (...) podríamos ser tu y yo, juntos. Imagínate conocer el mundo ¿Ustedes creen que esta mujer sabe lo privilegiada que es?”, añadió.

Luego de ello, en el video que se encuentra circulando en redes sociales, se muestra sorprendido por la edad de Yepes y por su apariencia física. “¿Este es Yepes? No. Está cucho”, exclama. Luego de ello, recordó la polémica jugada del mundial de Brasil del 2014, cuando un gol hecho por Yepes fue cancelado. “Eso sí fue gol”, señala.

Westcol, entonces, procede a investigar la cantidad de dinero que llegó a ganar Yepes como jugador, por lo que llega a una nota periodística en la que se habla de unos 600 millones de pesos mensuales. Asegura, luego de ello, que Yepes no tiene su nivel, pues él llegó a ganar 150 millones al día.

El streamer añade que estaría dispuesto a ‘conquistarla’ y que aunque es de menos estatura que ella, puede llegar a su corazón gracias a la cantidad de carros que tiene. “No necesita, brother”, dice al asegurar que Miranda no necesita un hombre al lado.

Miranda es recordada por haber sido la fanática colombiana que terminó robándole un beso a Romeo Santos cuando el cantante estuvo de concierto en Cali. “Romeo me eligió al azar, no sé por qué lo hizo, de pronto porque yo le mantenía gritando. Otros comentarios dicen que yo lo obligué y que le agarré la cara a la fuerza, que soy una perra y que soy una regalada”, contó, en su momento, Miranda Yepes, sobre el acontecimiento que se tomó las redes sociales.