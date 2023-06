Qué dijo Sascha Fitness de la alerta del Invima por falta de registro sanitario de sus productos

Invima declaró como fraudulentos los suplementos nutricionales de Sascha Fitness. Instagram @saschafitness

La coach y conferencista Sascha Fitness ha usado varias veces su Twitter para defenderse de las alertas sanitarias que ha emitido el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) con respecto a los productos que comercializa.

En junio de 2023, la entidad de control y vigilancia dio a conocer dos alertas por los suplementos dietarios Hydrilyzed - Sascha Fitness Colombia y Bcaa - Sascha Fitness Colombia. De acuerdo con el Invima, estos están categorizados como productos fraudulentos porque no cuentan con registro sanitario.

“No están amparados por un registro sanitario emitido por la autoridad competente en esta categoría, por lo que su comercialización en Colombia es ilegal”, señaló la entidad en una de las alertas.

Luego, de las dos advertencias emitidas, el Invima informó que pudo confirmar que los productos no están aprobados en la categoría de suplementos dietarios.

“La entidad procedió a realizar la verificación de las bases de datos de registros sanitarios en estado vigente y aprobados por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos en la categoría de Suplementos Dietarios, confirmando tras dicha revisión que los productos promocionados y comercializados bajo la marca SASCHA FITNESS no tienen registros sanitarios en la categoría de SUPLEMENTOS DIETARIOS, como así lo hacen ver en sus etiquetas”, explicó en su último comunicado sobre el caso.

Debido a eso, la entidad de vigilancia infirmó que los productos de la coach no han sido evaluados en materia de seguridad, calidad y eficacia. Pues, de acuerdo con el documento, los suplementos supuestamente tienen componentes que generan determinados resultados en el cuerpo, los cuales no estarían comprobados debido a que no cuentan con el registro sanitario.

“(Tienen) diferentes propiedades atribuidas a sus componentes, tales como altos niveles proteicos para el aumento, disminución o mantenimiento de la masa muscular, mejora del sistema inmunológico, aumento de los niveles de energía y promesa de ser más efectivos en aporte de proteínas en relación con las proteínas naturales consumidas por el ser humano; además de ello, refieren contener enzimas digestivas que ayudan al consumidor a mejorar la digestión durante su consumo, previniendo el estreñimiento, malestares estomacales, gases y distención abdominal”, señaló la entidad.

Así las cosas, el Invima determinó que los productos de Sascha Fitnes representan un riesgo para quienes los consumen.

Respuestas de Sascha Fitness

En su cuenta de Twitter, la conferencista y coach fitness respondió a El Espectador por una noticia en la que informa sobre las indagaciones del Invima y el concepto que emitió.

“Creo que deberían hacer un periodismo un poco más serio porque tengo los registros del Invima desde el 2019 y duran cinco años, se vencen en octubre del 2024″, enfatizó en la red social.

Lo mismo hizo con una publicación de El Tiempo, en donde el medio dio a conocer las alertas emitidas por la entidad de vigilancia.

“Lo que sucede es que en Colombia hay muchísima reventa, mercado negro, gente que compra en mi página, envía por casillero y luego se los lleva Colombia a Puerta Puerta y no le saca permisos ni nada. Mis productos son elaborados aquí en Estados Unidos en laboratorios que cuentan con absolutamente todos los permisos y estándares que exige la FDA, y cuando exportamos con nuestros distribuidores oficiales, llevamos al país los productos legalmente bajo los permisos y estándares requeridos por dichos países”, explicó la coach fitness.

“Todos mis productos están registrados en el Invima, tanto la proteína como el colágeno y los aminoácidos, incluso tienen el reetiquetado exigido”, añadió en otra respuesta a El Tiempo.

Recomendaciones sobre la compra y consumo de productos de la marca Sascha Fitness

En las alertas que emitió el Invima hay una serie de recomendaciones dirigidas a la comunidad, a las Secretarías de Salud, a los establecimientos de comercio. En general, pide que no se adquieran los productos señalados como fraudulentos, que las entidades de salud lleven a cabo procesos de inspección y vigilancia y que los comercios se abstengan de distribuirlos.

La entidad también pidió a la Red Nacional Farmacovigilancia tomar medidas al respecto. “El Invima solicita que, desde los programas institucionales de Farmacovigilancia, se realice la búsqueda activa para la detección de reacciones adversas que involucren el producto previamente mencionado y se notifique al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos”, concluyó la entidad de control en las alertas sanitarias emitidas.