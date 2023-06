Estas son las claves del escándalo entre Armando Benedetti y Laura Sarabia que tiene en crisis al Gobierno de Gustavo Petro

Armando Benedetti y Laura Sarabia llegaron a ser piezas clave del gobierno de Gustavo Petro. Jesús Aviles/Infobae.

Un nuevo escándalo tiene en crisis al Gobierno de Gustavo Petro. A la denuncia que hizo a Semana de Marelbys Meza, la exniñera de la exjefa de Gabinete Laura Sarabia, sobre el presunto abuso de poder la exfuncionaria, se sumaron los audios del exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti.

Te puede interesar: Laura Sarabia se despidió del gobierno de Gustavo Petro: “Voy a rendir todas las explicaciones necesarias”

Y no es para menos, ya que en estos habla de chantaje y posibles dineros sucios para el financiamiento de la campaña presidencial del actual mandatario.

Los mismos se conocieron luego de que Benedetti y Sarabia salieron de sus cargos ante el conocido escándalo en el que Meza terminó siendo llevada al polígrafo por la exjefa de gabinete para conocer información sobre la pérdida de un bolso con USD7.000 y luego viajó a Venezuela, en un avión financiado por el exembajador, para discutir la polémica que se avecinaba.

Te puede interesar: Gustavo Petro se reúne con el embajador Armando Benedetti, tras el caso Laura Sarabia

Al respecto, Infobae Colombia consultó al profesor principal de carrera en la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbano de la Universidad del Rosario Mauricio Jaramillo Jassir, que detalló los actores del escándalo y lo que le puede pasar al Gobierno.

El escándalo

Mauricio Jaramillo Jassir afirmó que el escándalo lo generaron dos cosas. En primer lugar, el caso de la niñera de Laura Sarabia, que denunció que la acusaron de robarse una plata, un dinero que no aparece y cuyo monto se especula, y Sarabia, aparentemente, al abusar de su posición, somete a la señora a un interrogatorio con polígrafo y ahí estalla el escándalo por abuso de poder.

Te puede interesar: La niñera de la discordia: así se orquestó el mayor escándalo del gobierno de Gustavo Petro que cobró las cabezas de Laura Sarabia y Armando Benedetti

Anotó que tras conocer lo sucedido, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, anunció una investigación y dijo que, en efecto, el teléfono de la señora y de otra persona del servicio doméstico de Sarabia están interceptados, es decir, hay escuchas en los aparatos de los móviles.

“Después de eso, aparecieron los audios en los que Armando Benedetti trata de chantajear a Petro por medio de Laura Sarabia al decir que tiene información muy sensible y eso, básicamente, es lo que tiene hoy en todo este escándalo y con la posibilidad de que Benedetti tenga esa información sensible”, dijo.

Precisó que aunque no se sepa cuál es esa información sensible, él habla de que “y si se llegan a enterar de dónde vienen los $15.000 millones que él consigue en la costa”, pero no se sabe más.

“No sabemos si el audio está editado. No sabemos cómo se consiguió, ni se escucha la respuesta de Laura Sarabia. No se sabe si son notas de voz o si es una conversación. Es decir, ahí hay una parte de la información que hace que haya aún más especulación”, anotó.

Quiénes protagonizan el escándalo

El escándalo tiene dos personajes principales. Uno de ellos es Armando Benedetti. De acuerdo con Jaramillo Jassir, este tiene dos respuestas si se pregunta quién es.

En primer lugar, dijo que es una persona que le garantizaba a Petro un apoyo de parte del establecimiento. Subrayó que es una figura que ha estado cerca de casi todos los movimientos políticos, pues estuvo cerca del uribismo y estuvo cerca del santismo, lo que le permitió a Petro cierta cercanía con el establecimiento, que necesitaba para ganar las elecciones.

En segundo lugar, agregó, es una persona que se terminó volviendo muy importante en términos de confianza.

“Llegó a tener un poder muy grande dentro del Gobierno, llegó a tener un peso muy importante dentro de la campaña. Era casi que la mano derecha, quien tenía interlocución hacia afuera”, subrayó.

Resaltó que es una persona que venía del establecimiento y durante la campaña y durante el Gobierno acumuló poder.

Armando Benedetti, exmbajador de Colombia en Venezuela. Colprensa.

Sobre quién es Laura Sarabia, el profesor principal de carrera en la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbano de la Universidad del Rosario, indicó que es una persona que trabajaba dándole asesoría a Armando Benedetti y siendo su cabeza o secretaria privada, exactamente la mano derecha.

Luego, cuando Benedetti se incorporó a la campaña de Petro, ella empezó a adquirir los mismos roles que tenía con Benedetti. Entonces, esos roles los empezó a asumir con Gustavo Petro.

“En ese orden de ideas, empieza a convertirse para muchos medios en la persona, en la mujer, más poderosa del Gabinete, en la medida en que Petro empieza a tener muy poco contacto con la gente, con políticos. Hay mucha gente que quiere hablar con Petro y la mejor manera de desatorar eso es, precisamente, con Laura Sarabia”, explicó.

Jaramillo Jassir destacó que Laura Sarabia empezó a convertirse de a poco en la mujer más poderosa del Gabinete y así llegó a estar en el medio de esta crisis de gobernabilidad, de este escándalo.

Laura Sarabia, exjefe de Gabinete del presidente Gustavo Petro. Colprensa.

Las consecuencias del escándalo

El escándalo que involucra a Armando Benedetti y a Laura Sarabia podría traer tres consecuencias. La primera es que el Gobierno perderá legitimidad, aceptación y popularidad.

“Muy seguramente, cuando vuelva a haber una encuesta de percepción de la gestión de Petro se caerá aún más la imagen. Ya venía en picada”, apuntó.

En segundo lugar, enfatizó en que el Gobierno pierde el margen de maniobra para las reformas. El presidente de la Cámara, David Racero, anunció la congelación de la discusión en el Congreso de la República del paquete de iniciativas (salud y laboral).

En tercer lugar, puntualizó que se ahondará la polarización que venía en aumento.