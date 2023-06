(Santiago Saferstein)

Cuando se es padre lo más natural es que se sienta orgullo por cada paso que dan los hijos en su vida o carrera profesional. En el caso de Nacho, el cantante venezolano presumió con orgullo a su hijo Diego trabajando en un restaurante de comida rápida que lleva por nombre Five Guys.

Así las cosas, desde sus redes sociales el intérprete de ‘La Buena’ se mostró desde uno de los restaurantes de la famosa cadena y dijo mostrando a su hijo de 18 años de edad: “Vine a comer a Five Guys y a qué no saben quién me está atendiendo: Mi hijo, Diego está trabajando en Five Guys, es un tipo trabajador ya grande, independiente, la gente crece, ustedes saben como es eso”.

Al respecto, el joven no dijo nada más allá de saludar a los admiradores de su padre. Por lo que se puede ver en el video compartido, y que ha circulado por diferentes cuentas de Instagram dedicadas a replicar información sobre los famosos, Diego está trabajando como cajero.

A continuación, el video que ha empezado circular por las redes sociales sobre el hijo del artista venezolano:

Nacho, exjurado de ‘La voz kids’, presumió a su hijo trabajando en un restaurante de comida rápida

Nacho fue jurado en La Voz Kids y La Voz Senior en Colombia

Más allá de sus proyectos musicales, el también intérprete de ‘Báilame’ se desempeñó como uno de los jurados en la versión de 2022 de ‘La Voz Kids Colombia’ junto a otros artistas como el colombiano Andrés Cepeda y la puertorriqueña Kany García. Además, también tuvo el mismo papel de juez en ‘La Voz Senior’ (2022). Ambos realities musicales son presentados a la audiencia por cuenta de Caracol Televisión.

Folklórico, el más reciente trabajo discográfico de Nacho

Durante los primeros meses de 2022, el cantante venezolano sacó al mercado su álbum ‘Folklórico’, que encierra un total de diez canciones: ‘Mio expresión’, ‘Con vista al mar’, ‘Tonada’, ‘La derrota’, ‘Sagrado secreto’, ‘Mujer’, ‘Vuelve el pasado’, ‘Mi cuatro’, ‘Envidia’, ‘Dos naciones, un folklor’, son la lista de temas.

Por otro lado, a finales de mayo Nacho se unió con Miguelito Díaz y lanzaron en conjunto la canción ‘Así es mi llano’, que también cuenta con su respectivo video musical. Respecto del trabajo que ha venido haciendo con el folclor, Nacho escribió recientemente en su cuenta de Instagram:

“Yo más que contento de poder aportar mi granito de arena en la exposición de nuestro folclor. No intento competir con nadie; la verdad es que “esto lo hago pa’ divertirme” y para cumplir con un legado familiar. Si no lo entiendes, aún si tuviera el tiempo, no te lo puedo explicar. Gracias a todos mis colaboradores y al público que ha valorado este hermoso esfuerzo por parte de un equipo soñado. Entre este trabajo discográfico y el anterior, ya son 25 canciones grabadas con mucha responsabilidad y respeto para un género que podemos llamar nuestro en Venezuela y Colombia”.

Posteriormente, destacó toda la admiración que siente por los representantes del folclor: “Mi más profunda admiración a los intérpretes de convicción y pilares que han defendido por encima de los embates del modernismo a nuestros ritmos autóctonos. + FOLKLORE está disponible en todas las plataformas digitales del mundo y está hecho para ti, con cariño, para que lo disfrutes y te conectes con tus costumbres de origen o tengas el placer de conocer una música nueva de gran belleza”.

No sobra mencionar que el cantante venezolano también ha realizado diferentes colaboraciones musicales con artistas colombianos como Greeicy, con quien lanzó el tema ‘Destino’. También ha cantado con Manuel Turizo y su canción juntos lleva por nombre ‘Déjalo’. Además de Feid, hace varios años atrás estrenaron la canción 911.