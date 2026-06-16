Daniel Briceño le respondió a Jaime Raúl Salamanca las burlas por caravana en respaldo a De la Espriella: “No tengo papá, no tengo que hacer como usted”

Jaime Raúl Salamanca protagonizó una nueva controversia política al reaccionar con ironía a la participación de Daniel Briceño en las caravanas de respaldo a Abelardo de la Espriella en Bogotá - crédito @Danielbricen/X - @danielbricen/Instagram

El representante a la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, a través de su cuenta en X, se burló del congresista electo Daniel Briceño durante el cierre de actividades proselitistas del 14 de junio en Bogotá, al referirse a su presencia en caravanas de apoyo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

El cruce ocurrió en la antesala de la segunda vuelta del 21 de junio. Mientras De la Espriella realizaba su cierre de campaña, el bogotano convocó una gran caravana en la capital del país en respaldo al candidato de la derecha con movilizaciones vehiculares para respaldar al abogado conocido como “el Tigre”.

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El dirigente acompañó la foto con el mensaje: “Que nunca más nos vuelvan a prohibir la camiseta y la bandera”.

Jaime Raúl Salamanca respondió con una burla dirigida al congresista electo Daniel Briceño - crédito @JaimeRaulSt/X

El cruce se produjo cuando Briceño difundió su participación en la caravana y Salamanca respondió desde su cuenta en la red social con una frase irónica.

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Briceño, del Centro Democrático, documentó su asistencia subido en la parte superior de un carro. En las imágenes apareció con la indumentaria oficial de la selección Colombia de fútbol y el número 10 en la espalda.

Esa publicación buscó desafiar restricciones judiciales previas sobre el uso de insignias institucionales en controversias electorales de los partidos, según el texto fuente.

- crédito Daniel F. Briceño/Facebook

La reacción de Salamanca, del Partido Verde y expresidente de la Cámara de Representantes, concentró la atención del episodio. “Ni sacarse a escondidas el carro de su papi”, escribió el congresista en su cuenta de X en referencia a las prohibiciones.

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Con esa frase, el legislador boyacense buscó restarle peso político a la demostración de apoyo de Briceño, según el texto fuente. La réplica fue leída como un intento de minimizar la caravana al sugerir que el uso de los vehículos no expresaba autonomía ni independencia.

La contestación y el cruce político

Briceño respondió con un mensaje personal y político dirigido a Jaime Raúl Salamanca.

“Jaime Raúl, yo no tengo papá, mis dos apellidos son los de mi mamá, yo no tengo que hacer como usted y su jefe Amaya que usan la ruana para parecer del campo, pero en el fondo han usado la plata de los campesinos de Boyacá para hacer politiquería. Usted sin billete no saca votos”.

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El congresista le respondió a su colega por los comentarios tras salir a apoyar a De la Espriella en una caravana - crédito @Danielbricen/X

Daniel Briceño negó tener orden de captura en su contra

Las versiones sobre una supuesta orden de captura contra Daniel Briceño generaron un intenso debate en el escenario político colombiano.

El abogado y representante electo negó categóricamente la existencia de una notificación judicial en su contra, tras circular información sobre un posible arresto vinculado a declaraciones que emitió sobre la gestión de Gloria Cuartas en la Unidad para las Víctimas.

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Briceño explicó en su cuenta de X que “ningún juez me ha notificado de alguna orden de captura o sanción”, desestimando así las afirmaciones surgidas tras una entrevista radial. Según la información difundida, se le habría impuesto un día de arresto y una multa cercana a dos millones de pesos por no cumplir una orden de rectificación.

Daniel Briceño rechazó las versiones que apuntan a una supuesta orden de captura en su contra por un proceso relacionado con Gloria Cuartas - crédito @Danielbricen/X

El detonante de la controversia provino de denuncias públicas sobre el gasto en contratos de logística, eventos y publicidad durante la administración de la Unidad para las Víctimas.

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Briceño aseguró que la entidad habría gastado más de 460 mil millones de pesos en actividades ajenas al beneficio directo de las víctimas, cifra que fue objetada por la defensa de Cuartas, quien aclaró que su gestión inició en marzo de 2025 y que los recursos investigados se destinaban a actividades territoriales.

La controversia sigue latente, mientras Briceño insiste en exponer presunto mal uso de recursos públicos y la exdirectora se desmarca de las cifras y responsabilidades atribuidas a su administración.

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