Carlos Carrillo habría advertido que incendiarían el país si Iván Cepeda pierde en segunda vuelta presidencial: “Indudablemente”

El exdirector de la Ungrd habría advertido de lo que podría pasar en caso de que Cepeda pierda las elecciones - crédito @mevale.eva/IG

Carlos Carrillo advirtió sobre una reacción social si Iván Cepeda es derrotado en las urnas el domingo 21 de junio. En una entrevista con la periodista Eva Rey en el programa digital Me vale Eva, el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) dijo que, si eso ocurre, “indudablemente, se va a incendiar el país”.

El exfuncionario vinculó esa reacción con la división política que, según describió, atraviesa a Colombia. Sostuvo que “la mitad del país es petrista” y que ese sector “quiere seguir avanzando”.

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A partir de esa premisa, planteó que ese “medio país” reaccionaría “protestando” ante un escenario en el que, según su descripción, llegara al poder una figura que “los va a destripar por ser petristas”.

Carrillo habló de una protesta que, a su juicio, no debe leerse de forma automática como violencia. Ante una comparación planteada durante la conversación, señaló que en Europa “si protestan los señores del metro de París, se para la ciudad, punto”, y agregó que esa dinámica forma parte del modo en que opera la protesta social.

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Las denuncias sobre un posible estallido en Cali tras la segunda vuelta presidencial del 21 de junio pusieron en alerta a autoridades locales y a dirigentes del Pacto Histórico - crédito Sergio Acero/Colprensa

La relación que trazó entre protesta y polarización

La periodista española le preguntó de forma directa si creía que “se incendia el país”. Carrillo respondió dos veces en el mismo sentido y luego insistió en que no estaba pidiendo votar por un candidato por temor a ese desenlace, sino que estaba “hablando de realidades”.

Durante la conversación en Desnúdate con Eva, Carrillo contrapuso dos opciones electorales. “Aquí hay dos opciones”, dijo, antes de definir una como “ultrapolarizante” y la otra como la de “un hombre que toda su vida ha luchado por reconciliar el país”.

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En otro tramo, el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo asoció su advertencia con un eventual deterioro del orden público.

“Si gana el fascismo, se recrudecerá la violencia porque es una política de odio y de deshumanización del otro, el país se va a incendiar porque la represión regresará, porque volverán a sacarles los ojos a los manifestantes, porque volveremos a un pasado en donde se criminaliza la protesta y se persigue a la juventud popular”, dijo Carlos Carrillo.

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La elección de Bogotá y Buga como sedes del cierre final ha puesto el foco en el despliegue de cada campaña para fortalecer apoyos en sus bastiones y ampliar su alcance antes del balotaje - crédito

Ese planteamiento apareció después de que Eva Rey cuestionara el alcance de sus palabras. La periodista sostuvo que “una cosa es protestar de forma pacífica y otra cosa es incendiar el país”, y también que plantear que debe votarse por un candidato porque, si gana otro, “se incendia el país”, equivale a “menoscabar el voto”.

La conductora insistió en que, si un candidato pierde, “el que perdió, perdió”, y que así “debería funcionar”. Carrillo respondió que “eso no funciona así en ninguna parte del mundo”.

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Rey también introdujo una comparación entre los dos escenarios posibles. Dijo que, si ganara Cepeda, “no se enciende el país”, lo que en su lectura implicaría que quienes votan por su rival “no se van a lanzar a las calles”. Carrillo contestó que eso “significa que Iván Cepeda es un hombre que quiere un país para todos”.

La reacción de María Fernanda Cabal

La senadora saliente hizo un llamado a las autoridades por las declaraciones del exdirector de la Ungrd - crédito @MariaFdsCabal/X

Las expresiones de Carrillo generaron una reacción pública de María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático. “Carlos Carrillo les debe explicar a las autoridades estas declaraciones. ¿Cómo así que ‘indudablemente se incendiará el país’ si pierden las elecciones?”, dijo Cabal.

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En la misma declaración, la dirigente reclamó una respuesta institucional. “Las Fuerzas Armadas deben garantizar el orden público y la salida de Gustavo Petro y sus camaradas del poder”, dijo la exintegrante del Centro Democrático.

Hasta el momento, los candidatos presidenciales no se han pronunciado sobre estas declaraciones de Carrillo. El exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo tampoco ha emitido un pronunciamiento aclarando la situación.

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Qué dijo la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella

- crédito @jrestrp/X

José Manuel Restrepo rechazó las declaraciones de Carlos Carillo sobre “incendiar el país” si no gana Iván Cepeda y afirmó en conversación con Semana que ese tipo de mensajes “es una demostración de por qué no hay que votar” por el candidato.

“¿Cómo así, entonces ahora van a incendiar el país porque pierden un proceso de elección? Es que lo mínimo que un demócrata debería entender es que o se gana o se pierde”, sostuvo Restrepo.

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El economista dijo que, ante un eventual resultado adverso, no llamaría a sus estudiantes ni a sus seguidores a “atacar las estructuras” ni a “violentar socialmente” al país: “Nunca lo haría”.

“¿Usted cree que yo voy a salir a motivar, entonces, a mis estudiantes, a los que me conocen, a todos los que nos han acompañado, en caso de que uno no gane, a que hagan y ataquen las estructuras y violenten socialmente este país? Nunca lo haría”, aseguró.

El exfuncionario, identificado como “el vice” de Abelardo de la Espriella, se definió como demócrata y llamó a los jóvenes a “no” dejarse “manipular” y acusó a Carillo de enviar un mensaje para “salgan a las calles a violentar” y “atentar contra la infraestructura”, al citar como ejemplo una afectación “hasta el bus de la selección Colombia”.