Senador estadounidense Bernie Moreno supervisará las elecciones en segunda vuelta presidencial en Colombia

Bernie Moreno refuerza la misión de observación internacional en la segunda vuelta presidencial de Colombia - crédito Rebecca Blackwell/Pool via REUTERS

En la antesala de la segunda vuelta presidencial en Colombia que se llevará a cabo este domingo 21 de junio de 2026, la mirada internacional se vuelve a dirigir hacia el país sudamericano por la llegada del senador republicano Bernie Moreno, quien este sábado 20 de junio se integrará nuevamente al equipo encargado de la supervisión del proceso electoral.

La presencia del legislador estadounidense coincide con un contexto marcado por advertencias sobre intentos de intimidación y la necesidad de garantizar la legitimidad de la jornada.

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Diversos sectores, tanto nacionales como internacionales, han demandado medidas adicionales para evitar cualquier tipo de presión, coacción o intervención de grupos armados en regiones donde la presencia estatal resulta limitada.

“El CNE no reconozca resultados donde haya presión de grupos armados violentos a electores”, propuso el senador. Su declaración pone el foco sobre la legitimidad de la votación en zonas históricamente afectadas por violencia, donde los riesgos asociados a la intervención ilegal permanecen latentes.

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Senador estadounidense Bernie Moreno propone desconocer resultados bajo presión armada en regiones conflictivas - crédito Rebecca Blackwell/Pool via REUTERS

El parlamentario ya había participado en misiones similares en elecciones pasadas y su regreso es interpretado como una señal de interés de sectores políticos estadounidenses en la estabilidad democrática de Colombia.

La misión de observación busca fortalecer la vigilancia sobre el respeto a la voluntad popular, la transparencia y las garantías para todos los votantes. Fuentes cercanas al equipo de observadores señalaron que la labor de Moreno será clave para monitorear la libertad del sufragio en regiones apartadas y documentar cualquier irregularidad.

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A pesar de los pronunciamientos de autoridades del Consejo Nacional Electoral y del Ejecutivo, que aseguran condiciones seguras y transparentes para los comicios, organizaciones de la sociedad civil y representantes de la oposición han reclamado mayor presencia de veedores extranjeros en los territorios con mayor exposición a la influencia armada.

Llegada de Bernie Moreno marca la recta final de la elección presidencial en Colombia - crédito Jon Cherry/REUTERS

Esto dijo la congresista María Elvira Salazar sobre las elecciones de este 21 de junio: “Voten por la libertad”

La segunda vuelta presidencial de Colombia inició este lunes 15 de junio de 2026 para los ciudadanos residentes en el extranjero, un proceso que moviliza a miles de votantes en distintos países.

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Tras lo anterior, desde el sur de la Florida, la congresista estadounidense María Elvira Salazar envió un llamado a la participación activa de la diáspora. “Hoy comienza la votación en el exterior para la segunda vuelta presidencial de Colombia”, expresó la legisladora a través de su red social de X.

En su mensaje, la representante destacó el valor del sufragio como herramienta fundamental para definir el rumbo del país. “Desde el sur de la Florida, donde miles de colombianos que represento han construido sus vidas con esfuerzo y libertad, envío un mensaje claro: participen y hagan escuchar su voz”, escribió.

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La congresista enfatizó la importancia de defender los principios democráticos y llamó a votar por propuestas centradas en el progreso. “Voten por la libertad. Voten por el progreso. Voten para dejar atrás las ideas fracasadas que han destruido naciones, empobrecido pueblos y amenazado la democracia en nuestro hemisferio”, afirmó.

María Elvira Salazar llamó a la diáspora colombiana a votar en la segunda vuelta presidencial - crédito @RepMariaSalazar/X

Salazar manifestó su respaldo al candidato y abogado Abelardo de la Espriella, a quien definió como representante de soluciones enfocadas en seguridad, crecimiento y oportunidades para el país.

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“Abelardo de la Espriella sabe lo que está en juego y representa una solución basada en la libertad, la seguridad y las oportunidades que Colombia necesita para salir adelante”, subrayó.

La legisladora remarcó la importancia de la defensa de los valores democráticos y concluyó su mensaje con una invitación a mantener la participación ciudadana: “Porque la libertad no se hereda. La libertad se defiende. ¡Adelante, Colombia!”

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Por último, Hernán Penagos, registrador nacional, informó que el proceso electoral en el exterior avanza en los 67 países donde existe representación diplomática colombiana, abarcando 116 consulados.

“Las elecciones en el exterior han transcurrido sin contratiempo”, indicó Penagos. La autoridad electoral instó a los ciudadanos a participar durante la semana para evitar aglomeraciones el último día. “Pedimos a la ciudadanía que por favor salga a votar, sobre todo en el exterior”, señaló.

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