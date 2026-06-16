El ministro de Defensa confirmó la prohibición del uso de celulares y toma de fotos en puestos y mesas de votación durante las elecciones

Un cartel prohíbe explícitamente el uso de celulares y la toma de fotografías en una mesa de votación durante las elecciones presidenciales en Colombia, mientras votantes y personal electoral realizan sus funciones en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que el Gobierno expedirá un decreto para prohibir el uso de celulares y cámaras en los puestos y mesas de votación, con el objetivo de impedir que los electores fotografíen su tarjetón.

“Nadie puede tomarle la foto al voto que cada uno haga”, afirmó el funcionario en medio de la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU) en Bogotá. También explicó que la medida busca reducir riesgos alrededor del proceso electoral. “Eso, de alguna manera, ayuda a anular ese riesgo de la, del procedimiento”.

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El jefe de cartera relacionó el decreto con episodios previos de tensión por información falsa en jornadas electorales. Al referirse a un hecho ocurrido en La Barra, en el departamento de Cesar, señaló: “La desinformación generó que se quemara la registraduría, que muriera una persona, otra quedara también en grave estado y otra prácticamente perdiendo gran parte de su capacidad de movilidad”.

En ese contexto, anunció refuerzos en seguridad digital para el día de votación. “Se activa también toda la capacidad cibernética, que haremos ahorita el pleno cibernético a las diez de la mañana”, sostuvo.

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El ministro anuncia un decreto gubernamental que prohíbe el uso de celulares y cámaras en los puestos de votación. Esta medida busca impedir que los electores fotografíen sus tarjetones durante las elecciones - crédito instalación de Puesto de Mando Unificado

Sánchez hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma durante el proceso electoral y a respetar el resultado. “Invitamos a todos los colombianos a que muestren un comportamiento ejemplar, a que ganen las ideas y no los insultos, que se respeten los resultados, que gane la democracia y que gane Colombia”, dijo.

Sobre el rol de las fuerzas de seguridad, el ministro aseguró que la fuerza pública actuará bajo el marco constitucional y legal. “La fuerza pública tiene muy clara su misión constitucional y obedece a la Constitución y la ley”, afirmó.

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También remarcó que la institución mantendrá esa conducta con independencia del que gane la elección. “Sea cualquiera que fuere candidato, la Fuerza Pública seguirá demostrando que seguirá acorde a la Constitución y la ley”, declaró Sánchez.

Intención de voto entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda a pocos días de la segunda vuelta presidencial

Cuatro encuestas nacionales muestran a Abelardo de la Espriella con ventaja en intención de voto sobre Iván Cepeda, aunque una sugiere un empate técnico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recta final de la campaña presidencial en Colombia se desarrolla bajo un ambiente de alta polarización y con pronósticos que no logran anticipar con claridad quién será el próximo mandatario. A menos de cinco días del balotaje del 21 de junio, las encuestas revelan un escenario sumamente disputado entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

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El promedio de los sondeos publicados antes de la veda electoral muestra que la mayoría de las mediciones otorgan una leve ventaja a De La Espriella, aunque la diferencia varía según la firma encuestadora. En tres de las cuatro encuestas analizadas, el candidato se ubica por delante de su contrincante, mientras que en la restante la distancia se reduce hasta el margen de error.

Según los datos difundidos por Guarumo y Ecoanalítica, De La Espriella cuenta con 52,6% de intención de voto, frente a 45% de Cepeda y un 2,4% para el voto en blanco. La encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC), por su parte, señala una diferencia más estrecha: 48,6% para De La Espriella, 44,7% para Cepeda y 6,7% para el voto en blanco.

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Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputarán el 21 de junio las elecciones presidenciales en una segunda vuelta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

AtlasIntel, en un estudio contratado por la revista Semana, sitúa a De La Espriella con 52,2% y a Cepeda con 44,5%. Sin embargo, el panorama cambia con la medición de Celag Data, que coloca a Cepeda adelante con 40,8% frente al 39,7% de De La Espriella. El voto en blanco alcanza allí 7,6%, el porcentaje más elevado entre los sondeos citados.

La diversidad de cifras alimenta la expectativa y la incertidumbre en torno al desenlace de la elección. Mientras algunas encuestas perfilan un triunfo de De La Espriella, otras sugieren que el resultado final podría definirse por una diferencia mínima, e incluso dentro del margen de empate técnico.

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En respuesta a la publicación de una encuesta que estableció ese escenario de empate, el presidente Gustavo Petro pidió la presencia de un millón de testigos electorales para vigilar el proceso, reforzando la tensión y la vigilancia sobre el acto electoral.