Niño de La Voz España vino a participar en el programa de Colombia: lo atacaron en redes sociales

Televidentes de La Voz Kids Colombia hicieron cometarios acerca de un niño que pasó las audiciones puesto que ya había participado en otro reality de canto - crédito Caracol Televisión/Instagram

El regreso de La voz kids a la pantalla televisiva ha generado que los seguidores del programa se conecten todas las noches para apreciar el talento de los niños y jóvenes en el reality. Los jueces Andrés Cepeda, Greeicy Rendón y Aleks Syntek han compartido su entusiasmo por los cantantes emergentes apoyando a los jóvenes concursantes a lo largo del concurso.

Te puede interesar: Iván Lalinde visitó a un pequeño talento de La Voz Kids que conmovió con su historia de vida

En el capítulo del 25 de enero se destacó la presentación de Samuel Marín, un participante que anteriormente compitió en La voz España, lo que generó discusión entre los seguidores del programa.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News

El pequeño Samuel Marín participó en La Voz España - crédito Caracol Televisión

Samuel nació en Tuluá, Valle del Cauca, pero lleva años en España, y participó en la versión española del concurso dentro del equipo del cantante colombiano Sebastián Yatra. A pesar de su experiencia previa, el objetivo del niño de 11 años ha sido compartir su talento en su país natal, dedicando su presentación a su familia que reside en Colombia.

Te puede interesar: Familiar de reconocido artista vallenato no pasó la audición a ciegas en La Voz Kids

Sin embargo, su participación ha abierto un debate en internet sobre si debería dársele preferencia a niños sin experiencia previa en concursos similares.

“Es un niño que canta muy hermoso, pero ya había tenido su oportunidad y se debería permitir estas opciones a otros niños, Samuel ya participo en una voz kids está en demasiado ventaja de otros niños que no han tenido oportunidad”; “Yo opino que si ya participaste en la voz de España, pues que no participe en la de aquí”; “Samuel llegó a las semifinales en la Voz Kids España con Sebastián Yatra. El ya posee muchas experiencias previas y un buen camino recorrido. (Canta bello), pero siento que deberían darle la oportunidad a los que nunca antes han tenido la posibilidad de estar en un escenario de aprendizaje como lo es este programa”; Samuel, está en La Voz Kids. Participo en España, allá fue figurota, mucha prensa tuvo. Yo lo vi. De Tulua veee! Inteligente pa cantar!”, son algunos comentarios que se leen las redes sociales.

Samuel Marín fue atacado en las redes sociales por haber participado en La Voz España - crédito Instagram

A pesara de las criticas en las diferentes plataformas el pequeño deslumbró a los jurados del programa infantil y se disputaron para que el niño escogiera sus equipos, así que Samuel escogió al equipo de Greeicy Rendón después de tener afinidad con su historia de vida.

Te puede interesar: Participante de La Voz Kids sorprendió con su parecido con uno de los jurados

“Hace dos años estuve viviendo en España y pues ahí deje mi corazón porque mi papá se quedó trabajando para un mejor futuro para nosotros, entonces esta gala se la quiero dedicar a mi papá y a mi mamá”, reveló el pequeño colombiano.

Samuel Marín cuando participó en La Voz España - crédito La Voz Kids Antena 3

La artista y jurado caleña compartió su historia de vida similar al del participante: “De verdad no es por nada y esto no me lo estoy inventando, es la puritica verdad. La primera vez que yo estuve en un reality que fue donde empezó mi carrera musical mi padre también estaba en España trabajando por un mejor futuro para nosotros, es que de verdad cada segundo que pasa y que hablas siento que estas más cerquita de decir que es en el team Greeicy”, afirmó la pareja del también cantante Mike Bahía.

El impacto positivo de La voz kids en las carreras de jóvenes talentos en Colombia debido a que el programa es una plataforma importante para el desarrollo artístico y personal de los participantes. Con cada temporada, el concurso continúa inspirando y descubriendo nuevas estrellas en el panorama musical colombiano. Este popular concurso de talento vocal, dirigido a niños y adolescentes de entre 5 y 15 años, es una producción de Caracol Televisión y se destaca por su formato compuesto de varias etapas: audiciones a ciegas, batallas, knockouts y la final. La competencia se perfila intensa, con cada joven artista demostrando capacidades impresionantes y una pasión por la música.