Colombia

La Nueva EPS alertó sobre ofertas laborales falsas que circulan en redes sociales y WhatsApp: “Buscan engañar”

La entidad denunció que los mensajes se hacen pasar por Talento Humano, prometen supuestos procesos de selección y contrataciones en salud y buscan obtener datos personales o facilitar estafas con formatos similares a los oficiales

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Nueva EPS alertó sobre falsas ofertas laborales que circulan por WhatsApp, correos electrónicos y otros canales digitales - crédito Nueva EPS
Nueva EPS alertó sobre falsas ofertas laborales que circulan por WhatsApp, correos electrónicos y otros canales digitales - crédito Nueva EPS

La Nueva EPS emitió una alerta sobre la aparición de falsas ofertas laborales que se están difundiendo en Colombia a través de WhatsApp, correos electrónicos y otras plataformas digitales.

“Como parte de las acciones de transparencia y protección a la ciudadanía que se vienen fortaleciendo en todo el país, Nueva EPS alerta sobre la circulación de falsas ofertas laborales difundidas a través de WhatsApp, correos electrónicos y otros canales digitales, en las que se utiliza de manera fraudulenta el nombre, la imagen institucional y la identidad de supuestos funcionarios de la entidad”, dice el comunicado emitido por la entidad.

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Según la compañía, los mensajes utilizan de manera fraudulenta el nombre, la imagen institucional y la identidad de supuestos funcionarios, principalmente en comunicaciones que aparentan provenir del área de Talento Humano.

De acuerdo con lo informado por Nueva EPS, los mensajes identificados anuncian supuestos procesos de selección y contrataciones para cargos en el sector salud.

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Los mensajes usan de forma fraudulenta el nombre y la imagen institucional de Nueva EPS para engañar a la ciudadanía - crédito Nueva EPS
Los mensajes usan de forma fraudulenta el nombre y la imagen institucional de Nueva EPS para engañar a la ciudadanía - crédito Nueva EPS

“Recientemente se han identificado mensajes que aparentan provenir del área de Talento Humano e informan sobre supuestos procesos de selección e incluso falsas contrataciones para diferentes cargos del sector salud”, se agrega en el documento.

Estas comunicaciones replican nombres, formatos y mensajes similares a los oficiales con el objetivo de obtener información personal de los ciudadanos o facilitar posibles estafas.

“Buscan engañar mediante el uso de nombres, formatos y mensajes similares a los institucionales, con el fin de obtener información personal de los ciudadanos o facilitar posibles estafas”, se añade en la misiva.

La entidad enfatizó que todos los procesos de selección se realizan exclusivamente a través de canales oficiales y nunca solicitan pagos, consignaciones o transferencias para participar en convocatorias.

La compañía invitó a la ciudadanía a verificar la autenticidad de cualquier oferta de empleo antes de entregar información personal o financiera.

Las falsas ofertas laborales simulan provenir del área de Talento Humano de Nueva EPS - crédito Nueva EPS
Las falsas ofertas laborales simulan provenir del área de Talento Humano de Nueva EPS - crédito Nueva EPS

“Verificar la autenticidad de cualquier oferta de empleo antes de suministrar información personal o financiera”, se lee en el documento.

También recomendó abstenerse de compartir datos sensibles sin comprobar previamente el origen de la comunicación. Nueva EPS dispone de la Línea Ética, un canal confidencial y seguro para denunciar irregularidades, que puede ser contactado en el portal www.lineadedenuncias.com, la línea telefónica 018000 189847 y el correo electrónico lineaeticanuevaeps@pwc.com.

La entidad rechazó el uso indebido de su nombre e imagen institucional y anunció el fortalecimiento de acciones de prevención y pedagogía dirigidas a proteger a la comunidad.

“Nueva EPS rechaza de manera contundente el uso indebido de su nombre e imagen institucional y continuará fortaleciendo las acciones de prevención y pedagogía para proteger a la comunidad frente a este tipo de conductas fraudulentas”, dice en el documento.

Y concluye: “La entidad reiteró que los ciudadanos pueden consultar únicamente sus canales oficiales, entre ellos Instagram, TikTok y X (@NuevaEPS_), YouTube (@SomosNuevaEPS) y LinkedIn (Nueva EPS), para verificar cualquier proceso de selección y evitar convertirse en víctimas de engaños”.

Los supuestos procesos de selección y las falsas contrataciones ofrecen cargos del sector salud para captar a posibles víctimas - crédito @dm.edward31/Instagram
Los supuestos procesos de selección y las falsas contrataciones ofrecen cargos del sector salud para captar a posibles víctimas - crédito @dm.edward31/Instagram

La Nueva EPS reiteró que no hace exámenes médicos de ingreso ni pide consignaciones para acceder a servicios o empleos. La entidad pidió no realizar pagos ante ofertas dudosas y dar aviso inmediato a las autoridades.

Según La Patria, ya en agosto de 2024 el medio desmintió una convocatoria similar que circulaba en Manizales. En ese momento, Nueva EPS señaló que el uso ilegítimo de su marca es una conducta fraudulenta y que denunció el hecho ante las autoridades.

La entidad explicó que sus servicios de salud se prestan a través de su red de prestadores, consultable en www.nuevaeps.co en la sección Puntos de atención. También indicó que la búsqueda de personal no se hace por comunicados o correos, sino por portales como Magneto.

Entre las señales mencionadas por Nueva EPS para reconocer estas publicaciones, advirtió que las convocatorias falsas suelen incluir dos logos distintos en la misma imagen, con la palabra “eps” ubicada a la derecha en uno y a la izquierda en el otro. La entidad precisó además que no cuenta con una oficina de recursos humanos, sino con una Gerencia de Talento.

Con base en esa verificación, el medio citado calificó como falsas las imágenes que circulan sobre supuestas convocatorias laborales de la entidad y sostuvo que buscan estafar a los usuarios.

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