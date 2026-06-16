Hija de Germán Vargas Lleras confirmó apoyo al candidato Abelardo de la Espriella: “Cambio Radical lo está apoyando tanto como nosotros”

Familia de Germán Vargas Lleras en conferencia de prensa: Clemencia Vargas confirma apoyo a la candidatura de Abelardo de la Espriella - crédito conferencia de prensa

Clemencia Vargas, hija del fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras, confirmó su apoyo a la candidatura de Abelardo de las Espriella para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026 y pidió que el Gobierno Petro y el candidato Iván Cepeda acepten el resultados.

“Que respete y legitimice las elecciones de este domingo, sea que pierdan o sea que ganen”, afirmó.

Al explicar su decisión, Vargas se remitió a lo que atribuyó a los textos de su padre sobre la estrategia electoral. “Como lo dijo mi papá en sus múltiples columnas, él siempre habló de llegar unidos a las elecciones”, sostuvo, y agregó que esa posición venía “desde el año pasado, mucho antes de que iniciara la contienda electoral”.

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En su intervención, señaló que el apoyo se articula con el partido Cambio Radical y con un candidato que mencionó por nombre: “Hoy tenemos a Abelardo de la Espriella como nuestro candidato. El partido Cambio Radical lo está apoyando tanto como nosotros”.

Clemencia también expresó su expectativa sobre el resultado de la votación del domingo. “Esperemos que pueda tener una victoria este próximo domingo”, afirmó.

Clemencia Vargas, hija del fallecido expresidente Germán Vargas Lleras, confirmó su apoyo a la candidatura de Abelardo de las Espriella para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026 y pidió que el gobierno Petro y el candidato Iván Cepeda acepten el resultados - crédito Luisa González/Reuters

Al final, vinculó su respaldo a una advertencia que, según su relato, el expresidente había hecho sobre el escenario postelectoral si el oficialismo pierde. “Donde no sean victoriosos, seguramente van a paralizar el país”, aseguró.

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Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, coordinador de la retoma del Palacio de Justicia, anunció su apoyo a De la Espriella

El coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega manifestó públicamente su apoyo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, a pocos días de la segunda vuelta electoral en Colombia. El respaldo se produce en la recta final, donde De la Espriella competirá con Iván Cepeda este 21 de junio de 2026.

Plazas Vega, conocido por su papel al frente de la operación militar de recuperación del Palacio de Justicia en 1985, aseguró: “Quiero manifestar mi apoyo irrestricto y total al candidato presidencial Abelardo de la Espriella”. El exmilitar enfatizó que su respaldo no está condicionado a ninguna contraprestación, sino que responde a una convicción personal.

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En palabras de Plazas Vega, el motivo de su decisión es claro: considera que De la Espriella “va a salvar a Colombia de las garras del comunismo y el narcotráfico que pretende acabar con Colombia y destruirla por siempre”. El exoficial también adelantó que el domingo asistirá a las urnas acompañado de su familia, subrayando el carácter familiar y cívico de su decisión.

El coronel retirado afirmó en sus declaraciones que el abogado “es el candidato que va a salvar a Colombia” - crédito @LAPlazasVega/X

De la Espriella, quien se enfrenta a una contienda decisiva contra Cepeda, acumula así un apoyo simbólico para sectores que ven en el militarismo una referencia de autoridad frente a los desafíos del país.

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De cara al balotaje, la contienda se mantiene reñida entre dos figuras de perfiles marcadamente distintos. El respaldo de Plazas Vega refuerza la imagen de De la Espriella entre votantes que asocian su candidatura con una postura dura frente a la delincuencia y el tráfico de drogas.

El coronel retirado reiteró que su voto y el de su familia se sumarán con entusiasmo, y reiteró: “El 21 de junio iré con toda mi familia a votar con todo entusiasmo por Abelardo de la Espriella sin pretender nada a cambio”.

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La campaña entra así en su etapa final, marcada por declaraciones y apoyos de figuras de peso, mientras la sociedad colombiana se prepara para decidir su rumbo político en las urnas.

Según Luis Alfonso Plazas Vega, Abelardo de la Espriella es la persona que va a “salvar a Colombia de las garras del comunismo y el narcotráfico”

El escenario previo a la segunda vuelta presidencial en Colombia queda marcado por la adhesión de figuras influyentes a la candidatura de Abelardo de la Espriella, así como por llamados a la aceptación del resultado electoral y señales de polarización. Los respaldos expresados evidencian la importancia otorgada a la unidad partidista y a la firmeza frente a la seguridad, en un contexto de alta expectativa social y definiciones políticas decisivas.

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