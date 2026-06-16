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Lamine Yamal, la estrella de España en el Mundial 2026, confesó que uno de sus primeros recuerdos mundialistas lo vivió gracias al colombiano James Rodríguez

El atacante de La Roja que juega en el FC Barcelona tiene como uno de sus primeros recuerdos en la televisión ver al capitán colombiano en Brasil 2014

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James Rodríguez fue una de las revelaciones del Mundial 2014 y gracias a su actuación con la Tricolor en esa ocasión fue fichado por el Real Madrid - créditos Reuters/Jordan Godfree | @fcfseleccioncol/IG
James Rodríguez fue una de las revelaciones del Mundial 2014 y gracias a su actuación con la Tricolor en esa ocasión fue fichado por el Real Madrid - créditos Reuters/Jordan Godfree | @fcfseleccioncol/IG

A solo un día de lo que será el debut de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, el capitán y mediocampista del equipo Cafetero, James Rodríguez, volvió a dar de qué hablar en la previa del debut en el grupo K, y que medirá a la Tricolor ante Uzbekistán a partir de las 9:00 p. m. (hora colombiana) en el estadio Azteca de Ciudad de México.

El ‘10’ y uno de los mayores referentes del combinado latinoamericano afrontará su tercer Mundial con la expectativa de alcanzar una despedida acorde a la relevancia de su carrera, y fue por eso que una de las estrellas más jóvenes del torneo, el español Lamine Yamal, lo recordó en una entrevista que concedió a la organización del torneo de la FIFA.

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En la charla, el futbolista que juega en el FC Barcelona le ‘tiró flores’ a James, debido a que atesora como uno de sus primeros recuerdos de la competición uno de los goles más bellos que se anotó en Brasil 2014 y que catapultó a Rodríguez a la cima del fútbol alrededor del planeta: el golazo de volea que le anotó a Uruguay en el juego válido por octavos de final y que terminó con victoria Cafetera por 2 a 0.

Aquel tanto Yamal lo vio por televisión, mientras el juego se llevaba a cabo el 28 de junio de 2014 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

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James Rodríguez liderará al equipo Tricolor en busca del primer triunfo en su debut ante Uzbekistán - crédito @fcfseleccioncol/IG
James Rodríguez liderará al equipo Tricolor en busca del primer triunfo en su debut ante Uzbekistán - crédito @fcfseleccioncol/IG

Casos como el de la estrella española que sigue en ascenso demuestran la vigencia y figura de Rodríguez como precursor en las nuevas generaciones del fútbol internacional.

La influencia de aquel momento trascendió fronteras y edades, como lo evidencian los reconocimientos de figuras emergentes y consolidadas del fútbol europeo, porque además de Yamal, el atacante noruego del Manchester City, Erling Haaland, también llenó de elogios a Rodríguez.

“El primer momento que recuerdo es el Mundial 2014... muchos momentos. El golazo de James fue algo que perduró en mi mente”, dijo Yamal, que en ese entonces tenía siete años.

La figura de La Roja (que empató en su estreno en el grupo H ante Cabo Verde) también evocó otros hechos como la lesión de Neymar (en el juego ante la selección Colombia por cuartos de final, y en la que se vio involucrado el lateral Camilo Zúñiga), la histórica victoria de Alemania sobre Brasil (por 7 a 1) y el gol de Mario Götze en la final (que le dio Alemania su cuarto título tras derrotar a Argentina en tiempos extras por 1 a 0).

Lamine Yamal jugó la última parte del encuentro pero no pudo ayudar a su selección a cosechar el primer triunfo en el Mundial 2026 ante Cabo Verde - crédito REUTERS/Bernadett Szabo
Lamine Yamal jugó la última parte del encuentro pero no pudo ayudar a su selección a cosechar el primer triunfo en el Mundial 2026 ante Cabo Verde - crédito REUTERS/Bernadett Szabo

El crack español que cuenta con ascendencia de Guinea Ecuatorial y Marruecos (países en los que nacieron su madre y su padre, en el mismo orden) destacó que aquellos partidos los observó mientras cenaba junto a su mamá.

La memoria del Mundial Brasil 20214 permanece fresca para Yamal, y que luego de doce años de aquellos momentos, ahora buscará dejar su propia huella en la edición del torneo en 2026.

Yamal siguió evocando ese momento que marcó su infancia. “Me acuerdo de todo ese Mundial porque fue el primero que viví”, aseveró el atacante que juega como extremo derecho.

Erling Halaand, la estrella de Noruega, también recordó a James Rodríguez, antes de su debut en el Mundial 2026

El alcance del legado de James no se limita al entorno hispano. Erling Haaland, delantero noruego y figura del Manchester City, también recordó la actuación del colombiano en Brasil 2014.

Así lo reveló en una entrevista que concedió a ESPN, y en la que expresó: “Recuerdo en 2014 cuando James fue increíble…”, reflexión que sorprendió a más de un usuario, y que volvió a demostrar la vigencia del futbolista colombiano.

Yamal y Halaand en 2014 eran solo niños y hoy se destacan en la élite europea, han identificado el desempeño de James como un referente de grandes actuaciones en torneos mundiales, y aspiran a construir sus propios momentos memorables siguiendo ese ejemplo.

Erling Haaland, uno de los delanteros más letales del mundo y que juega para la selección de Noruega, también se refirió a la influencia en su carrera de James Rodríguez - crédito REUTERS/Peter Cziborra
Erling Haaland, uno de los delanteros más letales del mundo y que juega para la selección de Noruega, también se refirió a la influencia en su carrera de James Rodríguez - crédito REUTERS/Peter Cziborra

Haaland, que debuta en el Mundial 2026 el martes 16 de junio ante Iraq a partir de las 5:00 p. m. (hora colombiana), en juego programado en el estadio de Boston, en Massachusetts, reconoció el deseo de protagonizar hechos que queden en la historia de las Copas del Mundo.

“Tienes esos recuerdos de mundial. Ojalá podamos ser parte de esos momentos increíbles”, contó el ariete noruego.

Por todo lo anterior, James Rodríguez buscará a sus 34 años la consagración con Tricolor, luego de que se le escapara el primer título a nivel de selecciones luego del subcampeonato en la Copa América 2024 tras la caída con Argentina 1 a 0 en tiempos extra con gol de Lautaro Martínez.

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