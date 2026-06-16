Colombia

La tasa de divorcio en Colombia llegó al 36,3% a nivel mundial: en que posición se ubica el país, según análisis

El estudio de la Universidad Austral sitúa a Colombia en una franja media y en el quinto lugar regional, por debajo de Chile, Cuba, Ecuador y Brasil, y por encima de México y Perú

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Hombre y mujer sentados frente a frente en una mesa de madera con documentos legales. El hombre escribe con un bolígrafo, la mujer tiene los brazos cruzados.
Colombia registra una tasa de divorcio de 36,3% y ocupa el puesto 25 en la tasa global de divorcios, según una imagen basada en un estudio de la Universidad Austral - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Con una tasa de divorcio de 36,3%, Colombia ocupa el puesto número 25 entre los países con mayor proporción de rupturas matrimoniales, según un análisis sobre la “Tasa global de divorcios” realizado por la Universidad Austral de Chile.

Ese nivel la ubica en una franja media a escala mundial, pero instala el debate sobre cómo períodos de alta tensión colectiva, como el Mundial 2026, un torneo de fútbol de 39 días, que puede llevar a exponer conflictos de pareja que ya estaban presentes.

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En la comparación internacional, Colombia se sitúa por debajo de Portugal, con 94%; España, con 85%; Chile, con 59,30%; Ecuador, con 47,50%; Estados Unidos, con 45%; China, con 44%; Australia, con 43%; Reino Unido, con 41%; y Alemania, con 38%, según el estudio.

Así mismo, quedó por encima de Japón, con 35%; México y Polonia, ambos con 33%; Tailandia, con 28%; Paraguay, con 27,40%; y Perú, con 22,50%.

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Gráfico de barras horizontal que muestra la tasa de divorcios en 20 países. Las barras rojas representan porcentajes, con Colombia resaltado en amarillo con 36%.
La tasa de divorcio de Colombia se ubica por debajo de países como Portugal, España, Chile y Estados Unidos, y por encima de Japón, México, Paraguay y Perú - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

A escala regional, Colombia aparece en el quinto lugar, detrás de Chile, Cuba, Ecuador y Brasil. En América Latina, además, supera las tasas de Perú, Paraguay y México, pero se mantiene por debajo de Ecuador y Chile.

La pregunta de fondo no es solo cuántos divorcios hay, sino qué situaciones aceleran la decisión de consultar a un abogado o formalizar una separación.

Según Jimmy Jiménez, socio de la firma Integrity Legal, las consultas legales aumentan después de días feriados, vacaciones y grandes eventos deportivos, cuando “las diferencias se profundizan y los conflictos familiares se exacerban”, según dijo el experto en declaraciones a Asuntos Legales.

Jiménez sostuvo que existe una relación entre la ingesta de alcohol y el estallido de episodios de violencia o conflicto en el hogar durante ese tipo de celebraciones. Según explicó, muchas parejas buscan asesoría jurídica una vez concluyen los partidos, después de jornadas marcadas por discusiones y fricciones acumuladas.

El torneo de fútbol de 39 días, con entre tres y cuatro partidos diarios, puede exponer conflictos de pareja en reuniones marcadas por cambios de rutina y consumo de alcohol - crédito Remo Casilli/Reuters
El torneo de fútbol de 39 días, con entre tres y cuatro partidos diarios, puede exponer conflictos de pareja en reuniones marcadas por cambios de rutina y consumo de alcohol - crédito Remo Casilli/Reuters

En este período, en medio del desarrollo del Mundial, el calendario se extenderá durante 39 días y concentrará entre tres y cuatro partidos diarios.

Ese ritmo abre espacios para reuniones en bares, centros comerciales o casas particulares, escenarios que, de acuerdo con Jiménez, suelen estar acompañados por consumo constante de alcohol, mayor ira o euforia y un clima que puede derivar en tensiones, incomodidades e incluso maltrato.

Por su parte, Marggi Alzate, psicóloga de Sana Mente y terapeuta de pareja, explicó, al medio citado, que el problema puede agravarse cuando uno o ambos miembros de la relación tienen una regulación emocional deficiente frente al estrés, la frustración o la ansiedad que provocan los partidos o los cambios de rutina.

Según Alzate, el alcohol también actúa como catalizador emocional porque desinhibe conductas y facilita reacciones impulsivas.

La especialista describió ese proceso como una “caja de Pandora” en la que afloran diferencias de intereses, reaparecen conflictos no resueltos y resurgen heridas del pasado que requieren atención asertiva.

Su planteo apuntó a que el evento deportivo no crea por sí mismo la crisis, sino que funciona como un disparador de problemas previos.

La Corte Suprema explicó desde cuándo empieza a contar el plazo para reclamar bienes cuando una pareja pasa de unión libre a matrimonio y luego se divorcia- crédito VisualesIA
Los abogados de familia advirtieron que el maltrato físico o psicológico debe denunciarse ante la Comisaría de Familia para solicitar medidas de protección como expulsión del agresor, prohibición de acercamiento y escolta policial - crédito VisualesIA

Andrea Concha, asociada principal del área de clientes privados y familia de PPU Abogados, explicó, a Asuntos Legales, que no existe un incremento “automático” de divorcios causado por el torneo. Según Concha, lo que sí ocurre es que estos eventos masivos intensifican dinámicas familiares y de convivencia que ya venían deterioradas.

La abogada señaló que en estas temporadas coinciden la alta carga emocional, los cambios drásticos en la rutina y un mayor tiempo compartido.

Esa combinación, dijo, saca a la superficie tensiones preexistentes sobre la comunicación, el uso del tiempo libre, la distribución de las cargas del hogar y el consumo de bebidas alcohólicas.

Tanto Jiménez como Concha advirtieron que ningún contexto deportivo justifica el maltrato físico o psicológico. Según ambos abogados, ese tipo de violencia debe denunciarse de inmediato para activar medidas de protección constitucional ante la Comisaría de Familia.

Entre las acciones urgentes que pueden solicitar las víctimas ante la Comisaría de Familia figuran la expulsión del agresor del hogar, la prohibición de acercamiento y la escolta policial.

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