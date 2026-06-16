Adolescente de 15 años fue capturado tras protagonizar violento robo de una camioneta de alta gama en Bogotá

Un menor de 15 años fue aprehendido por la Policía tras el hurto violento de una camioneta de alta gama en San Nicolás, Suba - crédito MEbog

La rápida intervención de la Policía Nacional permitió la aprehensión de un adolescente de 15 años y la recuperación de una camioneta de alta gama en Bogotá.

El hecho se produjo tras una persecución en el barrio San Nicolás, en la localidad de Suba, que concluyó pocas cuadras después del atraco, cuando los uniformados interceptaron el vehículo.

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El operativo se activó cuando una patrulla de vigilancia, alertada por gritos de auxilio de la ciudadanía, detectó a varias personas cometiendo un robo violento bajo la modalidad de atraco. Ante la presencia de los agentes, los implicados intentaron huir, lo que derivó en un seguimiento inmediato por parte de la Policía.

La persecución terminó con la interceptación del automotor y con el menor de 15 años a disposición de la autoridad competente - crédito Mebog

Así como explicó el teniente Coronel Norberto Caro, jefe seccional de Protección y Servicios Especiales: “La Policía Nacional, a través de sus diferentes zonas de atención de la localidad de Suba, específicamente las que se encuentran, eh, en desarrollo de actividades de vigilancia y control en el barrio San Nicolás, logran la aprehensión de un menor de 15 años y la recuperación de un vehículo de alta gama. Esto gracias a que dentro de las labores de vigilancia y control que adelanta diariamente nuestras zonas de atención, son alertados por voces de auxilio de las víctimas de hurto”.

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Durante la persecución, uno de los sospechosos —el menor aprehendido— fue capturado y el vehículo sustraído fue recuperado íntegramente. Las autoridades procedieron a devolver la camioneta a su propietaria.

El joven quedó a disposición de las autoridades competentes para el proceso judicial correspondiente. “Se inicia una persecución de varios sujetos en los cuales cuadras más adelante es interceptado un vehículo y aprehendido el menor de quince años, el cual es puesto a disposición de la autoridad competente para que responda por estos hechos”, indicó el oficial.

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Los uniformados observaron que varias personas se llevaban la camioneta bajo la modalidad de atraco - crédito Imagen Ilustrativa Infobae)

En lo que va del año, la Policía Nacional ha recuperado 490 vehículos, una cifra que representa 232 casos menos que en el mismo periodo de 2025. Este resultado refleja una reducción del 16% en el hurto de automotores en comparación con el año anterior.

“Invitamos a la comunidad que cualquier situación, hecho que pueda poner en riesgo la vida, la integridad y el patrimonio económico de los ciudadanos, sea denunciado a través de la línea 123 o acudiendo al CAI más cercano o la zona de atención más cercana”, conciuyó el teniente Coronel Norberto Caro.

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Persecución y balacera en el sur de Bogotá: hay tres capturados en camioneta con falsas placas

La noche del viernes 12 de junio, una persecución policial en el sur de Bogotá culminó con la captura de tres personas vinculadas al robo de una camioneta.

El operativo, generado tras una alerta ciudadana en el barrio Villa Javier de la localidad de San Cristóbal, dejó también un saldo de daños materiales y un sospechoso prófugo.

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Vecinos de la zona detectaron un vehículo sospechoso estacionado cerca de las 11:00 p. m. y notificaron a las autoridades sobre movimientos irregulares. Cuando las patrullas arribaron a la intersección de la carrera 6 con calle 10 Sur, hallaron a varios individuos dentro de la camioneta.

Los detenidos quedaron señalados por receptación, violencia contra servidor público y daño en bien ajeno, y la camioneta llevaba placas que no correspondían a las originales - crédito Mebog

Durante la inspección, los ocupantes del automóvil reaccionaron de manera violenta. De acuerdo con la Policía Metropolitana, uno de los involucrados exhibió un arma de fuego y lanzó amenazas directas contra los uniformados. El conductor, en un intento de evadir el control, puso el vehículo en reversa e inició una fuga que fue captada por las cámaras de seguridad del sector.

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En la breve persecución, la camioneta colisionó con diversos objetos urbanos y el escape se vio marcado por el intercambio de disparos. Uno de los sospechosos descendió y disparó contra los agentes, lo que provocó que los policías respondieran usando sus armas reglamentarias. Finalmente, la reacción policial permitió la detención inmediata de tres individuos en el lugar de los hechos.