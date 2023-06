Imagen favorable del fiscal Barbosa es mayor que la de los funcionarios del gobierno Petro

Debajo de Barbosa, en la encuesta, están el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, cuya aprobación es del 17,6%, frente a una imagen desfavorable del 14,8%. Le siguen el ministro de Defensa, Iván Velásquez, (16,2% de aprobación y 15,1% de desaprobación); el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, (15,9% y 9,8%); el canciller Álvaro Leyva Durán (15,8% y 14%); la procuradora Margarita Cabello (13,3% y 14,8%). REUTERS/Luisa González

El fiscal General de la Nación es el funcionario del Estado con mayor imagen favorable frente a la ciudadanía. Así lo reveló la última encuesta de Invamer, publicada el 2 de junio, y en la que se rajan el presidente y la vicepresidenta Francia Márquez. La aprobación de Francisco Barbosa es más alta que la de varios ministros de Gustavo Petro y que de la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello.

La encuesta, que fue contratada por El Espectador, Noticias Caracol y Blu Radio, advierte que el 18,5% de los encuestados aprueban la gestión de Francisco Barbosa, mientras que el 16,7% la desaprueba. Así las cosas, la imagen favorable del fiscal General de la Nación ha repuntado en los últimos meses, pues, en noviembre de 2022, cuando Invamer hizo la última medición, a penas llegaba al 9% de aprobación. Su imagen desfavorable se redujo, pero apenas en un 0,7 por ciento.

Debajo de Barbosa, en la encuesta, están el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, cuya aprobación es del 17,6%, frente a una imagen desfavorable del 14,8%. Le siguen el ministro de Defensa, Iván Velásquez, (16,2% de aprobación y 15,1% de desaprobación); el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, (15,9% y 9,8%); el canciller Álvaro Leyva Durán (15,8% y 14%); la procuradora Margarita Cabello (13,3% y 14,8%).

La ministra del Gobierno de Gustavo Petro que más desaprueban los encuestados es Irene Vélez: el 20,2%, mientras que solo el 13,2% aprueba su gestión.

Imagen del presidente se desplomó

La aprobación del presidente Gustavo Petro se descolgó, pues según la encuesta publicada el 2 de junio, esta llegó al 33,8%, luego de tener, en noviembre de 2022, el respaldo del 50% de los encuestados. Su desaprobación llegó al 59,4% de los encuestados. Por regiones y ciudades, su imagen, para los 1.200 encuestados entre el 26 y 29 de mayo, quedó así:

Bogotá : Aprobación: 32 %, Desaprobación: 59,2 %

Región Caribe : Aprobación: 42,4 %, Desaprobación: 51,9 %

Eje Cafetero: Aprobación: 28,1 %, Desaprobación: 65,8 %

Centro Oriental: Aprobación: 28,7 % Desaprobación: 64,2 %

Sur occidental: Aprobación: 38,3 % Desaprobación: 55,2 %

Ante la pregunta: ¿Ha percibido el cambio que anunció el presidente Gustavo Petro? Los resultados que se arrojaron fueron los siguientes: sí lo ha percibido, el 32,2%; no lo ha percibido, el 66%. No Sabe/ No Responde: 1,8%. Mientras que el 70,7% de los encuestados creen que Colombia va por un mal camino, frente al 23,6 % que opina que sí va por buen camino.

La encuesta midió, por primera vez, lo que los colombianos piensan sobre la interacción del presidente Gustavo Petro en redes sociales, la pregunta fue: ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el presidente Gustavo Petro se comunique por Twitter? A lo que el 54,9% se mostró en desacuerdo, mientras que el 38,4% señaló estar de acuerdo. El 6,7% de los encuestados prefirió no opinar al respecto: no sabe, no responde.

Respecto al principal problema que enfrenta actualmente Colombia, los colombianos indicaron que la economía, el costo de vida y el desempleo son las principales preocupaciones, con un 31,6% de respuestas. El tercer lugar lo ocupó la inseguridad, con un 17,6%, seguida de la corrupción, con un 15,5%.

Finalmente, entre los interrogatorios sobre la Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro, en la medición de Invamer: un 28, 5% considera que va por buen camino y 63,0%, por mal camino.

Además de la pregunta: ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con las reformas anunciadas hasta el momento por el gobierno de Gustavo Petro?, los encuestados respondieron: De acuerdo: 32.1%, en desacuerdo: 60,9%.