Imagen de la vicepresidenta Francia Márquez cayó fuertemente desde su elección

La más reciente encuesta contratada por la firma Invamer con Noticias Caracol, Blu Radio y el diario El Espectador, prácticamente rajó al primer mandatario, Gustavo Petro, y también a la vicepresidenta, Francia Márquez, quien obtuvo mucha desfavorabilidad en la región suroccidente, zona en la que a ella le había ido bien en la época electoral.

Esta encuesta muestra que el 27.9% de las personas encuestadas aprueba el desempeño de la vicepresidenta en los 10 meses de gobierno que lleva en el cargo, por otro lado la desfavorabilidad de la funcionaria se incrementó a 59.9% si se tiene en cuenta que en época electoral, Francia Márquez, había obtenido más de 700 mil votos en la consulta interpartidista, lo que le valió para ser elegida posteriormente como la fórmula vicepresidencial del entonces candidato, Gustavo Petro.

En todos los estratos del país encuestados la vicepresidenta obtuvo una alta desaprobación. En los estratos 1 y 2, la funcionaria obtuvo una favorabilidad del 29.2% frente al 56.6% de desfavorabilidad. En estrato 3 en el que se puede decir que se encuentran las familias de clase media, obtuvo una aprobación del 23.9% contra una desaprobación del 68% y en los estratos 4,5 y 6 (clase media alta y alta), la aprobación fue de 27.6% y la desaprobación fue de 68.5%.

Esto representa que en todos los estratos sociales del país, la imagen y la labor de la vicepresidenta, Francia Márquez, bajó considerablemente. Ahora le queda a la funcionaria replantear sus estrategias de gobierno y sus actuaciones en público, con el fin de empezar a mejorar la percepción que tienen los colombianos en su gestión en el cargo.

Otro de los duros golpes que se evidenció en la encuesta es el de las regiones. Uno de los más fuertes, para ella, fue el recibido en la zona sur occidental del país, ya que se puede considerar que fue el fortín de ella en la época de campaña electoral. Allí obtuvo en la encuesta un 32% de aprobación frente al 54.6% de desaprobación. Si lo comparamos con el periodo en el que salió elegida como vicepresidenta, estaba en unos niveles superiores a los que se encontraba el presidente Gustavo Petro.

Cabe resaltar que la región en la que más cae su imagen en relación al resto del país, es de donde ella es y en la que obtuvo la mayor cantidad de votantes y más aceptación tenía.

En otras regiones también su aprobación fue baja. En Bogotá obtuvo el 24% de aprobación contra contra el 65.4% de desaprobación. En la región cafetera que también incluye a Medellín, tuvo el 23.3% de aprobación y el 68.0% de desaprobación. En el caribe, en el que están ciudades como Barranquilla y Cartagena, el porcentaje de aprobación a su gestión como vicepresidenta fue de 37.8% y el de desaprobación fue del 48.1%.

Para concluir en la región centro oriental de la que forman parte departamentos como Cundinamarca, Boyacá, entre otros, la tendencia se mantuvo, allí obtuvo el 22.6% de aprobación frente al 64.4% de desaprobación.

Posibles causas por caída de imagen de la vicepresidenta, Francia Márquez

La desaprobación obtenida por la vicepresidenta se debe a diferentes polémicas que se han generado en torno a ella. Algunos de estas controversias han sido: uno de los casos más sonados fue el del uso de un helicóptero para desplazarse hasta su casa ubicada en Dapa, Valle del Cauca. Al recibir cuestionamientos de parte de la senadora, María Fernanda Cabal, la vicepresidenta argumentó que el uso de este medio de transporte había sido por temas de seguridad y agregó: “Lo siento mucho, que vayan y me demanden si estoy haciendo algo muy mal, pero después de haber vivido un atentado frustrado en la vía que conduce a mi casa no me voy a dar el lujo de facilitarles las condiciones para que me maten más rápido”.

El reciente viaje al África, que también la puso en la picota pública por las críticas recibidas por parte de la opinión pública. A parte de los costos que representaron dicho viaje también se le cuestionó por haber llevado a un viaje oficial a su actual pareja sentimental, Yerney Pinillo Ocoró. En esta polémica surgió la pregunta sobre si el viaje de esta persona había sido costeado con recursos públicos o con dinero de la vicepresidenta.

A raíz de esto también surgió otro cuestionamiento y fue el de porqué la vicepresidenta viaja al exterior y no hace presencia en las regiones apartadas del país, cuando ella prometió, al resultar electo el presidente Petro, que iba a luchar por estas zonas en las que, según ella, el Gobierno Nacional, no hace presencia.