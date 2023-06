Caso Laura Sarabia: quién es quién en el mapa del escándalo

La exempleada Marelbys Meza denunció haber sido sometida a un pelígrafo por un supuesto robo. Armando Benedetti es señalado de haber propiciado el escándalo que enloda a Laura Sarabia.

La jefa de gabinete de Gustavo Petro, Laura Sarabia, está en el ojo del huracán desde que su exempleada Marelbys Meza denunció que había sido sometida a una prueba de polígrafo, con el fin de descubrir si había hurtado un dinero de la casa de Sarabia.

Luego, el periodista Daniel Coronell dio a conocer varios documentos en los que se evidencia que la exniñera ya había pasado por el detector de mentiras cuando trabajaba para el exsenador Armando Benedetti.

Quiénes son los involucrados

Marelbys del Carmen Meza Buelvas (51 años), exniñera del hijo de la jefa actual de gabinete, Laura Sarabia, y quien denunció haber sido sometida al polígrafo por ser sospechosa del robo de 7.000 dólares.

La exempleada dijo que fue llevada a un sótano en la Casa de Nariño por funcionarios de seguridad con el objetivo de ser interrogada. “Me quitaron el teléfono (...) me decían: ‘usted es una ladrona, mentirosa, de aquí va derechito a la cárcel’”, dijo en entrevista con Semana.

“Yo no quería ir allá, pero me tocaba. Si no iba, más me acusaban de que me había robado esa plata. Si iba, pues yo les decía: les aclaro que soy inocente. La verdad no quería ir, pero me fueron a recoger a mi casa. Tenía que ir o ir”, añadió en su declaración.

Luego de que saliera a la luz el escándalo, también se conoció que Meza ya conocía a Armando Benedetti porque había trabajado para él. En ese tiempo, también pasó por el polígrafo luego de ser acusada de robo.

“Ella había trabajado hasta hace 10 meses para Armando Benedetti. Fue despedida de ese empleo después de que doña Adelina Guerrero, entonces esposa de Armando Benedetti, la acusara de robar 5 millones de pesos en efectivo”, dijo el periodista Daniel Coronell en la denuncia.

A pesar de que Meza no superó la prueba en el polígrafo y fue despedida de su puesto, el mismo Armando Benedetti habría recomendado a Sarabia que la contratara como niñera.

Coronell también reveló que la exempleada viajó a Venezuela antes de hablar con la revista Semana sobre los hechos. “La niñera Marelbys Meza fue sacada de Colombia hacia Venezuela en un vuelo charter pagado por Armando Benedetti. Regresó a Colombia y ese mismo día habló con la revista Semana”, explicó el periodista.

Además de esto, la Fiscalía General de la Nación aseguró que miembros de la Seccional de Investigación Criminal (Dijín) chuzaron el celular de Meza, pues su número estaba incluido en una investigación que se estaba llevando a cabo, la cual involucra al Clan del Golfo. De esta manera, se pudo tener acceso a sus conversaciones telefónicas durante 10 días.

“Se trataba del registro de las actividades diarias de una mujer en el sector de Usme, en el sur de Bogotá, que nada tenía que ver con el Clan del Golfo”, explicó la revista Cambio. Frente a esto, la exempleada le dijo a Semana que ella sí sentía que estaba siendo chuzada.

Laura Sarabia (29 años): hizo parte de la UTL de Armando Benedetti y ahora cumple labores como jefa de Gabinete del presidente Gustavo Petro. Frente al caso, la funcionaria dijo que el dinero que supuestamente se robó su exempleada es de viáticos y comisiones de Presidencia.

“Es importante destacar que la trazabilidad de los recursos y la política de viáticos no reembolsables están bajo la responsabilidad del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”, dijo Sarabia.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar en su contra para verificar si el uso del polígrafo estaba permitido en su caso. “Se hace necesario adelantar una indagación preliminar con el objeto de individualizar a otros servidores que pudieron participar en los hechos”, explicó el órgano de vigilancia.

“El Ministerio Público solicitó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) copia del protocolo existente para la realización de la prueba poligráfica, así como informar quiénes están obligados a tomarla y en qué eventos y los datos de los funcionarios que le practicaron esa prueba a la señora Marelbys Meza”, enfatizó la entidad.

Luego aparece Armando Benedetti en la historia. El exsenador y actual embajador de Colombia en Venezuela fue señalado de chantajear a Sarabia por medio de la exniñera Meza.

“Acabo de hablar con vicky (sic) después de lo que me dijiste sobre la Mari…Tenías razón. Es posible que se pueda evita esa circunstancias (sic)…Ojalá entiendas el sentido de este mensaje!”, dice un chat revelado por el periodista Coronell, el cual habría enviado Armando Benedetti a Sarabia antes de que se conociera el escándalo.

Benedetti dijo que fue Sarabia la que lo contactó para evitar que la exniñera revelara la información. “Queda clarísimo que no construí ninguna conspiración. Es Marelbyss, a través de una amiga, la que empieza a buscar a los medios. Mi ‘pecado’ es saber que se iba a publicar y me quedé callado (sic)”, dijo el exsenador en su cuenta de Twitter.

Por todo esto, Bendetti se reunió con el presidente Petro lejos de la Casa de Nariño, para dar su versión de los hechos.

El último personaje es el hermano de la exniñera, que trabaja como conductor en una plataforma de transporte público. Él denunció haber sido intimidado y robado por sujeto que le preguntaban por el dinero que supuestamente se robó su Marelbys. “Que devolviera la plata, qué dónde la tenía”, contó el hermano a Semana.

Laura Sarabia contó que otro de sus hermanos fue abordado por policías, quienes, luego de llevarlo a otro lugar, revisaron su maleta y preguntaron también por el dinero de la jefa de gabinete.