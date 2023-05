Más de 20 casas quedaron destruidas por una avalancha en Norte de Santander

Imagen de archivo de las inundaciones en el El Tarrita, municipio de Ábrego, Norte de Santander. /Archivo particular

En la madrugada de este miércoles 31 de mayo, un desbordamiento en la laguna El Molino, ubicada entre los municipios de Villa Caro y Ábrego, en Norte de Santander, ocasionó una avalancha que dejó gravemente afectadas a las veredas Remolino, Paramillo, Brisas del Tarra y El Tarrita. Sobre esta última se conoció que prácticamente todas las viviendas del sector quedaron destruidas.

En diálogo con la W Radio, el líder comunal del corregimiento de El Tarrita, Lusary Jácome, relató que la emergencia en el sector se presentó sobre las 2:00 de la mañana de este 31 de mayo, cuando la avalancha arrasó con todo a su paso, incluyendo a muchos de los pobladores de los que, hasta el momento, se desconoce su paradero.

“Todo quedó destruido, hay personas que no se sabe que ha pasado con ellos, no tenemos señal, estamos muy preocupados (...) Al lado del puente del Tarrita, había un señor durmiendo, lograron sacar a una señora, pero de él no tenemos respuestas, hay muchas casas cerca del río y es posible que estuvieran resultaron afectados”, comentó Jácome al citado medio.

De acuerdo con el líder comunal, la emergencia fue de tal magnitud que tan solo quedaron en pie dos de las casas ubicadas en el corregimiento de El Tarrita.

“Lo que podemos evidenciar es que quedaron dos casitas nada más, lastimosamente el resto de las casas se las llevó el río, en el Tarrita hay más de 20 casas que quedaron destruidas y otras para la zona del Remolino”, detalló Jácome a la cadena radial.

Inundaciones El Tarrita Ábrego, Norte de Santander. /archivo particular

En entrevista con Caracol Radio, el gobernador de Norte de Santander Silvano Serrano dio a conocer que producto de la emergencia, varias edificaciones públicas del corregimiento de El Tarrita, que incluyen escuelas y coliseos, resultaron con graves afectaciones.

A renglón seguido, el alcalde del municipio de Ábrego Juan Carlos Jacome, comentó a la misma cadena radial: “En medio de esta situación algunas personas huyeron hacia los cerros, buscaron refugio en la parte más alta y están a la espera de ser auxiliados, atendidos como damnificados de esta situación”.

La Gobernación de Norte de Santander por lo pronto anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para realizarle seguimiento y atención a la emergencia que de manera preliminar, de acuerdo con cifras entregadas por el gobernador a Caracol Radio, tendría en riesgo a 62 familias que habitan la zona.

La Seccional de Tránsito y Transporte de Norte de Santander por su parte informó que por cuenta de la avalancha de lodo y tierra, la vía que comunica a la ciudad de Cúcuta con el municipio de Ocaña fue cerrada completamente.

“Tenemos comunicación permanente con los alcaldes e Invías para monitorear la situación. Estamos coordinando con el Sistema de Gestión del Riesgo para poder trabajar de manera conjunta con todas las autoridades y proteger la vida e integridad de nuestra gente”, comentó a la revista Semana, la consejera departamental de Gestión del Riesgo, Adriana Arias.

Imagen de archivo de la avalancha en Norte de Santander. /Gobernación de Norte de Santander

De acuerdo con el Instituto Nacional de Invías (Invías), el tramo afectado por la avalancha en la vía Ocaña-Sardinata-Cúcuta fue el ubicado entre el Km 47 y el Km 52, en el sector de Ábrego, lo que ocasionó el cierre total del corredor.

Ante la emergencia, desde el instituto informaron que la vía alterna que se tendrá habilitada mientras se realizan las labores de remoción son: Cúcuta-Pamplona-Bucaramanga-Aguachica-Ocaña.