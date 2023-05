Subió el costo de las visas a Estados Unidos para los colombianos: estas son las nuevos precios

Visa a Estados Unidos: cuánto dinero se debe tener para solicitarla. Jesús Aviles / Infobae

Los colombianos interesados en viajar a EE. UU. deberán tener en cuenta que el valor para sacar la visa cambió después de que la sede de Estados Unidos en Bogotá anunciara oficialmente que desde 2014 no había incrementado el precio para expedir el documento. Por ello desde el martes 30 de mayo quienes deseen realizar el procedimiento y cuentan con nacionalidad colombiana deberán pagar US$25 más del precio que estaba concertado anteriormente.

Te puede interesar: “La frontera de los Estados Unidos no está abierta”, la advertencia de la embajada a los colombianos

Pese a esto, el embajador de Colombia en Washington Juan Guillermo Murillo se refirió al tema en una entrevista con el programa de la Presidencia ‘Informativo Colombia Hoy’, explicando que este proceso para la exención de visa ha avanzado y, según dijo el funcionario, el adelanto más reciente fue haber creado una mesa técnica, liderada por el vicecanciller Francisco Coy, y en la que hacen presencia “las instituciones que tienen responsabilidad para cumplir con los requisitos” que exige EE. UU.

Nuevas tarifas de las visas

Visas B1/B2 (negocios o turismo): desde US$160 a US$185 lo que equivale a $820.526.

Visas H, L, O, P, Q Y R : esta visa corresponde a trabajos de manera temporal y tienen un costo de US$190 a US$ 205, lo que corresponde a $909.232.

Visas restablecer relaciones comerciales con EE. UU: equivalen a un total de entre US$205 a US$315, es decir, $1′397.113. Este tipo de Visa se refiere a las tarifas para comerciantes por tratado comercial (E1), inversionistas por tratado comercial (E2) y solicitantes por tratado en una ocupación especial (E3).

Embajada de Colombia le planteó a Estados Unidos eliminar la visa para colombianos. Foto: Jesús Aviles.

Propuesta para eliminar visa para los colombianos

En relación a la eliminación de la visa para los nacionales interesados en viajar a América del Norte Luis Gilberto Murillo embajador en EE. UU., comentó en entrevista con Caracol Televisión que la ciudadanía merece tener acceso al programa de exención de visas y que es un tema que aún se dialoga con el gobierno de Estados Unidos. “Afortunadamente, el secretario Mayorkas, el secretario de seguridad nacional, que es el encargado del tema, dijo: ‘Nos parece una propuesta que se debe estudiar, estamos abiertos a eso’’, dijo.

Te puede interesar: Migración Colombia capturó a banda dedicada a la trata de personas, que está vinculada con el Tren de Aragua

A su vez mencionó que el gobierno estadounidense exige una serie de requisitos para dar continuidad al proceso por lo que detalló que se tiene definido un cronograma de trabajo con la Policía, Migración Colombia y otras entidades para dar cumplimiento a las exigencias.

Preguntas que debe responder si quiere que le aprueben la visa americana

Uno de los destinos predilectos a los que los colombianos viajan es Estados Unidos, ya sea por turismo, estudio o residencia permanente muchos aún se acoplan ‘al sueño americano’. Cifras del Departamento de Estado de Estados Unidos, Colombia es el segundo país de América Latina con el mayor número de visas negadas, con un porcentaje de 41,9% en el año 2019.

Te puede interesar: Redes de suplantación de identidad: el negocio detrás de este delito

Muchas de las visas son denegadas porque el cónsul cree que la persona no es apta para entrar a territorio estadounidense, aunque, nunca se da una razón precisa del rechazo para muchos, el momento más difícil del proceso de visado es la entrevista con el oficial consular, ya que es en esta cuando se define si la visa es aprobada o no.

Preguntas frecuentes para acceder a la visa y viajar a Estados Unidos

En el portal de ViveUSA se exponen cada una de las preguntas que son claves a la hora de la entrevista. Preguntas más comunes para sacar el documento:

¿Cuál es el motivo de su viaje? ¿A qué lugar de Estados Unidos viaja? ¿De cuánto tiempo será su estancia y cuándo piensa viajar? ¿Con quién viaja? ¿Dónde trabaja, desde hace cuánto y qué actividades hace? ¿Quién pagará los gastos de su viaje? ¿Tiene familiares en Estados Unidos?

Lo mejor es dar respuestas concretas y verdaderas para que al momento no se vea nervioso o indeciso de la información, también, tenga en cuenta que los oficiales necesitan estar seguros de información base de la persona que está interesada de ingresar al país, por lo que es importante tener las fechas claras del viaje. El portal recomienda no responder cosas que no se estén preguntando y brindar información similar a la que se puso en el formulario. DS-160.