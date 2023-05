Hijo de María Fernanda Cabal acusó a funcionarios del gobierno Petro de ser “esclavistas inhumanos”

Hijo de María Fernanda Cabal acusa a funcionarios del gobierno Petro de ser “esclavistas inhumanos”. Twiter/@LafaurieCabal.

Tras el escándalo de Laura Sarabia que se volvió tendencia luego de la denuncia que hizo Marelbys Meza, quien fuera la niñera del hijo de la jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, varios políticos han pedido investigar el caso.

Te puede interesar: Laura Sarabia y la verdad sobre su declaración de renta de $2 mil: este es el patrimonio de la “mano derecha” de Petro

Así las cosas, en la mañana de este 29 de mayo, Daniel Briceño, abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, que se ha hecho famoso por sus múltiples denuncias en irregularidades de contratos estatales y otros temas, mostró en su Twitter una imagen de los pagos de salud de Meza, donde se evidenciaría de Sarabria no le habría pagado lo exigido por la ley en el tiempo que la mujer estuvo a su servicio.

Además, la exempleada de la jefe de gabinete aseguró que sumado al no pago de su salud, le quedaron debiendo una parte del sueldo.

En su trino, el abogado mencionó: “La señora Marelbys Meza la exniñera que trabajó con Laura Sarabia no cotiza a salud desde julio de 2022. Esto indica que no fue afiliada al sistema de seguridad social mientras trabajaba para la Jefe de Gabinete. ¿Estos son los que están en contra de la precarización laboral?”.

Trino Daniel Briceño

Acompañando al mensaje se ve el pantallazo de un certificado de Administradora de los Recursos del Sistema General (Adress) con la información de la exniñera, en donde se evidencia que desde julio del 2022 no habría pagado salud pese a que estaría laborando para la funcionaria del Gobierno del presidente Petro.

Te puede interesar: Régimen de Putin atenta contra la libertad de prensa en Colombia: embajada de Rusia en Bogotá calificó de “extremista” e “incitador del terrorismo” a cadena radial

Así las cosas, el hijo de la congresista María Fernanda Cabal, Juan José Lafaurie, no perdió la oportunidad para referirse a este trino y en general a todo el caso de Laura Sanabria, por lo que manifestó que los funcionarios solo defienden a los trabajadores a través de los micrófonos.

El abogado trino “Lo que sí queda claro es que a los de este gobierno les gusta defender a los trabajadores, pero en los micrófonos. En la realidad son unos esclavistas inhumanos”.

Hijo de Mafe Cabal dijo: “Lo que sí queda claro es que a los de este gobierno les gusta defender a los trabajadores, pero en los micrófonos. En la realidad son unos esclavistas inhumanos”. Twitter/@LafaurieCabal.

La situación va más allá, pues en diálogo con la revista Semana, Marelbys Meza señaló que no la liquidaron bien y le quedaron debiendo el pago del último mes laborado:

“A mí me quedaron debiendo. Él (Andrés el esposo de Laura) me liquidó hasta diciembre, o sea como cuatro meses y ya esto pasó en enero. La quincena de enero no me la pagaron”.

En redes sociales, los internautas han recordado cuando la misma Laura Sarabia hablaba de precarización laboral en el caso de Rappi y señalaron que sus palabras no son coherentes con la forma como habría empleado a la niñera de su hijo:

Te puede interesar: Katherine Miranda y José Antonio Ocampo le lanzaron advertencia al nuevo ministro de Hacienda

“Si por la casa de Laura Sarabia llueve, por la de María Fernanda Carrascal no escampa”; “Se llenan la boca hablando de “reformas” para evitar la precarización y VÉALAS”; “A doña Laura Sarabia le indigna que no le paguen la seguridad social a los trabajadores… pero a los ajenos, porque a Marelbys Meza, la nana de su hijo hasta finales de enero, no le pagaba la seguridad social desde julio de 2022,″, entre otros.

Además, algunos políticos ya se han pronunciado condenando el hecho de que Marelbys Meza no recibiera el debido pago de sus funciones por parte de la funcionaria del Gobierno. Uno de los primeros fue Jorge Enrique Robledo, que mencionó en un trino:

“Por completo inaceptable la agresión de Laura Sarabia, brazo derecho de @petrogustavo contra su empleada doméstica, Marelbys Meza. Porque lo que le hicieron es repudiable en cualquier caso, pero se agrava por la gran desigualdad entre la partes. Cero democrática la conducta”.